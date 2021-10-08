تُعَد قائمة انتظار الرسائل أحد مكونات حلول البرامج الوسيطة للمراسلة التي تمكِّن التطبيقات والخدمات المستقلة من تبادل المعلومات.
تعمل قوائم الرسائل على تخزين "الرسائل" أو حزم البيانات التي تنشئها التطبيقات لتستخدمها التطبيقات الأخرى بالترتيب الذي تم إرساله حتى تتمكن التطبيقات المستهلكة من معالجتها. وهذا يُتيح للرسائل الانتظار بأمان حتى يكون التطبيق المستقبِل جاهزًا، لذا إذا كانت هناك مشكلة في الشبكة أو في التطبيق المستقبِل، فإن الرسائل في قائمة الرسائل لن تضيع.
يمنع هذا النموذج، المعروف بالرسائل غير المتزامنة، فقدان البيانات ويُتيح للأنظمة الاستمرار في العمل إذا فشلت العمليات أو الاتصالات. ويُتيح ذلك للمطورين الحفاظ على العمليات والتطبيقات منفصلة، مع الحفاظ على اتصالاتهم قائمة بذاتها ومدفوعة بالأحداث لجعل البنية أكثر موثوقية.
تتوفر قوائم انتظار الرسائل في حلول الرسائل عبر العديد من خيارات النشر، بما في ذلك الأجهزة المادية المحسَّنة، والخدمات السحابية، وأجهزة الكمبيوتر المركزي، وكبرمجيات.
تُستخدَم حلول انتظار الرسائل على نطاق واسع في مختلف الصناعات. وهي توفر مجموعة من المزايا للمطورين ومسؤولي النظام على حد سواء، بما في ذلك ما يلي:
تتسم بيئات حوسبة المؤسسات اليوم بأنها معقدة ولا مركزية بدرجة كبيرة. تسهِّل المراسلة دمج التطبيقات والخدمات على منصات متنوعة من خلال توفير بنية أساسية واحدة وقوية وآمنة للرسائل المشتركة. وهذا يحمي من فقدان البيانات ويضمن استمرار الأنظمة في العمل حتى مع وجود اتصال غير مستقر.
تُعَد قوائم انتظار الرسائل مناسبة بشكل فريد لدمج أنظمة الواجهة الخلفية في البيئات المحلية مع الخدمات السحابية. في البنى السحابية، غالبًا ما يتم تقسيم التطبيقات إلى عناصر صغيرة ومستقلة. وهذا يجعل من السهل تصميمها وترميزها، وإدارة الأداء أيضًا. تعمل قوائم انتظار الرسائل على تمكين هذه التطبيقات المستندة إلى السحابة المنفصلة من الاتصال ببعضها أو مع الأنظمة المحلية.
تزيد قوائم انتظار الرسائل من مرونة البنية لأنها تسمح برسائل دائمة. وهذا يعني أنه يتم تخزينها على القرص حتى تؤكِّد الخدمة المستقبِلة للرسالة إتمام المعالجة. يمكن استخدام قوائم انتظار الرسائل في السيناريوهات التي تتطلب مستويات عالية من الأمان والتسامح مع الأخطاء والدقة، مثل معالجة المعاملات المالية أو حجز السفر الجوي أو تحديث سجلات مرضى الرعاية الصحية.
يمكن أيضًا استخدام قوائم انتظار الرسائل لتمكين التطبيقات والأنظمة الموجودة في السحابات المختلفة (سواء في السحابة العامة أو السحابة الخاصة) من الاتصال، حتى لو كانت موجودة في دول مختلفة أو حتى في قارات نائية. يؤدي استخدام قائمة انتظار الرسائل إلى زيادة تحمل الأخطاء ويمكن استخدامها لمنع تكرار البيانات أو فقدانها عبر أنظمة متباينة جغرافيًا وتقنيًا. نظرًا لأن كل خدمة ضمن النظام منفصلة أو منفصلة منطقيًا عن الأخرى، يمكن لكل منها الاستمرار في العمل إذا فشلت أو توقفت الخدمات أو التطبيقات الأخرى.
تعمل قوائم انتظار الرسائل عبر تطبيقات متباينة مثل الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء (IOT) وسجلات أنظمة المعاملات التقليدية. كما أنها تدعم منصات متنوعة، مثل الأجهزة الافتراضية والحاويات، ويمكنها تمكين التكامل بين التطبيقات القديمة والحلول الحديثة الحالية.
تستخدِم قوائم الرسائل نمط الرسائل من نقطة إلى نقطة، حيث يُرسل تطبيق واحد (يُسمَّى المرسِل) رسالة إلى القائمة، ثم يحصل تطبيق آخر (يُسمَّى المستقبِل) على الرسالة من القائمة ويستخدمها. يجب أن تكون هناك علاقة فردية وثيقة بين المرسِل والمستهلك، ويجب استهلاك كل رسالة مرة واحدة فقط.
إذا كانت تطبيقاتك تتطلب توزيع الرسائل على أطراف متعددة، يمكن دمج عدة قوائم رسائل أو استخدام نموذج الرسائل من النشر/الاشتراك (pub/sub).
في نموذج الرسائل من النشر/الاشتراك، يُسمَّى التطبيق الذي يُنتج الرسالة بالناشر، والتطبيقات التي تستخدمها هي المشتركين. يتم نشر كل رسالة على موضوع، ويحصل كل تطبيق يشترك في هذا الموضوع على نسخة من جميع الرسائل التي يتم نشرها عليه.
تدعم معظم حلول البرمجيات الوسيطة للرسائل كلًا من نموذج قائمة انتظار الرسائل (نقطة إلى نقطة) ونموذج النشر/الاشتراك للرسائل.
يسمح ناقل الرسائل، وهو نوع من ناقل خدمة المؤسسة أو ESB، للخدمات بالوصول في كل مكان إلى البيانات مع ضمان بقائها منفصلة وتعمل بشكل مستقل ضمن بنية نظام موزع. عند استخدام ناقل رسائل، يجب أن تشارك جميع الخدمات أو التطبيقات في أنواع بيانات مشتركة ومجموعة أوامر مشتركة وبروتوكولات اتصال مشتركة (على الرغم من أنها قد تكون مكتوبة بلغات مختلفة). يمكن للمستهلكين تحديد كيفية استخدامهم للرسائل.
إذا كان من المقرر أن تتواصل التطبيقات المنفصلة عبر ناقل رسائل، يجب تحويل الرسائل بحيث تصبح جميعها من النوع نفسه. على النقيض من ذلك، تنقل قوائم الانتظار الرسائل، سواء أكانت من النوع نفسه أو من أنواع مختلفة.
يمكن للتطبيقات الاتصال مباشرة من خلال خدمات الويب أو واجهات برمجة التطبيقات بناءً على البروتوكولات القياسية، مثل بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيطة (SOAP) أو HTTP، بدلًا من البرامج الوسيطة للمراسلة. تُستخدَم خدمات الويب على نطاق واسع في الأنظمة الموزعة، التي تكون بسيطة نسبيًا وسهلة التنفيذ، ما يجعلها بديلًا قابلًا للاستخدام لقوائم انتظار الرسائل في بعض الحالات والسيناريوهات.
ومع ذلك، على عكس قوائم انتظار الرسائل، لا يمكن لخدمات الويب ضمان تسليم الرسائل. فإذا فشل الخادم أو الاتصال، يجب عليك إنشاء القدرة على معالجة الخطأ داخل العميل. تفتقر خدمات الويب أيضًا إلى نماذج توزيع النشر/الاشتراك. توفر البرمجيات الوسيطة للرسائل تحملًا أكبر للأعطال وقدرة أفضل على التعامل مع حركات المرور أو فترات النشاط الكثيفة.
للتعرُّف على المزيد حول الوقت المناسب لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات، واستخدام الرسائل، أو استخدام كليهما، يمكنك الاطلاع على "مقدمة إلى واجهات البرمجة والرسائل".
يمكن استخدام قواعد البيانات كبديل لقوائم انتظار الرسائل في بعض المواقف. ومع ذلك، فإنهما يخدمان أغراضًا مختلفة ولا يمكن استبدالهما بسهولة في معظم الأوقات. تُستخدَم قواعد البيانات بشكل أكثر شيوعًا للتخزين، وتُتيح لك الوصول إلى المعلومات نفسها مرارًا وتكرارًا. لا يمكن استخدام قوائم انتظار الرسائل لأغراض التخزين. بمجرد استهلاك الرسالة، يتم حذفها من قائمة الانتظار.
من الممكن تصميم وظيفة مشابهة لقائمة الرسائل داخل قاعدة بيانات، ولكن ذلك يتطلب جهدًا كبيرًا ومعرفة متعمقة بالبرمجة . قواعد البيانات يمكن استخدامها فقط لاستنساخ هياكل قوائم الانتظار البسيطة وهي ليست قابلة للتوسع للتطبيقات الكبيرة.
اطَّلِع على "لمحة عامة عن مشهد قواعد البيانات" للحصول على مزيد من المعلومات حول قواعد البيانات والقدرات.
عادةً ما تتم إدارة قائمة انتظار الرسائل بواسطة فِرَق مخصصة داخل قسم تكنولوجيا المعلومات. لكن التسليم "كخدمة"، باستخدام قائمة رسائل مستضافة على السحابة، يمكن أن يُتيح للأفراد أو مستخدمي الأعمال (LOB) طلب التغييرات على البنية التحتية للرسائل بأنفسهم، عبر بوابة، ما يزيد من المرونة.
تعمل خدمة قائمة انتظار الرسائل بشكل طبيعي ضمن هياكل الخدمات دون خوادم أو الخدمات المصغرة الشائعة في تطوير السحابة الأصلية. وبما أنه يُعرض من خلال نموذج خدمة مستضافة على السحابة، يتولى مزود السحابة جميع مهام التوفير والتركيب والصيانة للبنية التحتية للرسائل، وهي مستضافة في السحابة.
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