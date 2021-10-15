ما المقصود بالضوابط الأمنية؟

نظرًا لتزايد معدل الهجمات الإلكترونية، أصبحت الضوابط الأمنية للبيانات أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. وفقًا لدراسة أجرتها Clark School بجامعة ميريلاند، تحدث الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة الآن بمعدل كل 39 ثانية تقريبًا، ما يؤثِّر في شخص من بين كل ثلاثة أمريكيين سنويًا. علاوةً على ذلك، فإن 43% من هذه الهجمات تستهدف الشركات الصغيرة. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025، بلغ متوسط تكلفة خرق البيانات في الولايات المتحدة بين مارس 2024 وفبراير 2025 نحو 10.22 ملايين دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى قياسي لأي منطقة خلال العشرين عامًا التي تم فيها نشر هذا التقرير.

في الوقت نفسه، تتزايد لوائح خصوصية البيانات، ما يجعل من الضروري للشركات تعزيز سياسات حماية البيانات لديها أو مواجهة الغرامات المحتملة. نفَّذ الاتحاد الأوروبي قواعده الصارمة الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في عام 2018. في الولايات المتحدة، دخل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا حيّز التنفيذ في 1 يناير 2020، بينما تدرس عدة ولايات أخرى حاليًا تبنّي تدابير مشابهة. تتضمن هذه اللّوائح عادةً عقوبات صارمة للشركات التي لا تفي بالمتطلبات.