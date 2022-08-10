ما المقصود بتحليل سلوك المستخدم والكيان (UEBA)؟

الهجمات الداخلية الخبيثة: المهاجمون في هذه الهجمات هم أشخاص لديهم وصول مصرح به، وأحيانًا وصول مميز، إلى شبكة المؤسسة ويعملون على شنّ هجوم إلكتروني. البيانات وحدها -مثل سجلات الأحداث أو ملفات السجل- لا تستطيع دائمًا كشف هؤلاء الأشخاص، لكن التحليلات المتقدمة قادرة على ذلك. نظرًا لأن UEBA يوفر رؤى حول المستخدمين المحددين بدلًا من عناوين IP، فإنه قادر على تحديد المستخدمين الأفراد الذين ينتهكون سياسات الأمان.

الشبكات الداخلية المخترقة: يحصل المهاجمون في هذا النوع على إمكانية الوصول إلى بيانات الاعتماد للمستخدمين أو الأجهزة المصرح لهم من خلال مخططات التصيّد الاحتيالي أو هجمات القوة الغاشمة أو وسائل أخرى. قد لا تكشف أدوات الأمان التقليدية عنهم، لأن استخدام بيانات اعتماد شرعية، وإن كانت مسروقة، يجعل المهاجم يبدو كمستخدم مصرح له. بمجرد دخولهم، يتحرّك هؤلاء المهاجمون جانبيًا داخل الشبكة، ويحصلون على بيانات اعتماد جديدة لزيادة صلاحياتهم والوصول إلى أصول أكثر حساسية. على الرغم من أن هؤلاء المهاجمين قد يستخدمون بيانات الاعتماد الرسمية، فإن UEBA يمكنه اكتشاف سلوكهم الشاذ للمساعدة على إحباط الهجوم.

الكيانات المخترقة: تستخدم العديد من المؤسسات، ولا سيّما الشركات المصنعة والمستشفيات، عددًا كبيرًا من الأجهزة المتصلة، مثل إنترنت الأشياء (IOT)، وغالبًا ما تكون تكوينات الأمان فيها قليلة أو معدومة. وعدم وجود حماية يجعل هذه الكيانات هدفًا رئيسيًا للمتسللين، الذين قد يختطفون هذه الأجهزة للوصول إلى مصادر البيانات الحساسة، أو تعطيل العمليات أو شنّ الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS). يمكن أن يساعد UEBA على تحديد السلوكيات التي تُشير إلى أن هذه الكيانات قد تم اختراقها بحيث يمكن معالجة التهديدات قبل تصاعدها.

النقل غير المصرح به للبيانات: غالبًا ما تسعى الجهات الداخلية المخترقة والمهاجمون الضارون إلى سرقة البيانات الشخصية، أو الملكية الفكرية، أو مستندات استراتيجية الأعمال من الخوادم أو أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى المخترقة. يساعد UEBA فرق الأمن على اكتشاف اختراقات أمن البيانات في الوقت الفعلي من خلال تنبيه الفرق إلى أنماط التنزيل والوصول إلى البيانات غير المعتادة.