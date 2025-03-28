تتسارع وتيرة التحول في صناعة السيارات العالمية، وقد سبقت الصين بقية العالم في هذا المجال.
تنتج صناعة السيارات في الصين 44% أو أكثر من إجمالي مخزون السيارات الكهربائية (EV) في العالم؛ وهي أكبر حصة من أي دولة حتى الآن. كما طرحت البلاد أكثر من 800000 محطة شحن عامة، أكثر بكثير من أي مكان آخر. تشمل قائمة منتجي السيارات الكهربائية في الصين شركات محلية بالإضافة إلى شركات صناعة السيارات الدولية الكبرى. تدخل العديد من الشركات الناشئة وحتى مصنعو الإلكترونيات في هذا المجال حيث أصبحت السيارات أكثر رقمية وأكثر ترابطًا كل يوم. إنه عصر إنترنت المركبات (IoV).
بالنسبة إلى شركة FAW-Volkswagen، وهي مشروع مشترك بين Volkswagen وFAW، إحدى أكبر شركات السيارات في الصين، فإن الهدف هو أن تكون في مقدمة الشركات التي تشهد تحولات في هذا المجال من خلال التحول إلى الأفضل. بالإضافة إلى إنتاج سيارات رائعة، ترغب الشركة في تقديم تجربة عملاء شاملة ذات جودة عالية بحيث تحوّل العملاء الذين يشترون لأول مرة إلى عملاء مدى الحياة.
ولتحقيق هذا الهدف، تعاونت FAW-Volkswagen مع IBM Consulting، واتبعت منهجية IBM Garage ونفذت IBM Cloud Pak for Integration لتحويل قدرات التطوير الخاصة بها وجمع نظام الخدمات المتضمن في تجربة القيادة اليوم في تجربة سلسة ومريحة للسائق.
ساعدت شركة IBM شركة FAW-Volkswagen في بناء وتدريب فريق ابتكار رقمي يضم أكثر من 150 شخصًا لدفع التحول الذي يركز على العملاء
بفضل تجارب العملاء المحسنة، سجلت الشركة أكثر من "3 ملايين مستخدم جديد لتطبيقات علامتي VW وJetta التجاريتين"
يوضح ويبنغ جين، مدير تطوير تطبيقات الإنترنت في شركة FAW-Volkswagen، قسم خدمات الإدارة، ورئيس مركز تشنغدو للبحث والتطوير، قائلاً: "إن التحول الرقمي في صناعة السيارات هو ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني الصيني". "نعمل في شركة FAW-Volkswagen على إرساء أساس متين لنكون الشركة الرائدة في إنتاج السيارات الكهربائية وفي مجال السيارات الرقمية في البلاد. وبينما نصنع سيارات رائعة، فإننا نهدف أيضًا إلى الإسهام بشكل كبير في إستراتيجية الاقتصاد الرقمي الوطنية".
تُعد شركة FAW-Volkswagen أول شركة صينية لصناعة السيارات صُنعت لتلبية حجم السوق الصينية. وتنتج الشركة في ثمانية مصانع في خمس مدن طرازات Volkswagen وAudi، بالإضافة إلى خط منفصل من السيارات يحمل اسم العلامة التجارية Jetta التابعة لشركة Volkswagen.
لذلك، مع ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية، فإن التحدي الذي يواجه FAW-Volkswagen لا يتعلق كثيرًا بحجم التصنيع.
يتعلق الأمر بتطوير البرمجيات.
تحتوي السيارات المتطورة اليوم على أكثر من 100 مليون سطر من التعليمات البرمجية. (على سبيل المقارنة، تحتوي طائرة بوينج 787 دريملاينر على حوالي 14 مليون سطر من التعليمات البرمجية. ويحتوي مصادم الهدرونات الكبير، أكبر مسرع جسيمات في العالم، على 50 مليون سطر). ومع استمرار تطور تقنية المركبات -مما يوفر المزيد من خيارات التحكم والوسائط، والمزيد من الوظائف من خلال الأجهزة المحمولة، وحتى قدرات القيادة الذاتية واتصال إنترنت الأشياء- سيزداد حجم البرامج بشكل كبير.
أرادت شركة FAW-Volkswagen إنشاء تكامل سلس بين البرمجيات والنظام البنائي للخدمات الخارجية التي يستهلكها السائقون -مثل بث الوسائط، وخدمات ركن السيارات والشحن والتنقل- والحفاظ على سلاسة هذه الخدمات حتى مع استمرار تطور البرمجيات في كل عنصر من عناصر السيارة بشكل سريع.
ولكن لتحقيق ذلك، كانت الشركة بحاجة إلى توسيع قدراتها التنموية. "هناك فرق كبير بين البرمجيات والإلكترونيات التقليدية من حيث طرق البحث والتطوير. ويركز تطوير البرمجيات على التكرار والممارسات المرنة، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لمصانع السيارات التقليدية في مجال البحث والتطوير". تهدف شركة FAW-Volkswagen إلى تغيير نموذج البحث والتطوير للتركيز على التطوير والتكامل السحابي الأصلي.
لبناء المهارات الداخلية اللازمة لتحقيق أهدافها، لجأت FAW-Volkswagen إلى شريك موثوق عملت معه أكثر من 20 عامًا وهو: شركة IBM Consulting. وقد ساعد فريق IBM شركة FAW-Volkswagen ليس فقط في تغيير مهارات فريق التطوير لدى العميل، ولكن أيضًا في تغيير طبيعة الفريق داخل الشركة.
لم تكن هذه مجرد ورشة عمل تدريبية. استخدمت شركة IBM Consulting منهجية IBM Garage -وهي ممارسات معتمدة ترشد الشركة من خلال تصميم وبناء وتوسيع نطاق حلول التحول الشامل- لمساعدة مركز البحث والتطوير لدى FAW-Volkswagen في تشنغدو بالصين على إنشاء وتدريب فريق ابتكار رقمي يضم أكثر من 150 شخصًا على التفكير التصميمي والعمليات المرنة، بما في ذلك ممارسات عمليات التطوير، لدعم تحول المنظمة لتصبح مؤسسة أكثر تركيزًا على العملاء. لقد ولّدت هذه العملية أفكارًا مبتكرة وزودت شركة FAW-Volkswagen بالممارسات والتقنيات والخبرات اللازمة لتحويل هذه الأفكار إلى قيمة تجارية بسرعة.
على سبيل المثال، حددت الفرق خللاً يتعلق بمنصات الشبكات الثلاث المتميزة للعلامات التجارية الثلاث الرئيسية للسيارات التابعة لشركة FAW-Volkswagen. وأدى الافتقار إلى قابلية التوسع والاستقرار عبر المنصات إلى إعاقة الابتكار وتسليم المشروعات الجديدة. يذكر جين قائلاً: "بناء على هذا الاكتشاف، بدأنا في عملية تكامل العلامات التجارية الثلاث وبنينا منصة إنترنت مركبات متقدمة ومستقرة وقابلة للتطوير لحل المعضلة الحالية وتعزيز الابتكار المستمر الذي يمكن تطبيقه بسهولة أكبر عبر العلامات التجارية".
على الجانب التقني، طبقت شركة FAW-Volkswagen نظام IBM Cloud Pak for Integration، الذي يوفر أنماط تكامل تتوافق مع متطلبات الشركة. تستخدم FAW-Volkswagen مكونات IBM Cloud Pak for Integration، بالإضافة إلى منصة الحاويات Red Hat OpenShift التابعة لشركة IBM Cloud Pak، لتطوير عمليات تكامل قائمة على واجهة برمجة التطبيقات في حاويات عبر حالتي استخدام: تكامل النظام البنائي وتكامل الواجهة الخلفية.
يسهم تكامل النظام البنائي على جلب النظام البنائي المتنوع للخدمات الرقمية إلى المركبات وكذلك الأجهزة المحمولة للعملاء. ويشمل ذلك التكامل مع الشركاء في بث الوسائط وخدمات وقوف السيارات، وعلى وجه الخصوص، خدمات شحن المركبات الكهربائية. هناك العديد من الجهات التشغيلية لشبكات الشحن في الصين، بعضها يدعم التيار المتردد (AC)، وبعضها الآخر يدعم التيار المباشر (DC)، مع سرعات شحن مختلفة متاحة. تستخدم FAW-Volkswagen بوابة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بشركة IBM Cloud Pak للتوسط في التكامل وتسريع عملية تأهيل جهات الشحن التشغيلية. ويحصل السائقون على تجربة مبسطة: فهم يرون جميع خيارات الشحن المتاحة، والتي تمت تصفيتها وفقًا لمتطلبات سياراتهم، في تطبيق واحد لدى FAW-Volkswagen.
يربط تكامل الواجهة الخلفية أنظمة تسجيل الشركة بالبرمجيات دائمة التطور لجميع طرازات سيارات FAW-Volkswagen. يتضمن ذلك مزامنة تطوير المنتجات وعمليات التصنيع مع التطوير السريع لبرمجيات الواجهة الأمامية. وبالنسبة إلى العملاء، فهذا يعني تجربة أكثر ملاءمة وسلاسة. على سبيل المثال، يمكن لمالك السيارة تقديم طلب صيانة إلى وكيل من الوحدة الرئيسية للسيارة أو من تطبيق جوال، أو تتبع تقدم الإنتاج لسيارة تم طلبها مؤخرًا. في كل حالة، يقوم مكون إدارة واجهة برمجة التطبيقات الخاص بشركة IBM Cloud Pak بتبادل المعلومات عبر واجهات برمجة التطبيقات بين واجهات العميل والأنظمة الخلفية مثل نظام إدارة الوكيل ونظام تنفيذ التصنيع.
يذكر جين قائلاً: "نحن نستخدم قدرات إدارة واجهة برمجة التطبيقات في Cloud Pak for Integration لتقليل وقت تأهيل شركاء النظام البنائي من أشهر إلى أسابيع". "وبالنسبة إلى تكامل الواجهة الخلفية، نستخدم واجهات برمجة التطبيقات لتبسيط الوصول إلى التطبيقات المعقدة، ما يقلل من الوقت اللازم لتطوير الحلول التي تستخدم هذه الأنظمة بنسبة 50%".
يذكر جين قائلاً: "لقد أنشأنا تجربة عملاء مقنِعة على جميع نقاط الاتصال مدعومة بالتقنيات والبيانات الرقمية".
وقد لاحظ العملاء ذلك. وقد سجل أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم جديد في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بعلامتي VW وJetta التجاريتين من FAW-Volkswagen منذ عمليات التحول والتطوير والتكامل الذي شهدته الشركة.
عملت شركة FAW-Volkswagen على تحسين تجربتها، بدءًا من طلب السيارة وحتى قيادتها.
أصبحت أول شركة سيارات رئيسية مشتركة تتيح طلبات السيارات المخصصة عبر الإنترنت. ويوضح جين أن "مشروع الطلب إلى التسليم لم يكن مجرد ميزة جديدة مريحة فحسب، بل كان بداية لتغيير عميق في تخطيط الإنتاج لدينا". "لقد انتقلنا من نموذج يركز على المخزون إلى نموذج يركز على العملاء. إذ يمكننا فهم تفضيلات المستخدمين واحتياجاتهم وتحويلها بسرعة إلى منتجات وتعديل الإنتاج بمرونة لتلبية التوقعات".
وكمثال على ابتكاراتها في تجربة القيادة، حازت FAW-Volkswagen جائزة Red Dot للعلامة التجارية وتصميم الاتصالات لعام 2021 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) لتصميمها واجهة القيادة الذكية بين الإنسان والآلة (HMI).
حازت الشركة جوائز إضافية لتحويل طبيعة فريق التطوير لديها من قسم برمجيات يركز على المصنع إلى مجموعة مرنة من المبتكرين. أصبح فريق البحث والتطوير في تشنغدو أول فريق ضمن FAW-Volkswagen يكتسب قدرات البحث والتطوير المستقلة وحاز جائزة IDC "لأفضل ابتكار رقمي مستقبلي" لمشروع بناء القدرات الرقمية للشبكة الذكية الذي تضمن إنشاء منصة وسيطة للنظام البنائي الذكي. كما حصل ويبنغ جين على جائزة "النجم الصاعد" في حفل توزيع جوائز IDC China Future Enterprise لعام 2021.
لقد غيرت FAW-Volkswagen ما تعنيه الشركة لعملائها. لم تعد مجرد شركة منتجة للسيارات، بل أصبحت أيضًا شركة مبتكرة لتجربة القيادة الحديثة. يذكر جين قائلاً: "من الآن فصاعدًا، ستظل تجربة العملاء مبدأنا التوجيهي. ومن خلال عمليات التطوير والتكامل السريعة، سنستمر في تقديم خدمات ممتازة في مجال الأعمال والسفر وتحسين تجارب العملاء في القيادة والركوب".
تأسست شركة FAW-Volkswagen في عام 1991 وتشترك في إدارتها شركة First Automotive Group Corporation وVolkswagen AG وAudi AG وVolkswagen (China) Investment Co., Ltd، وتُدار في الصين وتنتج سيارات Volkswagen وAudi وخطًا منفصلاً من السيارات يحمل اسم العلامة التجارية Jetta من Volkswagen. ويعمل في الشركة أكثر من 40000 موظف وأنتجت أكثر من مليوني سيارة في عام 2020.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، مارس 2022.
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