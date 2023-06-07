الخدمات الاستشارية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
إنشاء استراتيجية بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتفعيل أهداف الاستدامة وزيادة الشفافية
دليلك إلى إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تحديثات حول موضوع الاستدامة
صورة جوية من مكان مرتفع لمحطة كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية الحرارية في الصحراء
قياس أدائك البيئي والاجتماعي والإداري وتحسينه

تواجه المؤسسات ضغوطًا متزايدة لإثبات التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ولكنها غالبًا ما تكافح من أجل تقديم تقارير شفافة ودقيقة عن أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. إن عدم وجود نهج قائم على البيانات في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يجعل من الصعب على المؤسسات قياس تأثير الاستدامة وإعداد التقارير بشأنه بدقة.

كيف يمكن للمؤسسات التغلب على هذه التحديات، وتوفير رؤية شاملة للطرق التي يؤثر بها عملها على البيئة؟

توفر خدمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المقدمة من IBM Consulting حلولاً لهذه التحديات من خلال الاعتماد على سنوات من الخبرة والتكنولوجيا لتمكين المؤسسات من تبسيط عمليات إعداد التقارير الخاصة بها وتقليل المخاطر المرتبطة بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحسين الكفاءة التشغيلية. تساعد الإستراتيجية الفعالة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في توجيه المؤسسات خلال رحلة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال خارطة طريق واضحة، تركز على الأهمية النسبية وخلق القيمة طويلة الأجل.
المزايا من خلال حلنا، يمكن للعملاء قياس أدائهم في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنه وتحسينه، مما يوفر الشفافية وإمكانية التتبع لللأطراف المعنية. وفي الوقت نفسه، يمكن للمؤسسات أن تُظهر التزامها بالاستدامة مع دفع عجلة نمو الأعمال والربحية في الوقت نفسه.  %88 تقليل المخاطر المرتبطة بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. 10 أضعاف  السرعة في الحصول على القيمة مقارنة بالطرق التقليدية. 32% زيادة في الكفاءات التشغيلية.
القدرات تبسيط عمليات إعداد التقارير

يمكنك تبسيط إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأعمالك من خلال أتمتة جمع البيانات وتحليلها، وهو ما يؤدي إلى توفير الوقت والموارد بشكل كبير. تعزز إدارة البيانات الصحيحة الدقة والاتساق في تقاريرك.

 التخفيف من مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

يمكنك تحديد المخاطر المرتبطة بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومعالجة قضايا الاستدامة المحتملة بشكل استباقي من خلال بذل العناية الواجبة المناسبة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الأثر الاجتماعي وتقليل الأثر البيئي.

تحسين الكفاءات التشغيلية 

احصل على رؤية شاملة لتأثير عمليات أعمالك على البيئة من خلال المقاييس الموثوق بها كجزء من برنامج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي يهدف إلى تنفيذ ممارسات مستدامة على مستوى جميع العمليات.

 تعزيز مشاركة الأطراف المعنية

يمكنك تطوير استراتيجية اتصال مخصصة تتوافق مع أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمؤسستك والتوقعات والتفضيلات لدى الأطراف المعنية. يمكنك بناء الثقة والمصداقية وتعزيز سمعتك المرتبطة بالحفاظ على البيئة في مجالك.

تعزيز الابتكار والميزة التنافسية

استخدم الممارسات المستدامة بفعالية لدفع عجلة النمو وتحديد فرص الأعمال الجديدة التي تميزك عن المنافسين وتجذب العملاء وتحسن الأداء المالي.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
كنا بحاجة إلى شريك يمكنه حقاً تجاوز مرحلة إثبات المفهوم وتسهيل المشروع بمنهجيات عمل وأدوات فعالة على حدٍ سواء. اعتقدنا أنه يمكننا العثور على كل هذا في IBM Garage. Andrea Bonetti مدير هندسة تكنولوجيا المعلومات Hera SpA
دراسات حالة
كيف تقوم Celestica بتوحيد بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتنقل فيها وتبسيطها

تقوم شركة Celestica بتحويل تقارير الاستدامة على مستوى محفظة التصنيع الخاصة بها عندما تستخدم مجموعة Envizi Sustainability Performance Management.
تبني Iberdrola علاقات أكثر استدامة وكفاءة مع الموردين بدعم من IBM وSAP

يعد التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة سلاحًا رئيسيًا في المعركة ضد تغير المناخ، وتأتي شركة Iberdrola في طليعة هذه الثورة.
في الهند، صياغة المستقبل بالذكاء الاصطناعي

تقوم شركة Bestseller India بتحويل عمليات التصميم والتخطيط والإنتاج والتوقعات الخاصة بها باستخدام Fabric.ai، وهو أداة مدعومة بمنصة IBM Watson.
تعرّف على خبرائنا آدم طومسون

شريك مساعد، قائد التمويل المستدام العالمي وعروض الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في IBM Consulting.

 عدي عبوش

قائد قسم الاستدامة العالمية، IBM Consulting.

 جيسيكا سكوت

شريك مساعد، سلاسل التوريد العالمية المستدامة.

 إليزابيث جوس

قائد خدمات الاستدامة العالمية، IBM Consulting.
الشركاء  

تقوم شركة IBM Consulting بقيادة نمط الاستشارات الجديد لـ SAP لتحديد وتسليم التحول الرقمي لـ SAP—مدعومة بحالة أعمال تدعم انتقالك إلى SAP S/4HANA والمؤسسة الذكية.

 خدمات SAP الاستشارية  

تعمل IBM و Red Hat و Celonis معًا على مساعدة العملاء على تنفيذ أعمالهم بأقصى طاقة ممكنة وتحقيق القيمة والإمكانية الكاملة من عملياتهم في أسرع وقت.

 الخدمات الاستشارية من Celonis

يوفر برنامج CAST تحليلات شاملة بحيث يمكن إدارة تطوير البرمجيات وصيانتها بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة. بمساعدة التقارير التي يتم إنشاؤها باستخدام CAST، يصبح التواصل مع العميل وشركاء الأعمال موضوعياً وبناءً وقائماً على الحقائق.

 برنامج CAST

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الرؤى

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معضلة البيانات البيئية، والاجتماعية، والإدارية
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