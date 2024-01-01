يُمكّن حل IBM® Envizi® Scope 3 Financed Emissions المؤسسات من رصد الانبعاثات وحسابها وإعداد التقارير عنها عبر محفظات استثمارية وفئات أصول متنوعة، مما يدعم عمليات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى استراتيجيات فعّالة لخفض الانبعاثات.
بفضل IBM Envizi، تتمكن المؤسسات مما يلي:
اجمع بيانات الانبعاثات من أنظمة البيانات المالية ومقدمي الخدمات الخارجيين، ثم استخدم أدوات متطورة لإدارة البيانات لتحديد الفجوات في جودة البيانات، ومواءمة البيانات المدخلة، وتقييم الاكتمال، وتتبع الإجراءات لتحسين نتائج جودة بيانات الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون.
استخدم محركًا حسابيًا قويًا مخصصًا لحساب الانبعاثات على نطاق واسع باستخدام عوامل الانبعاثات المدمجة ومنهجيات الحساب المتوافقة مع بروتوكول الغازات الدفيئة والشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون.
احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من خلال لوحات المعلومات التي توفر تحليلاً دقيقًا للانبعاثات على مستوى الأصول وصولاً إلى تحليل الانبعاثات على مستوى المؤسسة. وحدد مناطق تركز الانبعاثات وقيّم مدى كثافتها ونتائج جودة البيانات مع توجيه الأنشطة الاستثمارية وبرامج خفض الانبعاثات.
حدد وتتبع الأهداف المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون وتحسين جودة البيانات لمجموعات وأصناف الأصول والقطاعات المحددة، وأكثر، وفقًا للمعايير المحددة.
عزز دقة البيانات من خلال منح المستثمرين إمكانية الوصول إلى بوابة مدمجة لإدخال البيانات مباشرةً. اطلب معلومات محددة بسهولة، واسمح للمستثمرين بإدخال البيانات مباشرةً في المنصة، ومراجعة البيانات المدخلة قبل دمجها.
ادمج مقاييس الانبعاثات في وحدة Envizi ESG Reporting Frameworks module لدعم عمليات الإفصاح عن الانبعاثات وفقًا لمجموعة واسعة من أُطر عمل إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) وتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD).
بسِّط عملية جمع البيانات واحسبها وحللها عبر مجموعات معقدة ومتعددة الأصول - ما يقلل من الجهد اليدوي، ويحدّ من الأخطاء، ويضمن دقة وتحديث عمليات حساب الانبعاثات من مصادر متنوعة.
عزِّز حوكمة البيانات على مستوى المؤسسة وحسِّن الجاهزية للتدقيق من خلال عمليات حساب انبعاثات يمكن تتبع مصدرها، وضوابط الوصول إلى البيانات لتقييد الوصول إلى البيانات بناءً على دور المستخدم.
ادمج الانبعاثات الممولة مع بيانات النطاق 1 و2 و3 الأخرى في منصة واحدة وشاملة لإدارة بيانات الاستدامة وإعداد التقارير - ما يدعم العمليات الحسابية الدقيقة للانبعاثات، وعمليات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وجهود خفض انبعاثات الكربون.
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