باستخدام Celonis و IBM watsonx، يمكن للمؤسسات الاستفادة من جميع بياناتها، بما في ذلك البيانات غير المنظمة التي كانت في السابق بعيدة عن متناولها، لتحفيز تحقيق القيمة. ومن خلال نظامنا البيئي المفتوح من الشركاء، تساعد IBM Consulting العملاء على تطوير التحول الرقمي، وبناء بنيات سحابية هجينة مفتوحة وآمنة، وتنسيق التطبيقات المهمة عبر البيئات وتحسين عمليات سير العمل الرئيسية وعمليات الأعمال.

من التفكير إلى التنفيذ إلى الإدارة، تتمكن IBM Consulting من جعل السحابة الهجينة أساسًا لنمو الأعمال والابتكار.