تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة طلبًا غير مسبوق. على الرغم من بذل قصارى جهدها، فإن قوائم انتظار NHS للرعاية الاختيارية آخذة في الازدياد، مما يدفع مقدمي الخدمات إلى البحث عن طرق مبتكرة لمواصلة خدمة مواطني المملكة المتحدة بالرعاية الصحية ذات المستوى العالمي التي يتوقعونها.
تتمتع مؤسسة University Hospitals Coventry and Warwickshire التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بعقلية رائدة بشكل خاص ونهج مبتكر لرعاية المرضى، حيث قامت بالفعل ببناء أداة تستهدف عدم المساواة الصحية في المجتمعات التي تخدمها؛ وهي أداة HEARTT. كجزء من منهجية نظام تحسين المؤسسة (UHCWi)، حرصت الأمانة على تجربة الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأخرى لتحديد المجالات التي يمكن أن تستفيد من استخدام التقنية لتحسين الإنتاجية وتقديم نتائج صحية أفضل إلى المرضى.
شكلت أمانة NHS Trust في UHCW وIBM Consulting وCelonis SE فريقًا متماسكًا ومختلطًا لتحليل خدمات العيادات الخارجية للأمانة من منظور تجربة المريض والنتائج الصحية. جمع هذا النهج بين نموذج IBM Garage وإجراءات تعدين العمليات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Celonis وممارسات تحليل البيانات الرائدة في UHCW NHS Trust وأنشطة تحسين العمليات المستمرة.
حلل الفريق المختلط أكثر من نصف مليون رحلة مريض بأسماء مستعارة من خلال البيانات التشغيلية للأمانة، بالإضافة إلى الأبحاث الشخصية والمقابلات مع الموظفين خلال العملية. وتم تضمين بيانات ديموغرافية تحمل أسماء مستعارة في هذا التحليل، مما يضمن ألا تؤدي النتائج والتدخلات إلى تفاقم أوجه عدم المساواة في الصحة. أدى هذا النهج الفريد إلى تحسين الفرص والتدخلات في فترة أسابيع بدلاً من أشهر.
ركز أحد هذه التحسينات على نهج أمانة UHCW NHS Trust تجاه مواعيد المرضى الفائتة -المعروفة باسم عدم الحضور (DNA)- والتي تكون أكثر شيوعًا بين أولئك الذين يعانون من درجات حرمان عالية. بعد تحديد ارتفاع في حالات الإلغاء في اللحظة الأخيرة بعد إرسال تذكيرين عبر الرسائل النصية القصيرة، تم استخدام فريق IBM Garage لاستكشاف كيفية تحسين احتمالية إعادة حجز خانات المواعيد هذه. وقد وجدوا لاحقًا أنه من خلال تكييف توقيت هذه الرسائل النصية التذكيرية -أي إرسال إشعار مبكر إلى المرضى قبل 14 يومًا من مواعيدهم الطبية والمتابعة معهم قبل أربعة أيام من الموعد- يمكن للأمانة زيادة حالات الإلغاء في الوقت المناسب في المجموعة المؤهلة لتلقي رسالتين نصيتين، مما يتيح إمكانية إعادة حجز تلك المواعيد.
كجزء من المشروع، قامت IBM وUHCW NHS Trust أيضًا بتجربة تقنية IBM watsonx.ai لتدريب نماذج التعلم الآلي وضبطها ونشرها لدعم موظفي المستشفى في جدولة مواعيد المرضى والتحقق من بياناتهم في قوائم الانتظار الاختيارية. ويستخدم الحل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) لقراءة الرسائل السريرية والمساعدة على التحقق من حالات قائمة انتظار المرضى.
مع نشر تحسينات العملية، بدأت UHCW NHS Trust في تحقيق نتائج شبه فورية. على سبيل المثال، أدى التعديل على تذكيرات الرسائل القصيرة إلى خفض معدلات عدم حضور المواعيد الطبية من 10% إلى 4% بين المرضى في المجموعة الفرعية من المرضى الخارجيين الذين تلقوا رسالتين تذكيريتين عبر الرسائل النصية القصيرة.
مع قيام المرضى الآن بإلغاء أو إعادة جدولة مواعيدهم في وقت مبكر، أصبح لدى الأمانة الآن خيار إعادة تخصيص هذه المواعيد لزيادة نشاط العيادة بنسبة تصل إلى 6%. وقد ساعدت هذه الكفاءة بدورها على دعم UHCW NHS Trust لرؤية حوالي 700 مريض إضافي كل أسبوع كجزء من تدخلات التعافي الاختيارية الشاملة. وتقدر التوقعات الحالية التي أجرتها الأمانة أن هذا النشاط الإضافي يمكن أن يسهم في انخفاض بنسبة 10% إلى 15% في إجمالي أعداد المرضى في قوائم الانتظار.
إضافة إلى ذلك، أظهرت تجربة برنامج watsonx.ai من IBM دقة وسرعة أكبر من المراجعين البشريين. فقد تمكن الحل من مراجعة خطابات العيادات الخارجية في 18 ساعة فقط، مقارنةً بأربع سنوات مطلوبة لمكافئ بشري. ويوفر هذا البرنامج التجريبي مجالاً لأمانة UHCW NHS Trust لزيادة تحسين تصنيف المرضى، وتقصير قوائم الانتظار حيث يمكن إزالة أولئك الذين لم يعودوا بحاجة إلى العلاج.
يمثل جزء من أمانة الخدمة الصحية الوطنية (NHS)، UHCW NHS Trust (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) أحد أكبر المستشفيات التعليمية المهمة في البلاد. تقدم المنظمة مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة والطارئة إلى المجتمع المحلي وتمتد عبر حرمين جامعيين -المستشفى الجامعي في كوفنتري بالمملكة المتحدة ومستشفى سانت كروس في رغبي بالمملكة المتحدة.
تقدم شركة Celonis (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، وهي شريك إستراتيجي لشركة IBM تأسست منذ أكثر من عقد من الزمان، خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وهي متخصصة في حلول عمليات التعدين. يقع المقر الرئيسي للشركة في ميونيخ بألمانيا ومدينة نيويورك في الوقت نفسه، مع مكاتب إضافية منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والهند واليابان.
لمزيد من المعلومات حول عملنا على الأتمتة الذكية عبر NHS، يُرجى التواصل مع كيرمان جاسافالا.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، مارس 2024.
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