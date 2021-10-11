تم تقديم مصطلح البرامج الوسيطة لأول مرة في أواخر الستينيات، وتم صياغته لأن الإصدار الأول كان يعمل عادةً كوسيط بين واجهة التطبيق الأمامية (العميل) ومورد الواجهة الخلفية (على سبيل المثال، قاعدة بيانات أو تطبيق حاسب مركزي أو جهاز أجهزة متخصص) والذي قد يطلب العميل منه البيانات. استجابة لزيادة استخدام الحوسبة الموزعة في ثمانينيات القرن العشرين، زاد استخدام البرامج الوسيطة كوسيلة لربط التطبيقات الأحدث بالأنظمة التقليدية القديمة.

لكن البرامج الوسيطة اليوم تعمل خارج هذا النطاق. على سبيل المثال ، تشمل البرامج الوسيطة للبوابة الواجهة الأمامية للتطبيق بالإضافة إلى أدوات الاتصال الخلفي. تتضمن البرامج الوسيطة لقاعدة البيانات عادة مخزن البيانات الخاص بها.

تطورت البرمجيات الوسيطة لتؤدي دورًا أساسيًا في تطوير التطبيقات السحابية الأصلية الحديثة. يستخدم تقنية الحاويات ، والتي تسمح ل DevOps والفرق الأخرى بالاتصال بالموارد الموزعة عبر البيئات متعددة الأوساط السحابية . ويدعم هذا التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD)-CI / CD- ومن ثمَّ تبسيط عملية ترميز التطبيق واختباره ونشره من أجل التوسع السريع ونمو الأعمال.

تتجه الشركات بشكل متزايد إلى الاستفادة من البرامج الوسيطة كخدمة قائمة على السحابة للتواصل بين الأنظمة وأداة لإدارة البيانات . توقعت دراسة من Technavio أن يزداد سوق البرامج الوسيطة العالمية كخدمة (MWaaS) بمقدار 45.44 مليار دولار أمريكي ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.73٪ بين عامي 2023 و 2028. وتعزو الدراسة هذا النمو إلى التبني على نطاق واسع للحوسبة السحابية وزيادة في الحوسبة دون خادم والخدمات المصغرة.1