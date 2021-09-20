تم التحديث: 1 يوليو 2024
إنشاء الشبكات، أو الربط الشبكي للكمبيوتر، هو عملية توصيل جهازين أو أكثر من أجهزة الحوسبة، مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة المحمولة أو أجهزة التوجيه أو التطبيقات، لتمكين نقل وتبادل المعلومات والموارد.
تعتمد الأجهزة المتصلة بالشبكة على بروتوكولات الاتصالات—وهي القواعد التي تصف كيفية نقل البيانات أو تبادلها عبر الشبكة—لمشاركة المعلومات عبر الاتصالات المادية أو اللاسلكية.
قبل ممارسات الربط الشبكي المعاصرة، كان المهندسون يضطرون إلى نقل الأجهزة فعليًا لمشاركة البيانات بين الأجهزة، وهي مهمة لم تكن سارة في وقت كانت فيه أجهزة الكمبيوتر كبيرة وغير عملية. لتبسيط العملية (خاصة بالنسبة للعاملين في الحكومة)، قامت وزارة الدفاع بتمويل إنشاء أول شبكة كمبيوتر عاملة (سميت في النهاية ARPANET) في أواخر الستينيات.
ومنذ ذلك الحين، تطورت ممارسات الشبكات—وأنظمة الكمبيوتر التي تحركها—بشكل كبير. تعمل شبكات الكمبيوتر اليوم على تسهيل التواصل بين الأجهزة على نطاق واسع لكل الأغراض التجارية والترفيهية والبحثية. فالإنترنت، والبحث عبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني، ومشاركة الصوت والفيديو، والتجارة عبر الإنترنت، والبث المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي، كلها موجودة بفضل التقدم في شبكات الكمبيوتر.
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قبل الخوض في مواضيع الشبكات الأكثر تعقيدًا، من المهم أن نفهم مكونات وعناصر الشبكات الأساسية، بما في ذلك:
المحولات: المحول هو جهاز يقوم بتوصيل أجهزة الشبكة وإدارة الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الشبكة، والتأكد من وصول حزم البيانات إلى وجهتها المقصودة. على عكس أجهزة التوجيه، التي ترسل المعلومات بين الشبكات، ترسل المحولات المعلومات بين العقد داخل الشبكة الواحدة.
وبالتالي، يشير "التحويل" إلى كيفية نقل البيانات بين الأجهزة داخل نفس الشبكة. تعتمد الشبكات على ثلاثة أنواع رئيسية من التحويل:
التحويل الدائري ينشئ مسارًا مخصصًا لاتصالات البيانات بين العقد داخل الشبكة، بحيث لا يمكن لأي حركة بيانات أخرى اجتياز نفس المسار. يعمل التحويل الدائري على توفير النطاق الترددي الكامل أثناء كل عملية إرسال.
تحويل الرسائل يقوم بإرسال رسائل كاملة من العقدة المصدر إلى العقدة الوجهة، حيث تنتقل الرسالة من محول إلى آخر حتى تصل إلى الوجهة.
تحويل الحزمة يتضمن تقسيم البيانات إلى عناصر مستقلة ليصبح نقل البيانات أقل تطلباً لموارد الشبكة. من خلال تحويل الحزم، تنتقل الحزم—بدلاً من تدفقات البيانات بأكملها—عبر الشبكة إلى وجهتها النهائية.
عادةً ما يتم تعريف شبكات الكمبيوتر حسب المنطقة الجغرافية. تربط شبكة المنطقة المحلية (LAN) أجهزة الكمبيوتر داخل مساحة مادية محددة، بينما يمكن لشبكة المنطقة الواسعة (WAN) أن تربط أجهزة الكمبيوتر عبر القارات. ومع ذلك، يتم تعريف الشبكات أيضًا من خلال البروتوكولات التي تستخدمها للتواصل، والترتيب المادي لعناصرها، وكيفية إدارة حركة بيانات الشبكة والغرض الذي تخدمه في بيئة كل منها.
سنناقش هنا أكثر أنواع شبكات الكمبيوتر شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع في ثلاث فئات عريضة.
يتم تمييز أنواع الشبكات في هذه الفئة حسب المنطقة الجغرافية التي تغطيها الشبكة.
تربط شبكة LAN أجهزة الكمبيوتر عبر مسافة قصيرة نسبياً، مثل تلك الموجودة داخل مبنى مكتبي أو مدرسة أو مستشفى. عادةً ما تكون شبكات LAN المحلية مملوكة ومدارة بشكل خاص.
كما يوحي الاسم، تربط شبكة WAN أجهزة الكمبيوتر عبر مناطق جغرافية كبيرة، مثل الأقاليم والقارات. غالباً ما يكون لشبكات WAN نماذج ملكية جماعية أو موزعة لأغراض إدارة الشبكة. تُعد شبكات السحابة أحد الأمثلة على ذلك، حيث يتم استضافتها وتقديمها من قبل البنى التحتية السحابية العامة والخاصة في جميع أنحاء العالم.
شبكة المنطقة الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) هي بنية افتراضية لشبكة WAN تستخدم مبادئ SDN لإضفاء الطابع المركزي على إدارة شبكات WAN غير المتصلة وتحسين أداء الشبكة.
تعد شبكات MAN أكبر من شبكات LAN ولكنها أصغر من شبكات WAN. وعادةً ما تمتلك المدن والكيانات الحكومية شبكات MAN وتديرها.
تخدم شبكة PAN شخصًا واحدًا. إذا كان لدى المستخدم أجهزة متعددة من نفس الشركة المصنعة (جهاز iPhone وMacBook، على سبيل المثال)، فمن المحتمل أن يكون قد قام بإعداد شبكة PAN لمشاركة ومزامنة المحتوى—الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والصور وغيرها—عبر الأجهزة.
يمكن لعقد الشبكة إرسال واستقبال الرسائل باستخدام وصلات (اتصالات) سلكية أو لاسلكية.
يتم توصيل أجهزة الشبكة السلكية بواسطة أسلاك وكابلات مادية، بما في ذلك الأسلاك النحاسية وكابلات الإيثرنت أو الزوج الملتوي أو المحوري أو الألياف الضوئية. عادةً ما يفرض حجم الشبكة ومتطلبات السرعة اختيار الكابل وترتيب عناصر الشبكة والمسافة المادية بين الأجهزة.
تتخلى الشبكات اللاسلكية عن الكابلات لتستخدم الموجات تحت الحمراء أو الراديو أو الموجات الكهرومغناطيسية عبر الأجهزة اللاسلكية المزودة بهوائيات ومستشعرات مدمجة.
يمكن لشبكات الحوسبة نقل البيانات باستخدام مجموعة من ديناميكيات الإرسال، بما في ذلك:
في الشبكة متعددة النقاط، تتشارك أجهزة متعددة سعة القناة وروابط الشبكة.
تنشئ أجهزة الشبكة رابطاً مباشراً من عقدة إلى عقدة لنقل البيانات.
في شبكات البث، يمكن للعديد من "الأطراف" (الأجهزة) المهتمة أن تستقبل عمليات إرسال أحادية الاتجاه من جهاز مرسل واحد. المحطات التلفزيونية هي مثال رائع على شبكات البث.
الشبكة الخاصة الافتراضية هي اتصال آمن من نقطة إلى نقطة بين نقطتي نهاية على الشبكة. وهي تنشئ قناة مشفرة تحافظ على هوية المستخدم وبيانات اعتماد الوصول، بالإضافة إلى أي بيانات يتم نقلها، بحيث لا يمكن للقراصنة الوصول إليها.
تحدد بنية شبكة الكمبيوتر إطار العمل النظري لشبكة الحاسوب، بما في ذلك مبادئ التصميم وبروتوكولات الاتصالات.
الأنواع الأساسية لبُنى الشبكات
في حين أن البنية تمثل إطار العمل النظري للشبكة، فإن الطوبولوجيا هي التطبيق العملي لإطار العمل البنيوي للشبكة. تصف طوبولوجيا الشبكة الترتيب المادي والمنطقي للعُقد والروابط على الشبكة، بما في ذلك جميع الأجهزة (أجهزة التوجيه والمحولات والكابلات) والبرمجيات (التطبيقات وأنظمة التشغيل) ووسائط الإرسال (الاتصالات السلكية أو اللاسلكية).
تتضمن طوبولوجيا الشبكات الشائعة الناقل والحلقة والنجمة والشبكة.
في طوبولوجيا شبكة الناقلات، يتم توصيل كل عقدة شبكة مباشرة بكابل رئيسي. في طوبولوجيا الشبكة الحلقية، تتصل العُقد في حلقة، بحيث يكون لكل جهاز جارَيْن بالضبط. يتم توصيل الأزواج المتجاورة بشكل مباشر، بينما يتم توصيل الأزواج غير المتجاورة بشكل غير مباشر من خلال عُقد وسيطة. طوبولوجيا الشبكة النجمية تحتوي على محور مركزي واحد تتصل من خلاله جميع العُقد بشكل غير مباشر.
تُعد طوبولوجيا الشبكات الشبكية أكثر تعقيدًا بعض الشيء، حيث يتم تعريفها من خلال الوصلات المتداخلة بين العُقد. هناك نوعان من الشبكات الشبكية -الشبكة الكاملة والشبكة الجزئية. في طوبولوجيا الشبكة الكاملة، تتصل كل عقدة شبكة بكل عقدة شبكة أخرى، مما يوفر أعلى مستوى من مرونة الشبكة. في طوبولوجيا الشبكة الجزئية، يتم توصيل بعض عُقد الشبكة فقط، وعادةً ما تكون تلك التي تتبادل البيانات بشكل متكرر.
يمكن أن تكون طوبولوجيا الشبكات الكاملة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً في التشغيل، ولهذا السبب غالباً ما يتم حجزها للشبكات التي تتطلب تكراراً عالياً. من ناحية أخرى، توفر الشبكة الشبكية الجزئية تكرارًا أقل ولكنها أقل من حيث التكلفة وأبسط في التشغيل.
وبغض النظر عن النوع الفرعي، تتمتع الشبكات الشبكية بقدرات التكوين الذاتي والتنظيم الذاتي؛ فهي تعمل على أتمتة عملية التوجيه، بحيث تبحث الشبكة دائمًا عن أسرع مسار للبيانات وأكثرها موثوقية.
سواءً كانت مجموعة بروتوكول الإنترنت (IP) أو الإيثرنت أو الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) أو معايير الاتصال الخلوي، فإن جميع شبكات الكمبيوتر تتبع بروتوكولات اتصالات—وهي مجموعات من القواعد التي يجب على كل عقدة على الشبكة اتباعها من أجل مشاركة البيانات واستقبالها. تعتمد البروتوكولات أيضًا على البوابات لتمكين الأجهزة غير المتوافقة من الاتصال (كمبيوتر يعمل بنظام Windows يحاول الوصول إلى خوادم Linux، على سبيل المثال)
تعمل العديد من الشبكات الحديثة على نماذج TCP/IP، والتي تتضمن أربع طبقات شبكة.
طبقة التطبيق. تستخدم طبقة التطبيق في TCP/IP بروتوكول نقل النص الفائق HTTP وبروتوكول نقل الملفات FTP وبروتوكول مكتب البريد 3 (POP3) وبروتوكول نقل البريد البسيط SMTP وبروتوكولات نظام أسماء النطاقات DNS وبروتوكولات SSH لتوفير خدمات الشبكة مباشرة للتطبيقات. كما تدير كل البروتوكولات التي تدعم تطبيقات المستخدم.
على الرغم من أن TCP/IP أكثر قابلية للتطبيق بشكل مباشر على الشبكات، إلا أن نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)—الذي يُطلق عليه أحيانًا النموذج المرجعي OSI—كان له أيضًا تأثير كبير على شبكات الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر بشكل عام.
إن نموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة (OSI) هو نموذج مفاهيمي يقسم اتصالات الشبكة إلى سبع طبقات مجردة (بدلاً من أربع طبقات)، مما يوفر أساساً نظرياً يساعد المهندسين والمطورين على فهم تعقيدات اتصالات الشبكة. تكمن القيمة الأساسية لنموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة في فائدته التعليمية ودوره كإطار عمل مفاهيمي لتصميم بروتوكولات جديدة، والتأكد من قدرتها على التفاعل مع الأنظمة والتقنيات الحالية.
ومع ذلك، فإن التركيز العملي لنموذج بروتوكول TCP/IP وقابليته للتطبيق على أرض الواقع جعلته العمود الفقري للشبكات الحديثة. وقد أدى تصميمه القوي والقابل للتوسع ونهج الطبقات الأفقية إلى النمو الهائل للإنترنت، واستيعاب مليارات الأجهزة والكميات الهائلة من حركة نقل البيانات.
باستخدام البريد الإلكتروني كمثال، دعنا نستعرض مثالاً على كيفية حركة البيانات عبر الشبكة.
إذا أراد أحد المستخدمين إرسال بريد إلكتروني، فإنه يقوم أولاً بكتابة البريد الإلكتروني ثم يضغط على زر "إرسال". عندما يضغط المستخدم على "إرسال"، يستخدم بروتوكول SMTP أو POP3 شبكة الواي فاي الخاصة بالمرسل لتوجيه الرسالة من عقدة المرسل وعبر محولات الشبكة، حيث يتم ضغطها وتقسيمها إلى أجزاء أصغر فأصغر (وفي النهاية إلى وحدات بت، أو سلاسل تتراوح بين 1 و0 ثانية).
تقوم بوابات الشبكة بتوجيه دفق البت إلى شبكة المستلم، وتحويل البيانات وبروتوكولات الاتصال حسب الحاجة. عندما يصل تدفق البت إلى كمبيوتر المتلقي، تقوم نفس البروتوكولات بتوجيه بيانات البريد الإلكتروني عبر محولات الشبكة الموجودة على شبكة المتلقي. في هذه العملية، تقوم الشبكة بإعادة بناء الرسالة الأصلية حتى تصل رسالة البريد الإلكتروني في شكل مقروء للبشر في صندوق الوارد الخاص بالمستلم (العقدة المستقبلة).
شبكات الكمبيوتر لا مفر منها، وهي حاضرة في العديد من جوانب الحياة العصرية. في مجال الأعمال، لا يعد الاعتماد على شبكات الكمبيوتر خياراً—فهي أساسية لعمليات المؤسسات الحديثة.
توفر شبكات الكمبيوتر العديد من الميزات، بما في ذلك:
تتيح الشبكات كل أشكال الاتصال الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل ومشاركة الملفات ومكالمات الفيديو والبث المباشر. تربط الشبكات بين جميع الخوادم والواجهات ووسائط الإرسال التي تجعل اتصالات الأعمال ممكنة.
بدون الشبكات، سيتعين على المؤسسات تخزين البيانات في مستودعات بيانات فردية، وهو أمر غير مستدام في عصر البيانات الكبيرة. تساعد شبكات الكمبيوتر الفرق على الاحتفاظ بمخازن بيانات مركزية تخدم الشبكة بأكملها، مما يحرر سعة تخزين قيّمة لاستخدامها في مهام أخرى.
سيستفيد المستخدمون ومسؤولو الشبكات والمطورون على حد سواء من كيفية تبسيط الشبكات لعمليات مشاركة المعرفة والموارد. تكون البيانات المتصلة بالشبكة أسهل في الطلب والجلب، وبالتالي يحصل المستخدمون والعملاء على استجابات أسرع من أجهزة الشبكة. وبالنسبة لأولئك الذين يعملون في مجال الأعمال، فإن البيانات المتصلة بالشبكة تسهل على الفرق التعاون ومشاركة المعلومات بالتزام مع تطور التكنولوجيا والمؤسسات.
لا تقتصر حلول الشبكات المصممة بشكل جيد على كونها أكثر مرونة فحسب، بل إنها توفر للشركات المزيد من الخيارات في مجال الأمن الإلكتروني وأمن الشبكات. يوفر معظم موفري الشبكات بروتوكولات تشفير مدمجة وعناصر تحكم في الوصول (مثل المصادقة متعددة العوامل) لحماية البيانات الحساسة وإبعاد الجهات سيئة النية عن الشبكة.
تتطلب البُنى التحتية الحديثة للشبكات المصممة للتحول الرقمي حلولاً يمكن أن تكون ديناميكية ومرنة وقابلة للتوسع مثل البيئات الجديدة. يوفر ®IBM® SevOne إمكانية ملاحظة الشبكة المتمحورة حول التطبيقات لمساعدة عمليات الشبكة (NetOps) على اكتشاف مشكلات أداء الشبكة ومعالجتها ومنعها في البيئات الهجينة.
يوفر ®IBM NS1 Connect اتصالات سريعة وآمنة للمستخدمين حول العالم باستخدام نظام أسماء النطاقات (DNS) المتميز وتوجيه حركة مرور البيانات بشكل متقدم وقابل للتخصيص. تتيح بنيته التي تعمل دائمًا والتي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) في المقام الأول لفرق تقنية المعلومات لديك مراقبة الشبكات ونشر التغييرات وإجراء الصيانة الروتينية بكفاءة أكبر.
إن IBM Cloud Pak® for Network Automation عبارة عن منصة سحابية ذكية تعمل على تمكين أتمتة وتنظيم عمليات الشبكة حتى يتمكن مقدمو خدمات الاتصالات ومقدمو الخدمات المُدارة من تحويل شبكاتهم والتطور إلى عمليات لا تتطلب أي تدخّل بشري، وتقليل النفقات التشغيلية، وتقديم الخدمات بشكل أسرع.
إن IBM Hybrid Cloud Mesh هو أحد حلول الشبكات متعددة السحابة، وهو منتج للبرمجيات كخدمة (SaaS) مصمم للسماح للمؤسسات بإنشاء اتصال بسيط وآمن يتمحور حول التطبيقات عبر مجموعة واسعة من بيئات السحابة العامة والخاصة والحافة والبيئات المحلية.
يمكن لحلول الشبكات السحابية أن تساعد مؤسستك في تنفيذ شبكة عالمية آمنة ومتاحة بشكل كبير. من خلال العمل مع موفر خدمة شبكات متمرس، يمكنك تصميم وبناء التكوين الفريد الذي يمكّنك من تحسين تدفق حركة بيانات الشبكة وحماية التطبيقات ودعمها وتلبية احتياجات عملك المحددة.
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استكشف الاختلافات بين هذين النهجين لتخزين ومشاركة الملفات.
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الشبكات المعرّفة بالبرمجيات (SDN) عبارة عن نهج يتم التحكم فيه بالبرمجيات في بنية الشبكات مستندًا إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
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