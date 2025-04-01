Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Red Hat OpenShift على IBM Cloud هي خدمة سحابة مبنية على ®OpenShift مُدارة بالكامل ومصممة بأمان مدمج لمساعدة المؤسسات على بناء التطبيقات المهمة ونشرها وتوسيع نطاقها بكفاءة. وهي خدمة مثالية لمشاريع التطوير والتحديث للسحابة الأصلية، وتضمن عمليات OpenShift متسقة عبر البيئات السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابة.​

الخدمة متاحة بشكل كبير ومتكاملة بشكل مقصود مع IBM Cloud لتزويد فريقك بالإمكانات الكاملة للمنصة، بما في ذلك: ​