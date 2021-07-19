بصفتك شخصًا مهتمًا بالعقارات المستدامة والبنية التحتية المستدامة، ربما تكون قد صادفت مصطلح "GRESB" وتتساءل - ما هو مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB) بالضبط؟ في هذه المقالة، سنشرح لك أهم الأمور التي تحتاج إلى معرفتها عن مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB)، ولماذا تُعد تقاريرها أداة مهمة في العمل نحو مستقبل مستدام للعقارات.
مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB) هي منظمة تنتج معايير دولية لتتبع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للعقارات التجارية والبنية التحتية.
يقدم المشاركون في تقييم مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB) بيانات على مستوى الأصل المتعلقة بمؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وفي المقابل، يحصلون على معلومات مفصلة عن ذكاء الأعمال مقارنةً بنظرائهم، بالإضافة إلى الإجراءات المقترحة التي يمكنهم اتخاذها لتحسين الأداء في مجال الاستدامة والتواصل بشكل أفضل مع المستثمرين في هذا الموضوع. يستخدم المستثمرون معايير الصناعة والأدوات التحليلية التي يقدمها مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB) لتقييم أداء محافظهم الاستثمارية والتعامل مع مديري العقارات والوفاء بالتزامات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تزداد مطالبها.
عندما تم إطلاق المؤسسة في عام 2009، كانت GRESB اختصارًا لمصطلح "مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB)". ولكن في عام 2015، وسّعت المؤسسة اهتماماتها إلى ما هو أبعد من العقارات، لتشمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأداء البنى التحتية بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية وتوزيع الكهرباء وأنظمة الاتصالات. ولتعكس اهتماماتها الجديدة والأوسع نطاقاً، اعتمدت GRESB الكلمة كاسم لها، ولم تعد تستخدمها كاختصار.
في عام 2021، شاركت أكثر من 1200 شركة عقارية وصناديق استثمار عقاري وصناديق استثمارية عقارية (REITs) في المعيار العقاري، حيث يستخدم أكثر من 120 مستثمرًا بيانات GRESB للبقاء على اطلاع على استثماراتهم واتخاذ القرارات المتعلقة بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمحفظتهم. بلغت قيمة الأصول التي تغطيها GRESB في عام 2021 أكثر من 5.3 تريليون دولار أمريكي.
على نحو متزايد، يبحث المستثمرون في العقارات عن بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتقييم الاستثمارات الجديدة. إذا كنت شركة عقارات أو مشغّل بنية تحتية، فإن نقاط تسجيل GRESB توفر لك فرصة لإظهار جودة أصولك. لذلك من مصلحتك أن تتعرف على تصنيفات وتقييمات GRESB.
تصدر GRESB استطلاعات رأي لمشغلي العقارات كل عام. من خلال هذه الاستطلاعات، يجمعون بيانات عن إدارة المباني والأداء والمخاطر المناخية ومشاركة الأطراف المعنية، ويتحققون من صحة هذه البيانات من خلال عملية متعددة المراحل. ثم تستخدم GRESB ذلك لإنشاء معايير الصناعة الخاصة بها، والتي يتم نشرها خارجيًا وتعميمها على نطاق واسع.
هناك تقييمان مكملان لمؤشر GRESB: تقييم التمويل وتقييم الأصول. وقد تم تصميمها ليتم إكماله بواسطة صناديق البنية التحتية وشركات المحافظ على الترتيب. يتناول كلا التقييمين الجوانب الرئيسية للأداء في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في العقارات، كما يراها المستثمرون. وهي تتوافق مع معايير إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة المعترف بها دولياً، مثل مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI)، ومبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، واتفاقية باريس للمناخ.
التقييم يستند إلى مجموعة من مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر عناصر الإدارة والأداء والتنمية. يبحث عنصر الإدارة في القيادة والاستراتيجية والسياسات وإدارة المخاطر وإشراك الأطراف المعنية. يقيس مكون الأداء أداء الكيان في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من البيانات على مستوى الأصول، ويهتم مكون التطوير بتصميم المباني وتشييدها وتجديدها، وجهود المشغل لمعالجة المخاوف المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أثناء هذه العمليات.
في الاستبيانات، يُطلب من المشاركين تقديم تقارير عن الطاقة وغازات الدفيئة والنفايات والمياه وشهادات المباني على مستوى الأصول. تشمل موضوعات المؤشرات البيانات والبنية التحتية الاجتماعية والنقل والخدمات البيئية ومرافق الخدمات وتوليد الطاقة المتجددة. جميع البيانات المقدمة على مستوى الأصل سرية، وسيتم استخدامها فقط للتحقق من صحة تقرير المحفظة.
تتوفر إرشادات تشرح الغرض من كل مؤشر ومتطلبات الاستجابة ومعلومات التسجيل وتفسيرات المصطلحات المستخدمة. مقابل رسوم إضافية ، تقدم GRESB أيضاً فحص استجابة اختياري بعد التقديم، والذي يتضمن مراجعة مفصلة للردود ومكالمة لمدة ساعة واحدة من فريق التحقق لمناقشة أي استفسارات أو مخاوف.
واستناداً إلى البيانات التي تم جمعها، تنتج GRESB أربعة معايير مرجعية سنوياً في المجالات المختلفة: معيار العقارات، ومعيار التطوير العقاري، ومعيار صندوق البنية التحتية، ومعيار أصول البنية التحتية. يوفر التقديم الأخير لمعيار التطوير العقاري للمشاركين الذين لديهم مشاريع وأنشطة تنموية فهماً أفضل لأدائهم في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يتم تسجيل جميع المشاركين في التقييمات مقابل المعايير ذات الصلة.
سيحصل مشغلو العقارات على الدرجات الإجمالية المتعلقة بأدائهم، بما في ذلك تصنيفات GRESB ودرجات GRESB، كما سيكون لديهم خيار شراء تقرير المعيار الكامل. في هذا، يمكنهم أن يتوقعوا تحليلاً مفصلاً على مستوى الأصل والمؤشرات لأدائهم الحالي في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والأداء مقارنة بأقرانهم (المشغلون الذين لديهم موقع وقطاع ونوع استثمار مماثل لهم).
كما توفر GRESB للشركات إجراءات مقترحة لتحسين مكانتها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتشجع الحوار حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين الشركات والمديرين والمستثمرين. بالإضافة إلى منصة للتفاعل مع مديري العقارات، يحصل المستثمرون على إمكانية الوصول إلى بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ووثائق الإفصاح عبر محفظتهم. ويمكنهم استخدام إطار العمل الموحد للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي توفره GRESB لتقييم أداء أصولهم العقارية ومقارنتها.
يتطلب تقييم GRESB العقاري من المشاركين الإبلاغ عن بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى الأصل. من أجل الاستجابة لمكون مؤشرات الأداء في التقييم يجب على الشركات تجميع البيانات على مستوى الأصل مثل مشاركة الأطراف المعنية، وشهادة المباني الخضراء والتصنيف التلقائي للأصل.
يمكن أن تساعد أنظمة إدارة البيانات المتوافقة مع GRESB، مثل Envizi، الشركات على استخراج وتجميع وإدارة بيانات الطاقة والانبعاثات والنفايات والمياه اللازمة لتعبئة جدول البيانات على مستوى الأصل من GRESB.
في عام 2021، استحدثت GRESB منهجية تقدير جديدة، وواجهت العديد من المؤسسات صعوبة في تحديد ما إذا كانت البيانات التي كانت تبلغ عنها تفي بمتطلبات الإبلاغ الجديدة الصارمة. لدعم المؤسسات فيما يتعلق بهذا التغيير، أصدرت Envizi ميزة جديدة في عام 2022 للمساعدة في تقييم جودة البيانات وفقًا لمنهجية التقدير كما هو موضح في الدليل المرجعي للعقارات لعام 2022 من GRESB. تتوفر الآن أيضًا أسئلة محدثة لتسجيل بيانات الأصل المحدثة، بما في ذلك شهادات المباني ومقاييس الكفاءة وخصائص الإبلاغ.
إن وجود نظام دقيق للإبلاغ عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يواكب هذه التغييرات في متطلبات الإبلاغ التي تحددها GRESB يمكن أن يسرع ويبسط عملية تقديم التقييم بشكل كبير.
GRESB هي مؤسسة توفر تقييم الاستدامة ومعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للعقارات التجارية والبنية التحتية. وهي معترف بها عالمياً ويقودها المستثمرون.
رسميًا، كان GRESB يعبر عن اختصار مؤشر الاستدامة العقارية العالمي. ومع ذلك، كان ذلك هو الحال عندما بدأت المؤسسة في عام 2009، وكانت تركز في المقام الأول على العقارات. ومع تطورها وتوسعها في مجال البنية التحتية، انتقلت GRESB بعيداً عن الاختصار، وأصبح الآن مجرد اسم للشركة.
تجمع تقييمات GRESB بيانات عن أفضل الممارسات للاستدامة لشركات البنية التحتية والعقارات في جميع أنحاء العالم. يقدم المشغلون البيانات من خلال بوابة إلكترونية آمنة، ويجيبون عن الأسئلة المتعلقة بإدارة المباني ومؤشرات الأداء واستخدام الطاقة في أصولهم. ثم تتحقق GRESB من صحة هذه البيانات وتوفر للمشغل معيار لموقفه مقارنةً بنظرائه في الصناعات.
تستمر دورة تقييم العقارات من GRESB من 1 أبريل إلى 1 يوليو من كل عام. هذه دورة ثابتة، ولن يتم قبول تقديمات التقييم خارج هذه التواريخ. تتاح النتائج الأولية للمشاركين في 1 سبتمبر/أيلول، ثم تتاح فترة مراجعة مدتها شهر، يمكن للمشاركين خلالها تقديم طلبات التقييمات إلى GRESB. سيتم نشر النتائج النهائية في الأول من أكتوبر.
النجمة الخضراء من GRESB هو وسام يُمنح للشركات العقارية التي تحقق أكثر من 50% في معايير التقييم ذات الصلة من ثلاث فئات: الإدارة والأداء والتطوير. النجمة الخضراء متاحة فقط للمشاركين في مجال العقارات، وليس البنية التحتية، وتستند إلى الأداء المطلق.
في نوفمبر 2021، أعلنت GRESB عن إنشاء GRESB Foundation (يوجد الرابط خارج ibm.com) - وهي منظمة غير ربحية تمتلك معايير GRESB وتديرها بشكل مستقل. يشمل هيكل الحوكمة الجديد لجانًا للمعايير ومجموعات موارد خبراء ومجموعات عمل لدعم النمو المتزايد في الأسواق الحالية والناشئة.
