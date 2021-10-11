تاريخ النشر: 31 يوليو 2024
المساهمون: ستيفاني سوسنجارا، إيان سمالي
البرمجيات الوسيطة هي البرمجيات التي تتيح نوعًا أو أكثر من الاتصال أو الاتصال بين التطبيقات أو العناصر في شبكة موزعة، مما يؤدي بشكل أساسي إلى إنشاء "غراء برمجي" يربط الأنظمة المختلفة معًا.
يعمل Middleware على تبسيط تطوير التطبيقات وتسريع وقت طرحها في السوق من خلال وظائف ذكية تسهل الاتصالات بين المنصات التي لم تكن مصممة في البداية للاتصال.
تشمل الأنواع المختلفة من البرامج الوسيطة ما يلي:
تم تقديم مصطلح البرامج الوسيطة لأول مرة في أواخر الستينيات، وتم صياغته لأن الإصدار الأول كان يعمل عادةً كوسيط بين واجهة التطبيق الأمامية (العميل) ومورد الواجهة الخلفية (على سبيل المثال، قاعدة بيانات أو تطبيق حاسب مركزي أو جهاز أجهزة متخصص) والذي قد يطلب العميل منه البيانات. استجابة لزيادة استخدام الحوسبة الموزعة في ثمانينيات القرن العشرين، زاد استخدام البرامج الوسيطة كوسيلة لربط التطبيقات الأحدث بالأنظمة التقليدية القديمة.
لكن البرامج الوسيطة اليوم تعمل خارج هذا النطاق. على سبيل المثال ، تشمل البرامج الوسيطة للبوابة الواجهة الأمامية للتطبيق بالإضافة إلى أدوات الاتصال الخلفي. تتضمن البرامج الوسيطة لقاعدة البيانات عادة مخزن البيانات الخاص بها.
تطورت البرمجيات الوسيطة لتؤدي دورًا أساسيًا في تطوير التطبيقات السحابية الأصلية الحديثة. يستخدم تقنية الحاويات ، والتي تسمح ل DevOps والفرق الأخرى بالاتصال بالموارد الموزعة عبر البيئات متعددة الأوساط السحابية . ويدعم هذا التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD)-CI / CD- ومن ثمَّ تبسيط عملية ترميز التطبيق واختباره ونشره من أجل التوسع السريع ونمو الأعمال.
تتجه الشركات بشكل متزايد إلى الاستفادة من البرامج الوسيطة كخدمة قائمة على السحابة للتواصل بين الأنظمة وأداة لإدارة البيانات . توقعت دراسة من Technavio أن يزداد سوق البرامج الوسيطة العالمية كخدمة (MWaaS) بمقدار 45.44 مليار دولار أمريكي ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.73٪ بين عامي 2023 و 2028. وتعزو الدراسة هذا النمو إلى التبني على نطاق واسع للحوسبة السحابية وزيادة في الحوسبة دون خادم والخدمات المصغرة.1
تمكن البرامج الوسيطة المطورين من إنشاء تطبيقات دون إنشاء تكامل مخصص كلما احتاجوا إلى الاتصال بمكونات التطبيق (الخدمات أو الخدمات المصغرة) أو مصادر البيانات أو موارد الحوسبة أو الأجهزة.
تقوم البرامج الوسيطة بذلك من خلال توفير الخدمات التي تمكن التطبيقات والخدمات المختلفة من الاتصال من خلال أطر المراسلة الشائعة ، مثل تدوين كائن JavaScript (JSON) أو نقل الحالة التمثيلية (REST) أو لغة الترميز القابلة للتوسيع (XML) أو بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيطة (SOAP) أو خدمات الويب. عادة ، توفر البرامج الوسيطة أيضا خدمات تمكن المكونات المكتوبة بلغات متعددة - مثل Java و C ++ و PHP و Python - من التحدث مع بعضها البعض.
تتضمن المكونات المعمارية القياسية للبرامج الوسيطة ما يلي:
بالإضافة إلى توفير إمكانية التشغيل البيني الموفرة للعمل ، تساعد خدمات البرامج الوسيطة مطوري البرامج بالطرق التالية.
استنادا إلى معلومات طلب تطبيق العميل أو الواجهة الأمامية، يمكن للبرامج الوسيطة تخصيص استجابة التطبيق أو الخدمة الخلفية. على سبيل المثال، في تطبيق التجارة الإلكترونية لبائع التجزئة، يمكن لمنطق تطبيق البرامج الوسيطة فرز نتائج البحث عن المنتج من قاعدة بيانات المخزون الخلفية حسب أقرب موقع متجر استنادا إلى عنوان IP أو معلومات الموقع في رأس طلب HTTP.
تقوم البرامج الوسيطة عادة بإنشاء اتصال آمن من تطبيق الواجهة الأمامية إلى مصادر البيانات الخلفية التي تستخدم أمان طبقة النقل (TSL) أو بروتوكول أمان شبكة آخر. يمكنه توفير إمكانات المصادقة ، وتحدي طلبات تطبيقات الواجهة الأمامية لبيانات الاعتماد (اسم المستخدم وكلمة المرور) أو الشهادات الرقمية.
عندما ترتفع حركة مرور التطبيقات، يمكن للبرامج الوسيطة للمؤسسات التوسع لتوزيع طلبات العملاء عبر خوادم متعددة - في أماكن العمل أو في السحابة. يمكن لإمكانيات المعالجة المتزامنة منع المشاكل عندما يحاول العديد من العملاء الوصول إلى نفس مصدر البيانات الخلفية في وقت واحد.
تساعد البرامج الوسيطة المطورين على تنفيذ تحديث التطبيقات، وتحويل التطبيقات القديمة المتجانسة إلى تطبيقات سحابية مبنية على بنية الخدمات المصغرة.
تساعد أتمتة البرامج الوسيطة المطورين على تبسيط إدارة مهام تكنولوجيا المعلومات المعقدة وأتمتتها لتحسين الكفاءة الإجمالية.
تدعم البرامج الوسيطة منهجيات DevSecOps (التي تعني التطوير والأمان والعمليات) من خلال مساعدة الفرق على إنشاء التطبيقات بشكل أسرع مع التخفيف من مخاطر الأمان أيضا.
هناك العديد من أنواع البرمجيات الوسيطة المختلفة. يركز البعض على أنواع محددة من الاتصال ، بينما يركز البعض الآخر على تطبيقات وعناصر التطبيق وأجهزة معينة. يجمع البعض بين إمكانات البرامج الوسيطة لمهمة تطوير برامج محددة. تتضمن بعض أفضل أنواع البرامج الوسيطة المعروفة والأكثر استخدامًا ما يلي:
تتيح البرامج الوسيطة الموجهة للرسائل (MOM) مكونات التطبيق التي تستخدم بروتوكولات مراسلة مختلفة للتواصل وتبادل الرسائل. بالإضافة إلى ترجمة الرسائل أو تحويلها بين التطبيقات ، يدير MOM توجيه الرسائل ، بحيث تصل دائما إلى المكونات المناسبة بالترتيب المناسب. تتضمن أمثلة MOM قوائم انتظار الرسائل ووسطاء الرسائل.
تمكن البرامج الوسيطة لاستدعاء الإجراء البعيد (RPC) أحد التطبيقات من تشغيل إجراء في تطبيق آخر - يعمل على نفس الكمبيوتر أو كمبيوتر أو شبكة مختلفة - كما لو كان كلاهما جزءا من نفس التطبيق على نفس الكمبيوتر.
تعمل البرامج الوسيطة للبيانات أو قاعدة البيانات على تبسيط الوصول إلى قواعد البيانات الخلفية والتفاعل معها. عادة ما تكون البرامج الوسيطة لقاعدة البيانات شكلا من أشكال خادم قاعدة بيانات SQL .
توفر البرامج الوسيطة لواجهة برمجة التطبيقات (API) أدوات يمكن للمطورين استخدامها لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات وعرضها وإدارتها لتطبيقاتهم حتى يتمكن المطورون الآخرون من الاتصال بها.
تتضمن بعض البرامج الوسيطة لواجهة برمجة التطبيقات أدوات لتحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات ، مما يمكن المؤسسات المختلفة من استخدامها بسعر التكلفة. تتضمن أمثلة البرامج الوسيطة لواجهة برمجة التطبيقات الأنظمة الأساسية لإدارة واجهة برمجة التطبيقات وبوابات API Gateway وبوابات مطوري واجهة برمجة التطبيقات.
تعمل البرامج الوسيطة لوسيط طلب الكائن (ORB) كوسيط بين طلب من كائن أو مكون تطبيق واحد وتنفيذ هذا الطلب بواسطة كائن أو مكون آخر على الشبكة الموزعة.
تعمل ORBs مع بنية وسيط طلب الكائن المشترك (CORBA) ، والتي تمكن أحد مكونات البرامج من تقديم طلب من مكون آخر دون معرفة مكان استضافة الآخر أو كيف تبدو واجهة المستخدم (UI) الخاصة به - تتعامل "السمسرة" مع هذه المعلومات أثناء التبادل.
توفر البرامج الوسيطة للمعاملات خدمات لدعم تنفيذ معاملات البيانات عبر شبكة موزعة. أشهر البرامج الوسيطة للمعاملات هي شاشات معالجة المعاملات (TPMs) ، والتي تدفع المعاملات من خطوة إلى أخرى - تشغيل تبادل البيانات وإضافة البيانات أو تغييرها أو حذفها عند الحاجة ، من بين أمور أخرى - حتى الانتهاء.
تقوم البرامج الوسيطة لتدفق البيانات غير المتزامن بنسخ دفق البيانات في مخزن وسيط، مما يتيح مشاركة البيانات بين تطبيقات متعددة. يعد Apache Kafka أحد أشهر الأمثلة على منصات البرامج الوسيطة مفتوحة المصدر لبث الأحداث في الوقت الفعلي.
توفر البرامج الوسيطة للأجهزة مجموعة مركزة من إمكانات التكامل والاتصال لتطوير التطبيقات لنظام تشغيل محمول معين (OS).
توفر البرامج الوسيطة للبوابة أدوات وموارد لدمج المحتوى والقدرات من مختلف التطبيقات ذات الصلة "على الزجاج" أو على شاشة واحدة لإنشاء تطبيق مركب واحد.
تعمل البرامج الوسيطة للروبوتات على تبسيط تكامل الأجهزة والبرامج الثابتة والبرامج الروبوتية من العديد من الشركات المصنعة والمواقع.
هناك فئتان أساسيتان من البرامج الوسيطة: البرامج الوسيطة لتطبيقات المؤسسات والبرامج الوسيطة للنظام الأساسي.
تمكن البرامج الوسيطة لتكامل تطبيقات المؤسسة المؤسسة من إنشاء مركز تكامل مؤسسي. يوفر هذا طريقة موحدة لتوصيل جميع التطبيقات ومكونات التطبيق والعمليات التجارية ومصادر البيانات الخلفية في جميع أنحاء المؤسسة الموسعة.
حتى قبل حوالي عقد من الزمان ، كانت البرامج الوسيطة لتكامل تطبيقات المؤسسات الأكثر انتشارا هي ناقل خدمة المؤسسة (ESB) ، والذي كان بمثابة مركز التكامل ضمن بنية موجهة نحو الخدمة (SOA).
اليوم ، تسمح منصة التكامل كخدمة (iPaaS) للمؤسسة بربط التطبيقات والبيانات والعمليات والخدمات عبر سحابة هجينة —بيئات السحابةالمحلية والخاصة والعامة. يساعد هذا المؤسسات على تجنب عمل ونفقات شراء وتثبيت وإدارة وصيانة البرامج الوسيطة للتكامل (والأجهزة التي تعمل عليها) داخل مركز البيانات الخاص بها. مقدمو الخدمات السحابية الرئيسيون (CSPs) - Microsoft Azure أو جوجل كلاود أو أمازون ويب سيرفيسز (AWS) أو IBM Cloud - جميعهم يقدمون حلول iPaaS.
تدعم البرامج الوسيطة للنظام الأساسي (أو البرامج الوسيطة للنظام الأساسي للتطبيق) تطوير التطبيقات. يعمل على تسريع تسليم التطبيق من خلال توفير بيئة استضافة وقت التشغيل - مثل بيئة وقت تشغيل Java (Java RE) أو الحاويات أو كليهما - للتطبيق أو منطق الأعمال. يمكن أن تتضمن البرامج الوسيطة للنظام الأساسي أو تجمع بين خوادم تطبيقات المؤسسة وخوادم الويب وأنظمة إدارة المحتوى (CMSs) وأنواع البرامج الوسيطة الأخرى المذكورة أعلاه.
منصة التكامل كخدمة (iPaaS) iPaaS ومنصة التكامل كخدمة (PaaS) عبارة عن حلول حوسبة تعتمد على السحابة وتخدم أغراضًا مختلفة. بينما يركز iPaaS على تمكين تكامل التطبيقات والأجهزة والنظام ، توفر PaaS للمؤسسات نظاما أساسيا لبناء التطبيقات وتشغيلها وإدارتها.
تعد PaaS خيارا شائعا للشركات الصغيرة والشركات الناشئة ذات ميزانيات تكنولوجيا المعلومات المحدودة لأنها تتيح للفرق إنشاء تطبيقات فعالة من حيث التكلفة مقارنة بإنشاء منصات تطوير داخلية. تعد iPaaS خيارا أفضل للمؤسسات والمؤسسات الكبيرة التي تدير بنى معقدة وديناميكية.
ومع ذلك، غالبًا ما تعمل خدمات iPaaS مع الخدمات السحابية، بما في ذلك PaaS والبرمجيات كخدمة (SaaS). على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الجمع بين iPaaS وPaaS (على سبيل المثال، Cloud Foundry أو Red Hat OpenShift) أو حلول التطوير SaaS (GitHub).
السحابة الأصلية هي نهج لتطوير التطبيقات يستخدم تقنيات الحوسبة السحابية الأساسية لتوفير تطوير ونشر وإدارة متسقة عبر بيئات التشغيل السحابية المختلطة.
يتم إنشاء التطبيقات السحابية الأصلية اليوم من الخدمات المصغرة ويتم نشرها في حاويات تستخدم Kubernetes، وهي منصة تنسيق حاويات مستخدمة على نطاق واسع.
الخدمات المصغرة عبارة عن مكونات تطبيق مقترنة بشكل فضفاض تشمل مكدسها الخاص ويمكن نشرها وتحديثها بشكل مستقل عن بعضها البعض. يتواصلون باستخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات REST ووسطاء الرسائل وevent streams.
الحاويات عبارة عن مهام تنفيذ خفيفة الوزن تعمل على تجميع كود التطبيق، مثل الخدمات المصغرة، مع مكتبات نظام التشغيل والتبعيات اللازمة لتشغيل هذا الكود على أي سحابة أو بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات التقليدية.
تعمل هذه التقنيات والتقنيات ذات الصلة معا على إنشاء منصة قوية يتم تطويرها مرة واحدة في أي مكان لتقديم تطبيقات سحابية هجينة جديدة وتحديث الأنظمة القديمة التقليدية للاستخدام في السحابة. ومع ذلك ، فإنها تؤدي أيضا إلى بيئة تطوير معقدة تجمع بين المزيد من تطبيقات البرامج ومصادر البيانات ولغات البرمجة والأدوات والأنظمة الموزعة.
يمكن للبرامج الوسيطة حل بعض هذا التعقيد. ومع ذلك، فإن تشغيل التطبيقات المحفوظة في حاويات باستخدام برامج الوسيطة التقليدية يمكن أن يضيف تعقيدات خاصة به، بما في ذلك تكلفة البنية التحتية التي تم تصميم الحاويات للقضاء عليها. لهذا السبب ، تتضمن منصات تطوير التطبيقات السحابية برامج وسيطة في حاويات أو وحدات بحيث يمكن حزم وظائف الاتصال المطلوبة فقط في حاوية.
تدعم البرمجيات الوسيطة تطوير الألعاب من خلال دورها كمحرك للعبة. تساعد طبقة البرامج هذه على دمج الفيديو والصوت وعناصر الألعاب المهمة الأخرى بسلاسة.
بالنسبة للمؤسسات المالية، تعمل البرمجيات الوسيطة على دمج التطبيقات وقواعد بيانات العملاء لدعم الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك معالجة المعاملات في الوقت الفعلي.
لطالما كان الوصول إلى البيانات الصحية ومشاركتها بشكل آمن صعبًا. تعد البرامج الوسيطة أمرا بالغ الأهمية لقابلية التشغيل البيني للرعاية الصحية ، مما يتيح تدفق البيانات بسلاسة عبر أنظمة وتطبيقات الرعاية الصحية المختلفة ، مثل منصات التطبيب عن بعد والسجلات الصحية الإلكترونية (EHRs).
تستخدم مؤسسات التجارة الإلكترونية البرامج الوسيطة لربط منصاتها عبر الإنترنت بخدمات خلفية مهمة ، مثل معالجة الطلبات لتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
في التصنيع، تساعد البرامج الوسيطة في ضمان تكامل أنظمة برامج الأعمال بما في ذلك منصات تخطيط موارد المؤسسة (ERP) مع التطبيقات الأخرى لتوفير رؤية موحدة للعمليات. وهذا يساعد على تحسين وتبسيط الصيانة وسلسلة التوريد وضمان الجودة والمزيد.
قم بإدارة النظام البيئي لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك عبر بيئات سحابية متعددة، بما في ذلك تعزيز جهود التنشئة الاجتماعية وتحقيق الدخل.
يمكنك ربط إمكانات الأعمال وجعلها آلية وإطلاق عنانها من خلال برامج منصة التكامل.
استكشف كيف تساعد حلول تسليم التطبيقات من IBM في إنشاء تطبيقات سحابة أصلية جديدة وتحديث التطبيقات الحالية.
توفير الاتصال عبر جميع تطبيقاتك وبياناتك مع قدرات التكامل التي تناسب الجميع
1 تحليل سوق البرامج الوسيطة كخدمة (MWAAS) أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا - الولايات المتحدة والصين واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا - الحجم والتوقعات 2024-2028 ، Technavio ، يناير 2024