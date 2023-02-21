ما القوى العاملة المتنقلة؟

ما القوى العاملة المتنقلة؟

القوى العاملة المتنقلة هي مجموعة من الموظفين غير المقيّدين بموقع مادي مركزي. وبدلًا من ذلك، ويتم ربط الموظفون بالعمل عبر أنواع مختلفة من التقنيات المحمولة، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة.

تتجاوز القوى العاملة المتنقلة مجرد العمل من المنزل. ومع ظهور الأجهزة المحمولة المتطورة، يمكن للموظفين المتنقلين الآن الوصول إلى التطبيقات والبيانات التي كانت متاحة فقط في المقر الرئيسي للشركة.

ونظرًا لأن العديد من التقنيات أصبحت محمولة بشكل متزايد وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة، أصبحت القوى العاملة المتنقلة أكثر انتشارًا، إذ يمكن للعاملين الميدانيين في مجالات مثل الرعاية الصحية والبناء والزراعة أداء مهام معقدة في الموقع أو في أثناء التنقل.

لماذا تُعدّ القوى العاملة المتنقلة مهمة؟

يختلف العمل المتنقل عن العمل التقليدي عن بعد، حيث يعمل الموظفون من مكتب منزلي. تشير القوى العاملة المتنقلة على وجه التحديد إلى الموظفين الذين لا يعملون من موقع ثابت واحد. ويشمل ذلك العاملين بنظام العمل الهجين الذين يقسّمون وقتهم بين المنزل والمكتب، والعاملين الميدانيين الذين تتطلّب وظائفهم التنقّل في أثناء يوم العمل. وتشمل الأمثلة على ذلك الممرضين المتنقلين، وموظفي البيع التجزئة الذين يتنقّلون بين الفروع، وفنيي الاتصالات الميدانيين، فجميعهم يُعدون من العاملين المتنقلين.

ويشكل الموظفون المتنقلون الجزء الأكبر من القوى العاملة اليوم، فعدد قليل نسبيًا من العمال "مقيدون" بمكان واحد، مثل مكتب مركزي أو متجر.

تبنت العديد من الشركات تنقل القوى العاملة خلال جائحة كوفيد-19. إن تحويل الوظائف التي كانت تعتمد تقليديًا على الموقع - مثل معلمي المدارس وموظفي البنوك - إلى العمل عن بعد سمح للمؤسسات بالحفاظ على استمرارية الأعمال خلال الأزمة.

إلا أن نمو القوى العاملة المتنقلة كان مدفوعًا أيضًا بالتغيرات التكنولوجية والتجارية طويلة الأجل. ونظرًا لأن الأجهزة المحمولة المتطورة تمكّن الموظفين من العمل من أي مكان، فقد رأت الشركات التي تتبنى القوى العاملة المتنقلة فوائد مثل:

تحسين تجربة العملاء

يمكن للموظفين تقديم إجابات فورية للعملاء وحل المشكلات في الموقع في الوقت الفعلي من خلال الوصول إلى البيانات من أجهزتهم المحمولة بدلًا من الانتظار حتى يعودوا إلى المكتب.
انخفاض تكاليف التشغيل

أظهرت دراسة أجرتها Global Workplace Analytics أن الشركات يمكنها توفير نحو 11,000 دولار أمريكي سنويًا لكل موظف عندما يعمل الموظفون من خارج المكتب يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. فالشركات تُنفق أقل على الإيجارات، كما أن استخدام مكالمات الفيديو يساعد على تقليل تكاليف الخدمات اللوجستية والسفر المرتبطة بجمع الموظفين في موقع مركزي لعقد الاجتماعات.
إنتاجية أعلى للموظفين

يمكن أن يساعد العمل المتنقل أعضاء الفريق على تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية وتقليل التوتر، ما يسهم في تحسين أداء الموظفين وزيادة معدلات احتفاظ الشركات بهم. يمكن للعمل المتنقل أيضًا تمكين الشركات من تقديم خدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإنشاء عمليات سير عمل متواصلة عبر موظفين في مناطق زمنية مختلفة.
مجموعة أوسع من المواهب

يمكن للقوى العاملة المتنقلة أن تضم أشخاصًا من جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى تنوع جغرافي واجتماعي واقتصادي وثقافي لم يكن ممكنًا من دونها. قد تكون خيارات العمل المتنقل مفضلة أيضًا لدى العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة والآباء ومقدمي الرعاية وغيرهم ممن قد يحتاجون إلى مزيد من المرونة.

التحديات التي تواجه تطوير قوى عاملة متنقلة فعّالة

تؤكد أزمات مثل جائحة كوفيد-19 على أهمية تمكين العمل المتنقل عندما يكون ذلك ممكنا. يتضمن التحدي منح العاملين المتنقلين الوصول عن بعد إلى برامج الأعمال الحساسة مع الحفاظ على التعاون والإنتاجية والأمان.

عند إنشاء قوى عاملة متنقلة، قد يحتاج قادة الشركة إلى التفكير في الجوانب التالية:

التقنية

يرغب الموظفون المتنقلون في اختيار أجهزتهم الخاصة، فهم يتوقعون أن تقدم تقنية مكان العمل تجربة مستخدم مماثلة لتطبيقات وأجهزة المستهلكين. قد تحتاج المؤسسات إلى إنشاء سياسات وعمليات نظام أحضر جهازك معك (BYOD) التي تحكم مجموعة واسعة من البرامج والأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها.

أمان البيانات

يمكن للموظفين الذين يستخدمون أجهزتهم وتطبيقاتهم الخاصة للعمل إنشاء ثغرات أمنية، فقد يدخل الموظفون  تقنية المعلومات الظلية - أصول تكنولوجيا معلومات يتم استخدامها دون موافقة رسمية أو إشراف - إلى شبكة الشركة. وحتى الأجهزة المحمولة وتطبيقاتها المعتمدة يمكن أن تُحدث مشكلات إذا قام الموظفون بالوصول إلى بيانات حساسة من خلال شبكات واي فاي عامة غير آمنة.

تتبع الأصول والعمال

غالبًا ما تتعقب الشركات العمال المتنقلين وأصولهم للحفاظ على الامتثال وتحسين عمليات سير العمل. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم الشركات تقنية تتبّع المواقع لربط الفنيين الميدانيين بالمهام الأقرب إليهم. ومع ذلك، قد يعترض الموظفون على تتبعهم، خاصة إذا كانوا يستخدمون أجهزتهم الخاصة.

بناء تطبيقات الأجهزة المحمولة أو شرائها

يمكن أن يكون تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة المخصصة لمنصات متعددة أمرًا مكلفًا ومعقدًا. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بتطبيقات من مزوّدين خارجيين متعددين إلى صعوبة إدارة تكنولوجيا المعلومات بشكل صحيح. ولهذا، لا يكتفي مزوِّدو البرمجيات مثل IBM بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة فحسب، بل يقدمون أيضًا حلولًا متكاملة لإدارتها.

الاتجاهات الحالية والمستقبلية في القوى العاملة المتنقلة

خلال جائحة كوفيد-19، سمحت العديد من الشركات لموظفيها بالعمل عن بعد لضمان استمرارية الأعمال، وبعد تجاوز هذه الجائحة، احتفظت العديد من الشركات بترتيبات العمل عن بعد والعمل المتنقل هذه. كما أن التقنيات الجديدة جعلت القوى العاملة عن بعد أكثر عملية.

تجعل أدوات مثل Asana وSlack وWebex وZoom وGoogle Calendar العمل الافتراضي والتعاون بين القوى العاملة المتنقلة أسهل وأكثر كفاءة. ومع ذلك، فإن هذه الأدوات والتطبيقات الجديدة قد تشكل تحديًا لإدارة تكنولوجيا المعلومات الفعالة. وتُعدّ الابتكارات الأخرى في التقنية المحمولة - مثل أجهزة القراءة البيومترية، والأجهزة القابلة للارتداء، والتحكم الصوتي، والاتصالات قريبة المدى (NFC)، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR) - من الابتكارات التي تعمل على تحسين الاتصالات وسير العمل.

حتى وقت قريب، كان أحد العوائق الرئيسية أمام تنفيذ التقنيات المحمولة هو عدم وجود إشارة لاسلكية سريعة وموثوق بها. ومع إدخال تقنية 5G اللاسلكية، أصبح بإمكان العاملين المتنقلين مشاركة حتى الملفات الضخمة مع الزملاء والتعاون عبر الفيديو دون تأخير أو تعطيل.

تتيح ابتكارات مثل تقنية 5G حتى للشركات الصغيرة الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتعزيز التواصل والتعاون. ويمكن للعمال أداء مهام معقدة باستخدام المعلومات التي يتم تسليمها عند الطلب باستخدام الواقع المعزز. فعلى سبيل المثال، يمكن للعاملين في مجال البناء والهندسة تخطيط المشاريع الجديدة باستخدام أجهزة الواقع المعزز، ويمكن إنجاز إدارة سلسلة التوريد وانتقاء المخزون من خلال الواقع المعزز أيضًا.

من المرجح أن تستمر المؤسسات في اعتماد أدوات برمجية جديدة لتحسين إدارة عمليات الانتقال واسعة النطاق للموظفين المكتبيين إلى العمل عن بعد والعمل المتنقل. وكجزء من هذا الانتقال، قد تقوم الشركات بتكوين علاقات استراتيجية مع كبار بائعي البرمجيات والمعدات ومقدمي خدمات الشبكة لتقليل الانقطاعات في البنية التحتية والخدمات.

كما أثرت الاتجاهات الديموغرافية على نمو القوى العاملة المتنقلة، فجيل الألفية وجيل زد يشكّلان معًا الجزء الأكبر من القوى العاملة. وتظهر الأبحاث أن هؤلاء العمال يفضلون أنظمة العمل المرنة.

تقنية إدارة القوى العاملة المتنقلة

في حين يعتمد بعض الموظفين المتنقلين على تطبيقات مثل Slack وAsana لأداء عملهم، تستخدم العديد من الشركات أدوات متخصصة لإدارة القوى العاملة المتنقلة لدعم أمن القوى العاملة المتنقلة وإنتاجيتها.

برمجيات إدارة القوى العاملة المتنقلة (MWM) هي فئة واسعة من المنصات التي تساعد الشركات على إدارة الموظفين الذين يعملون خارج مكتب مركزي. تتميز حلول إدارة القوى العاملة المتنقلة المختلفة بميزات ووظائف مختلفة، ولكن العديد منها يدعم الجدولة، وتعيين المهام وتتبعها، والاتصالات، وتحديثات الحالة. يمكن استخدام بعض أدوات إدارة القوى العاملة المتنقلة لمهام إدارة رأس المال البشري في المكاتب الخلفية، مثل إعداد الموظفون الجدد وكشوف المرتبات.

أدوات إدارة الخدمة الميدانية عبارة عن منصات إدارة القوة العاملة المتنقلة مُصممة لإدارة العاملين الميدانيين الذين يقومون بتثبيت المعدات أو الأنظمة أو الأصول أو صيانتها أو إصلاحها خارج مقر الشركة. وغالبًا ما يستخدم المديرون والفنيون برامج إدارة الخدمة الميدانية لمعالجة أوامر العمل والجدولة والأتمتة وتحصيل المدفوعات، وغيرها من الأمور.

تتيح حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) للشركات مراقبة جميع أجهزة المستخدم النهائي - أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والمزيد - وإدارتها وتأمينها من وحدة تحكم واحدة، بغض النظر عن نظام التشغيل أو الموقع. باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، يمكن للشركة وضع سياسات أمن الأجهزة المحمولة وإدارة الأجهزة وإدارة التطبيقات لجميع الأجهزة على الشبكة وتطبيقها. لم تعد فرق تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى أدوات منفصلة لإدارة أجهزة القوى العاملة المحلية والقوى العاملة المتنقلة.

