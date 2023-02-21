ما القوى العاملة المتنقلة؟

خلال جائحة كوفيد-19، سمحت العديد من الشركات لموظفيها بالعمل عن بعد لضمان استمرارية الأعمال، وبعد تجاوز هذه الجائحة، احتفظت العديد من الشركات بترتيبات العمل عن بعد والعمل المتنقل هذه. كما أن التقنيات الجديدة جعلت القوى العاملة عن بعد أكثر عملية.
تجعل أدوات مثل Asana وSlack وWebex وZoom وGoogle Calendar العمل الافتراضي والتعاون بين القوى العاملة المتنقلة أسهل وأكثر كفاءة. ومع ذلك، فإن هذه الأدوات والتطبيقات الجديدة قد تشكل تحديًا لإدارة تكنولوجيا المعلومات الفعالة. وتُعدّ الابتكارات الأخرى في التقنية المحمولة - مثل أجهزة القراءة البيومترية، والأجهزة القابلة للارتداء، والتحكم الصوتي، والاتصالات قريبة المدى (NFC)، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR) - من الابتكارات التي تعمل على تحسين الاتصالات وسير العمل.
حتى وقت قريب، كان أحد العوائق الرئيسية أمام تنفيذ التقنيات المحمولة هو عدم وجود إشارة لاسلكية سريعة وموثوق بها. ومع إدخال تقنية 5G اللاسلكية، أصبح بإمكان العاملين المتنقلين مشاركة حتى الملفات الضخمة مع الزملاء والتعاون عبر الفيديو دون تأخير أو تعطيل.
تتيح ابتكارات مثل تقنية 5G حتى للشركات الصغيرة الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتعزيز التواصل والتعاون. ويمكن للعمال أداء مهام معقدة باستخدام المعلومات التي يتم تسليمها عند الطلب باستخدام الواقع المعزز. فعلى سبيل المثال، يمكن للعاملين في مجال البناء والهندسة تخطيط المشاريع الجديدة باستخدام أجهزة الواقع المعزز، ويمكن إنجاز إدارة سلسلة التوريد وانتقاء المخزون من خلال الواقع المعزز أيضًا.
من المرجح أن تستمر المؤسسات في اعتماد أدوات برمجية جديدة لتحسين إدارة عمليات الانتقال واسعة النطاق للموظفين المكتبيين إلى العمل عن بعد والعمل المتنقل. وكجزء من هذا الانتقال، قد تقوم الشركات بتكوين علاقات استراتيجية مع كبار بائعي البرمجيات والمعدات ومقدمي خدمات الشبكة لتقليل الانقطاعات في البنية التحتية والخدمات.
كما أثرت الاتجاهات الديموغرافية على نمو القوى العاملة المتنقلة، فجيل الألفية وجيل زد يشكّلان معًا الجزء الأكبر من القوى العاملة. وتظهر الأبحاث أن هؤلاء العمال يفضلون أنظمة العمل المرنة.