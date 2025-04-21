في ظل سعي المؤسسات نحو تحقيق مرونة الحوسبة السحابية الأصلية، تواجه العديد منها تحديات، أبرزها إدارة بيئات متفرقة تجمع بين الأجهزة الافتراضية (VMs) والحاويات.

اليوم، يسر IBM Cloud أن تعلن عن التوفر العام لحل Red Hat OpenShift Virtualization on Red Hat OpenShift on IBM Cloud، وهو حل افتراضي يعتمد على مشغِّل Kubernetes (KubeVirt) في Red Hat OpenShift. تم بناء هذا المشغِّل لتمكينك من تشغيل ونشر كل من أعباء العمل الخاصة بالأجهزة الافتراضية (VM) الجديدة والقديمة على منصة مدارة واحدة على IBM Cloud. يهدف هذا الحل إلى تسهيل عملية نقل الأجهزة الافتراضية، وتبسيط العمليات، وتسريع وقت تحقيق القيمة، وإضافة المرونة وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).

وبفضل هذا العرض، سيكون لدى المؤسسات مجموعة واسعة من الحلول لتحسين بيئة المحاكاة الافتراضية في السحابة بناءً على ما يناسب تطبيقاتها وأعباء عملها بشكل أفضل:

IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (خيارات إدارة العميل وإدارة السحابة كخدمة)

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud Bare Metal Servers

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

بيئات VPC المعتمدة على السحابة.

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بالنسبة إلى المؤسسات، خاصةً تلك التي تستخدم الحاويات بالفعل في Red Hat OpenShift ولديها المهارات ذات الصلة داخل مؤسستها، يوفر Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud مسارًا لتحسين بيئاتها.