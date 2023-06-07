تواجه المؤسسات ضغوطًا متزايدة لإثبات التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ولكنها غالبًا ما تكافح من أجل تقديم تقارير شفافة ودقيقة عن أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. إن عدم وجود نهج قائم على البيانات في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يجعل من الصعب على المؤسسات قياس تأثير الاستدامة وإعداد التقارير بشأنه بدقة.
كيف يمكن للمؤسسات التغلب على هذه التحديات، وتوفير رؤية شاملة للطرق التي يؤثر بها عملها على البيئة؟
توفر خدمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المقدمة من IBM Consulting حلولاً لهذه التحديات من خلال الاعتماد على سنوات من الخبرة والتكنولوجيا لتمكين المؤسسات من تبسيط عمليات إعداد التقارير الخاصة بها وتقليل المخاطر المرتبطة بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحسين الكفاءة التشغيلية. تساعد الإستراتيجية الفعالة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في توجيه المؤسسات خلال رحلة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال خارطة طريق واضحة، تركز على الأهمية النسبية وخلق القيمة طويلة الأجل.
يمكنك تبسيط إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأعمالك من خلال أتمتة جمع البيانات وتحليلها، وهو ما يؤدي إلى توفير الوقت والموارد بشكل كبير. تعزز إدارة البيانات الصحيحة الدقة والاتساق في تقاريرك.
يمكنك تحديد المخاطر المرتبطة بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومعالجة قضايا الاستدامة المحتملة بشكل استباقي من خلال بذل العناية الواجبة المناسبة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الأثر الاجتماعي وتقليل الأثر البيئي.
احصل على رؤية شاملة لتأثير عمليات أعمالك على البيئة من خلال المقاييس الموثوق بها كجزء من برنامج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي يهدف إلى تنفيذ ممارسات مستدامة على مستوى جميع العمليات.
يمكنك تطوير استراتيجية اتصال مخصصة تتوافق مع أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمؤسستك والتوقعات والتفضيلات لدى الأطراف المعنية. يمكنك بناء الثقة والمصداقية وتعزيز سمعتك المرتبطة بالحفاظ على البيئة في مجالك.
استخدم الممارسات المستدامة بفعالية لدفع عجلة النمو وتحديد فرص الأعمال الجديدة التي تميزك عن المنافسين وتجذب العملاء وتحسن الأداء المالي.
تقوم شركة Celestica بتحويل تقارير الاستدامة على مستوى محفظة التصنيع الخاصة بها عندما تستخدم مجموعة Envizi Sustainability Performance Management.
يعد التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة سلاحًا رئيسيًا في المعركة ضد تغير المناخ، وتأتي شركة Iberdrola في طليعة هذه الثورة.
تقوم شركة Bestseller India بتحويل عمليات التصميم والتخطيط والإنتاج والتوقعات الخاصة بها باستخدام Fabric.ai، وهو أداة مدعومة بمنصة IBM Watson.
شريك مساعد، قائد التمويل المستدام العالمي وعروض الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في IBM Consulting.
قائد قسم الاستدامة العالمية، IBM Consulting.
شريك مساعد، سلاسل التوريد العالمية المستدامة.
قائد خدمات الاستدامة العالمية، IBM Consulting.
تقوم شركة IBM Consulting بقيادة نمط الاستشارات الجديد لـ SAP لتحديد وتسليم التحول الرقمي لـ SAP—مدعومة بحالة أعمال تدعم انتقالك إلى SAP S/4HANA والمؤسسة الذكية.
تعمل IBM و Red Hat و Celonis معًا على مساعدة العملاء على تنفيذ أعمالهم بأقصى طاقة ممكنة وتحقيق القيمة والإمكانية الكاملة من عملياتهم في أسرع وقت.
يوفر برنامج CAST تحليلات شاملة بحيث يمكن إدارة تطوير البرمجيات وصيانتها بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة. بمساعدة التقارير التي يتم إنشاؤها باستخدام CAST، يصبح التواصل مع العميل وشركاء الأعمال موضوعياً وبناءً وقائماً على الحقائق.
استفد من قوة البيانات لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإزالة الكربون من خلال منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة.
قم بإدارة المخاطر المناخية والمتعلقة بالطقس بفعالية من خلال التحليلات التنبؤية التي نوفرها ورؤى التوقعات القابلة للتنفيذ.
يمكنك تبسيط تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك، وتلبية متطلبات الامتثال وضمان المساءلة من خلال منصتنا القوية ذات المستوى المالي.
استفد من خبرتنا لتحويل طموحات الاستدامة إلى أفعال، ودمج الحلول المستدامة في عملياتك وثقافتك.
أنشئ سلاسل توريد مرنة ورشيقة ومستدامة من خلال خدماتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحسين الشفافية والربحية.
احصل على تحديثات شهرية حول أحدث التقنيات وتأثيرها على الأعمال.
يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.
انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.