تواجه المؤسسات ضغوطًا متزايدة لإثبات التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ولكنها غالبًا ما تكافح من أجل تقديم تقارير شفافة ودقيقة عن أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. إن عدم وجود نهج قائم على البيانات في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يجعل من الصعب على المؤسسات قياس تأثير الاستدامة وإعداد التقارير بشأنه بدقة.

كيف يمكن للمؤسسات التغلب على هذه التحديات، وتوفير رؤية شاملة للطرق التي يؤثر بها عملها على البيئة؟

توفر خدمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المقدمة من IBM Consulting حلولاً لهذه التحديات من خلال الاعتماد على سنوات من الخبرة والتكنولوجيا لتمكين المؤسسات من تبسيط عمليات إعداد التقارير الخاصة بها وتقليل المخاطر المرتبطة بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحسين الكفاءة التشغيلية. تساعد الإستراتيجية الفعالة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في توجيه المؤسسات خلال رحلة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال خارطة طريق واضحة، تركز على الأهمية النسبية وخلق القيمة طويلة الأجل.