حلول وبرامج التكامل من IBM

وحسبما تكتشف العديد من المؤسسات، فإن التحول الرقمي يدفع الابتكار قُدمًا ويعزز سرعة الوصول إلى السوق. لكن في هذه العملية، غالبًا ما يتم احتجاز البيانات في الصوامع، ما يعوق قدرة المستخدمين داخل الشركة وخارجها على الوصول إلى ما يحتاجون إليه من معلومات.
هنا يأتي دور حلول التكامل من ®IBM حيث تتيح لك ربط التطبيقات والأنظمة لتحرير البيانات الحساسة بسرعة وأمان.
إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال إدارة واجهات برمجة التطبيقات
عزِّز تحوّلك الرقمي باتباع استراتيجية شاملة لواجهة برمجة التطبيقات، وإدارة كل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من حل موحّد ومرئي بشكل مركزي.
قم بتعيين البيانات وتحويلها بين التطبيقات والأنظمة على مستوى البيئات السحابية الخاصة والعامة والهجينة.
يمكنك ضمان حماية بيانات الأعمال الحساسة في رحلتها ووصولها بكل ثقة إلى المكان المُراد وفي التوقيت الصحيح.
استفِد من الأحداث في أعمالك، وشغّل التطبيقات فائقة الاستجابة التي يمكنها الاستجابة للتغيرات في العالم.
يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارتها وتأمينها وإشراكها بهدف تشغيل التحول الرقمي في المواقع المحلية وعلى مستوى البيئات السحابية.
اربط التطبيقات والبيانات بمنصة تكامل قوية ومؤتمتة بالذكاء الاصطناعي.
عبارة عن حل قابل للتركيب بالكامل يكشف عن الاتجاهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو التهديدات التنافسية بين الأحداث المتباينة.
انقل المعلومات بين التطبيقات بمهارة وأمان من خلال المراسلات عالية الأداء في البيئات السحابية الهجينة والمتعددة.
أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.
يمكنك الربط عبر أي بيئة سحابية أو محليًا من خلال مجموعة شاملة من أدوات التكامل داخل تجربة موحّدة.
يمكنك تلبية الاحتياجات الأمنية الكبيرة على مستوى المؤسسة من خلال بوابة تطبيقات رائدة في الصناعة تناسب أحمال تشغيل التقنية السحابية الهجينة الحديثة والتقليدية.
تعرّف كيف تسرّع Norsk Tipping من معالجة البيانات وتقدم تجارب مستخدم أكثر تجاوبًا.
فإلى جانب إنتاج الشركة لسيارات رائعة، أرادت تحويل المشترين لأول مرة إلى عملاء مدى الحياة.
تنتقل شركة الألبان النرويجية من عمليات التكامل المخصّصة إلى العمليات المبسّطة، وتربط بين 7000 مزرعة ألبان و30 مصنعًا لتجهيز منتجات الألبان.
تعرّف كيف يمكن أن تشغّل إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) التحوّل الرقمي.
تعرَّف كيف يمكن لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS) تبسيط التكامل على مستوى البيئات المحلية والسحابية.
تعرَّف كيف يمكن للبنية القائمة على الأحداث (EDA) تشغيل التطبيقات فائقة التجاوب والمصمّمة للتقنية السحابية الأصلية.
تعرّف على واجهات برمجة تطبيقات REST، بما في ذلك مبادئ التصميم وآلية العمل وأفضل الممارسات لاستخدامها.
تعرَّف كيف يؤدي تكامل التطبيقات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال إتاحة فرصة التبادل السلس للبيانات وسير العمل بين مختلف التطبيقات.
اكتشِف كيف يمكن أن تستخدم حلول التكامل هذه في الوصول بأداء الأعمال إلى مستويات جديدة