ما هو مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB)؟

تصدر GRESB استطلاعات رأي لمشغلي العقارات كل عام. من خلال هذه الاستطلاعات، يجمعون بيانات عن إدارة المباني والأداء والمخاطر المناخية ومشاركة الأطراف المعنية، ويتحققون من صحة هذه البيانات من خلال عملية متعددة المراحل. ثم تستخدم GRESB ذلك لإنشاء معايير الصناعة الخاصة بها، والتي يتم نشرها خارجيًا وتعميمها على نطاق واسع.

هناك تقييمان مكملان لمؤشر GRESB: تقييم التمويل وتقييم الأصول. وقد تم تصميمها ليتم إكماله بواسطة صناديق البنية التحتية وشركات المحافظ على الترتيب. يتناول كلا التقييمين الجوانب الرئيسية للأداء في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في العقارات، كما يراها المستثمرون. وهي تتوافق مع معايير إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة المعترف بها دولياً، مثل مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI)، ومبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، واتفاقية باريس للمناخ.

التقييم يستند إلى مجموعة من مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر عناصر الإدارة والأداء والتنمية. يبحث عنصر الإدارة في القيادة والاستراتيجية والسياسات وإدارة المخاطر وإشراك الأطراف المعنية. يقيس مكون الأداء أداء الكيان في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من البيانات على مستوى الأصول، ويهتم مكون التطوير بتصميم المباني وتشييدها وتجديدها، وجهود المشغل لمعالجة المخاوف المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أثناء هذه العمليات.

في الاستبيانات، يُطلب من المشاركين تقديم تقارير عن الطاقة وغازات الدفيئة والنفايات والمياه وشهادات المباني على مستوى الأصول. تشمل موضوعات المؤشرات البيانات والبنية التحتية الاجتماعية والنقل والخدمات البيئية ومرافق الخدمات وتوليد الطاقة المتجددة. جميع البيانات المقدمة على مستوى الأصل سرية، وسيتم استخدامها فقط للتحقق من صحة تقرير المحفظة.

تتوفر إرشادات تشرح الغرض من كل مؤشر ومتطلبات الاستجابة ومعلومات التسجيل وتفسيرات المصطلحات المستخدمة. مقابل رسوم إضافية ، تقدم GRESB أيضاً فحص استجابة اختياري بعد التقديم، والذي يتضمن مراجعة مفصلة للردود ومكالمة لمدة ساعة واحدة من فريق التحقق لمناقشة أي استفسارات أو مخاوف.