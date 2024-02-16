ما المقصود بالتحليل الجنائي الرقمي؟

ظهر التحليل الجنائي الرقمي، أو ما يُعرَف بعلم الأدلة الجنائية الرقمية، في أوائل الثمانينيات مع انتشار أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وازدادت أهميته في التسعينيات.
ومع ذلك، لم تبدأ دول مثل الولايات المتحدة في وضع سياسات رسمية للتحليل الجنائي الرقمي إلا في مطلع القرن الحادي والعشرين. جاء التحوّل نحو توحيد المعايير نتيجة ازدياد جرائم الكمبيوتر في العقد الأول من الألفية الجديدة، إلى جانب توزّع سلطات إنفاذ القانون على مستوى الدولة.
ومع تزايد الجرائم التي تشمل الأجهزة الرقمية، ازدادت أعداد الجهات والأفراد المشاركين في ملاحقة هذه الجرائم قضائيًا. ولضمان تعامل التحقيقات الجنائية مع الأدلة الرقمية بما يضمن قبولها أمام القضاء، وضعت الجهات المختصة إجراءات محددة ومنظمة.
اليوم، يصبح التحليل الجنائي الرقمي أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولفهم أسباب ذلك، يكفي النظر إلى الكم الهائل من البيانات الرقمية المتاحة عن كل شخص وكل شيء تقريبًا.
ومع ازدياد اعتماد المجتمعات على أنظمة الكمبيوتر وتقنيات الحوسبة السحابية، أصبح الأفراد يمارسون جانبًا أكبر من حياتهم عبر الإنترنت. يشمل هذا التحوّل عددًا متزايدًا من الأجهزة، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة المتصلة وغيرها.
والنتيجة هي كم هائل غير مسبوق من البيانات القادمة من مصادر وصيغ متنوعة. يمكن للمحققين استخدام هذه الأدلة الرقمية لتحليل وفهم مجموعة متنامية من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، وتسريبات البيانات، والتحقيقات الجنائية والمدنية.
مثل أي دليل، سواء أكان ماديًا أم رقميًا، يجب على المحققين وجهات إنفاذ القانون جمعه والتعامل معه وتحليله وتخزينه بالشكل الصحيح. وإلا، فقد يتم فقدان البيانات أو العبث بها أو تصبح غير قابلة للاستخدام في المحكمة.
يتحمل خبراء الأدلة الجنائية مسؤولية إجراء التحقيقات الرقمية، ومع تزايد الطلب على هذا المجال، تتسع فرص العمل فيه أيضًا. يقدِّر Bureau of Labor Statistics أن فرص العمل في مجال التحليل الجنائي الحاسوبي ستزداد بنسبة 31% حتى عام 2029.