تساعد كلٌّ من IBM وRed Hat الشركات على تسريع رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي
تُعَد Red Hat AI on IBM Cloud مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لتسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة. وهي تساعد المؤسسات على خفض التكاليف التشغيلية وتسريع الوصول إلى السوق من خلال استخدام نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة عالية الكفاءة، ومبنية على بيانات المؤسسة الخاصة ذات الصلة، بطريقة آمنة وخاصة.
يمكِّن Red Hat AI on IBM Cloud المؤسسات من إدارة ومراقبة دورة الحياة الكاملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية والتوليدية، سواء تم نشرها على خوادم فردية أو على أنظمة موزعة واسعة النطاق. يعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر، ويستفيد من منظومة شركاء تركِّز على تحسين الأداء والاستقرار ودعم وحدات معالجة الرسومات (GPU) ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي.
احصل على رؤى قيّمة من خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا حول كيفية بناء بنية تحتية سحابية هجينة للذكاء الاصطناعي بدءًا من موقعك الحالي في رحلة التحول.
اقرأ المدونة حول Red Hat AI InstructLab والمتوفر على IBM Cloud.
يمكنك الوصول إلى مركز التوضيح الذي يضم محتوى من إعداد خبراء IBM حول أبرز المواضيع التقنية.
اقرأ المدونة حول Red Hat OpenShift AI المتوفرة على IBM Cloud.
تتضمن مجموعة Red Hat AI on IBM Cloud ما يلي: خدمة Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud(كخدمة SaaS) لبناء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المخصصة، وRed Hat OpenShift AI on IBM Cloud لتطوير ونشر وإدارة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وRed Hat Enterprise Linux (RHEL) AI لبيئات خوادم Linux الفردية.
بيانات عالية الجودة موثوق بها ونماذج ذكاء اصطناعي معتمدة لدعم صناعة القرارات بثقة، على بنية هجينة متكاملة للذكاء الاصطناعي تُتيح النشر السلس عبر التطبيقات والبنية التحتية.
تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال ذكاء اصطناعي قابل للتوسع مدعوم بالنشر السريع عبر حالات استخدام محددة، إلى جانب بنية تحتية مرنة لأعباء العمل المكثفة.
تبسيط خصوصية البيانات وتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي والامتثال المصممين للبنية التحتية شديدة التنظيم.
تجاوَز حدود السحابة. تقدِّم IBM مجموعة ذكاء اصطناعي كاملة من خدمات الخوادم والتخزين والشبكات لمساعدتك في التغلب على التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي والعقبات التقنية.