اجمع بيانات الانبعاثات من أنظمة البيانات المالية ومقدمي الخدمات الخارجيين، ثم استخدم أدوات متطورة لإدارة البيانات لتحديد الفجوات في جودة البيانات، ومواءمة البيانات المدخلة، وتقييم الاكتمال، وتتبع الإجراءات لتحسين نتائج جودة بيانات الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون.