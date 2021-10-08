تتسم بيئات حوسبة المؤسسات اليوم بأنها معقدة ولا مركزية بدرجة كبيرة. تسهِّل المراسلة دمج التطبيقات والخدمات على منصات متنوعة من خلال توفير بنية أساسية واحدة وقوية وآمنة للرسائل المشتركة. وهذا يحمي من فقدان البيانات ويضمن استمرار الأنظمة في العمل حتى مع وجود اتصال غير مستقر.

تُعَد قوائم انتظار الرسائل مناسبة بشكل فريد لدمج أنظمة الواجهة الخلفية في البيئات المحلية مع الخدمات السحابية. في البنى السحابية، غالبًا ما يتم تقسيم التطبيقات إلى عناصر صغيرة ومستقلة. وهذا يجعل من السهل تصميمها وترميزها، وإدارة الأداء أيضًا. تعمل قوائم انتظار الرسائل على تمكين هذه التطبيقات المستندة إلى السحابة المنفصلة من الاتصال ببعضها أو مع الأنظمة المحلية.

تزيد قوائم انتظار الرسائل من مرونة البنية لأنها تسمح برسائل دائمة. وهذا يعني أنه يتم تخزينها على القرص حتى تؤكِّد الخدمة المستقبِلة للرسالة إتمام المعالجة. يمكن استخدام قوائم انتظار الرسائل في السيناريوهات التي تتطلب مستويات عالية من الأمان والتسامح مع الأخطاء والدقة، مثل معالجة المعاملات المالية أو حجز السفر الجوي أو تحديث سجلات مرضى الرعاية الصحية.

يمكن أيضًا استخدام قوائم انتظار الرسائل لتمكين التطبيقات والأنظمة الموجودة في السحابات المختلفة (سواء في السحابة العامة أو السحابة الخاصة) من الاتصال، حتى لو كانت موجودة في دول مختلفة أو حتى في قارات نائية. يؤدي استخدام قائمة انتظار الرسائل إلى زيادة تحمل الأخطاء ويمكن استخدامها لمنع تكرار البيانات أو فقدانها عبر أنظمة متباينة جغرافيًا وتقنيًا. نظرًا لأن كل خدمة ضمن النظام منفصلة أو منفصلة منطقيًا عن الأخرى، يمكن لكل منها الاستمرار في العمل إذا فشلت أو توقفت الخدمات أو التطبيقات الأخرى.

تعمل قوائم انتظار الرسائل عبر تطبيقات متباينة مثل الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء (IOT) وسجلات أنظمة المعاملات التقليدية. كما أنها تدعم منصات متنوعة، مثل الأجهزة الافتراضية والحاويات، ويمكنها تمكين التكامل بين التطبيقات القديمة والحلول الحديثة الحالية.