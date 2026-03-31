Red Hat AI على IBM Cloud

تسريع استراتيجية الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة لديك من خلال منصة آمنة وقابلة للتوسع ومفتوحة تم تطويرها بواسطة IBM وRed Hat.
يوفر Red Hat AI on IBM Cloud طريقة متسقة وآمنة لبناء أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتدريبها وتخصيصها ونشرها عبر البيئات السحابية الهجينة. تجمع هذه المحفظة بين ابتكار المصادر المفتوحة وبنية تحتية سحابية بمستوى المؤسسات، ما يساعد فِرق تكنولوجيا المعلومات على تقليل التعقيد التشغيلي وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي. تم تصميم هذه المحفظة للمؤسسات التي تحتاج إلى بنية تحتية موثوق بها للذكاء الاصطناعي ومسار أسرع للانتقال من النماذج الأولية إلى الإنتاج.
تخصيص النماذج باستخدام بيانات مؤسستك.
نشر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي على منصة سحابة هجينة متسقة.
توسيع نطاق التدريب والاستدلال باستخدام بنية تحتية محسَّنة لوحدات معالجة الرسومات (GPU).
تطبيق الأمن والحوكمة والامتثال عبر مختلف البيئات.
منصة ذكاء اصطناعي واحدة مفتوحة وهجينة ومن فئة المؤسسات. ثلاثة حلول.
يجمع OpenShift AI on IBM Cloud بين Red Hat OpenShift وأدوات عمليات التعلم الآلي (MLOps) والذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة. ويوفر لك منصة متسقة قائمة على Kubernetes لإدارة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة.
القدرات الرئيسية:
بنية تحتية محسَّنة لتدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي.
مسارات عمل مدمجة لإدارة دورة حياة النماذج بشكل شامل.
خيارات حوسبة مدعومة بوحدات معالجة الرسومات (GPU) مع توسُّع تلقائي ذكي.
أمن وامتثال وقابلية مراقبة على مستوى المؤسسات.
دعم موحَّد يتم تقديمه بشكل مشترك من IBM وRed Hat.
يوفر OpenShift AI أساسًا موثوقًا به وآمنًا لعمليات الذكاء الاصطناعي ونشرها في بيئات الإنتاج.
يوفر Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) بيئة مستقرة لتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة وتخصيصها عبر السحابة ومراكز البيانات ومواقع الحافة. ويتضمن عائلة نماذج Granite مفتوحة المصدر وأدوات InstructLab، ما يمنح الفِرق بيئة جاهزة لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.
القدرات الرئيسية:
يوفر RHEL AI أساسًا آمنًا ويمكن التنبؤ به لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.
تُعَد Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud خدمة مُدارة بالكامل تُتيح لك تخصيص النماذج اللغوية الكبيرة دون الحاجة إلى إعادة تدريب كاملة. تعتمد على توليد تعليمات اصطناعية لإضافة سلوكيات ومهارات ومعرفة بمجالات محددة، ما يساعد على تقليل تكاليف وحدات معالجة الرسومات (GPU) وتسريع تطوير النماذج.
القدرات الرئيسية لـ InstructLab:
يوفر InstructLab طريقة أسرع لبناء نماذج ذكاء اصطناعي تتوافق مع احتياجات الأعمال ومتطلبات الحوكمة.
يوفر Red Hat AI on IBM Cloud أساسًا آمنًا ومتسقًا وقابلًا للتوسع لنقل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من المرحلة التجريبية إلى الإنتاج عبر السحابة الهجينة.
أدوات مبسَّطة ومهام سير عمل مؤتمتة تساعد على تقليل الوقت للوصول إلى الإنتاج وتبسيط تخصيص النماذج.
تجربة تشغيل موحَّدة عبر البيئات السحابية والمحلية تساعد الفِرق على نشر الذكاء الاصطناعي وإدارته بشكل أكثر موثوقية.
ضوابط مدمجة تدعم متطلبات حماية البيانات والحوكمة والامتثال التنظيمي لأعباء العمل الحساسة.
توفِّر الحوسبة والتخزين والشبكات المحسَّنة لوحدات معالجة الرسومات (GPU) الأداء اللازم للتدريب والاستدلال على نطاق واسع.
بيانات عالية الجودة، ونماذج تم التحقق منها وخيارات نشر قوية تساعد على تحسين دقة النظام واتخاذ القرارات.
بنية تحتية محسَّنة وطرق تخصيص نماذج بكفاءة أكبر تساعد على تقليل استخدام الموارد وخفض التكاليف الإجمالية.
تساعد ضوابط الأمن والخصوصية على تلبية المتطلبات التنظيمية.
من الخوادم والتخزين إلى التنسيق وإدارة دورة حياة النماذج، تساعد المنصة على تقليل التعقيدات ودعم العمليات المتسقة.