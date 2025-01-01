حلول IBM Cloud

قم بتشغيل أعباء المهمات الحساسة على مستوى المؤسسات في IBM Cloud

عرض الهياكل القابلة للنشر
مجموعة من كابلات ألياف ضوئية ملوّنة
ابحث عن الحل الذي يناسبك

تعرَّف على كيفية استخدام IBM Cloud لإنشاء بنية تحتية قابلة للتوسع بتكلفة أقل، ونشر التطبيقات الجديدة على الفور، وتوسيع نطاق أحمال التشغيل بناءً على الطلب- كل ذلك ضمن منصة غنية بالأمان.
المزايا

اعتماد الحلول الصناعية العنيدة في دقائق معدودة.
سرعة التحكم في جميع التطبيقات، من خلال الحوكمة والامتثال المضمنين.

الإدارة عبر البيئات والمنصات السحابية كرمز برمجي، وعلى نطاق واسع، للصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية.

تنفيذ وأتمتة أفضل الممارسات المستمرة عبر طبقات التكامل والنشر والامتثال.

تتبع اتجاهات الأمان على مستوى جميع بيئات الخدمات السحابية وبيئات السحابة المتعددة الهجينة في واجهة مستخدم (UI) واحدة.

تقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالتطبيقات التي تم تكوينها بشكل خاطئ.
أحتاج إلى التأكد من أن أحمال التشغيل التي استخدمها داخل منظمتي تمتثل لأفضل ممارسات التنظيم والأمان من خلال وضع حدود فاصلة حول ما يمكن لفرق التطبيقات القيام به، ومن خلال المراقبة المستمرة لوضع الأمان والامتثال وتحديد الانتهاكات، ومن خلال جمع الأدلة لعمليات التدقيق دون تعطيل عمليات التطوير الذكية أو توفّر التطبيق.
– عميل IBM Financial Services
إن إمكانية نشر إثبات للمفاهيم عبر الاستعانة بمستودع تعليمات برمجية في بضع خطوات لأمر رائع جدًا. كما أن الكثير من الخدمات السحابية لم أراها تحاول القيام بذلك. إنه لأمر مدهش أن يتحقق ذلك بهذه السرعة، إذ أن إثبات المفاهيم قد يستغرق شهورًا في حالات معينة.
– مهندس حلول في إحدى الشركات الاستشارية
البِنى القابلة للنشر تمكَّن من العثور على بنية قابلة للنشر تُناسب احتياجاتك وتساعدك على تسريع الابتكار، وتعزيز الكفاءة، والحفاظ على الأمان والامتثال، مع تحسين التكاليف. DevSecOps Application Lifecycle Management

استخدِم مجموعة من قوالب سلسلة أدوات DevSecOps المُعدة مسبقًا والمصممة لدعم التكامل المستمر، والنشر المستمر، والامتثال. 

 استكشف هذه البنية خدمات الأمن وقابلية الملاحظة الأساسية من IBM Cloud

انشر الأمن الأساسي وخدمات الدعم الأخرى للاستعداد لإدارة الامتثال الأمني للموارد في حسابك.

 استكشف هذه البنية Maximo Application Suite

نشر مثيل من IBM Maximo Application Suite في مجموعة Red Hat OpenShift.

 استكشف هذه البنية خادم Power Virtual Server مع المنطقة المقصودة لشبكة VPC

بناء عرض IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) وفقًا لأفضل الممارسات والمتطلبات المحددة من IBM Cloud®‎. 

 استكشف هذه البنية Power Virtual Server for SAP HANA

نشر أنظمة SAP على بنية Power التحتية لتحقيق بنى قابلة للنشر تُحسِّن أداء أعباء عمل SAP HANA. 

 استكشف هذه البنية المنطقة المقصودة لـ Red Hat OpenShift Container Platform on VPC

استخدام البنية القابلة للنشر لإنشاء مجموعات أعباء عمل Red Hat OpenShift على شبكة VPC (سحابة خاصة افتراضية) آمنة.

 استكشف هذه البنية نمط التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)

يمكنك أتمتة نشر RAG التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) باستخدام خدمات IBM Cloud وwatsonx الداعمة، ودمج بيانات مؤسستك في حل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 استكشف هذه البنية المنطقة المقصودة لـ VPC

نشر شبكة VPC آمنة دون الحاجة إلى موارد حوسبة إضافية، لتحسين البنية التحتية السحابية لديك. 

 استكشف هذه البنية المنطقة المقصودة لـ VSI on VPC

نشر خادم افتراضي (VSI) ضمن منطقة الهبوط في VPC لإنشاء بنية تحتية آمنة لتشغيل أعباء العمل على شبكة VPC. 

 استكشف هذه البنية
تطوير التطبيقات

بناء تطبيقات على مجموعة تقنية حديثة

 تحديث التطبيقات
تحديث تطبيقات الأعمال القديمة
الترحيل السحابي
الحصول على المساعدة في نقل البنية التحتية لتقنية المعلومات لديك إلى السحابة
السحابة الأصلية
بناء التطبيقات التي يمكنك نشرها بسهولة على أي سحابة
عمليات التطوير
أتمتة وتحسين عمليات بناء النظام ونشره
اختبار برمجيات عمليات التطوير
اختبار الأنظمة بشكل مستمر وتلقائي
تكامل البرمجيات كخدمة (SaaS)
ربط التطبيقات والبيانات ودمجها عبر الشبكات
الذكاء الاصطناعي

حل المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud

 الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء
تحويل الدعم القياسي إلى تجربة عملاء استثنائية
روبوت المحادثة
إنشاء ونشر نماذج التعلم الآلي
علم البيانات
إنشاء روبوت محادثة مخصص للنطاق باستخدام Watson
InstructLab
نشر نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة كخدمة
التعلم الآلي
إنشاء مساعد خدمة مخصص باستخدام Watson
Red Hat AI على IBM Cloud
توفير حلول الذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية الهجينة
الصناعة

الحصول على حلول تناسب صناعتك

 الأوساط الأكاديمية
الحصول على موارد للطلاب والمعلمين
الخدمات المالية
إدارة المخاطر والامتثال باستخدام عناصر تحكم مكونة مسبقًا
الألعاب
توفير بنية تحتية عالية الأداء من أجل الألعاب
الحكومة
إدارة الأمن والامتثال باستخدام عناصر تحكم مكونة مسبقًا
الرعاية الصحية
تحسين عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالنقاط محل الاهتمام باستخدام السحابة
التجزئة
تلبية طلبات المستهلكين وتعزيز النمو
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تغذية مستقبل الاتصالات على السحابة
البنية التحتية (تقنية المعلومات)

الإنشاء والتوسع باستخدام البنية التحتية التي يوفرها IBM Cloud

 النسخ الاحتياطي والاسترداد
أتمتة النسخ الاحتياطي للسحابة وأنظمة التعافي من الكوارث
الترحيل السحابي
الحصول على مساعدة في ترحيل البنية التحتية لديك إلى السحابة
استراتيجية التقنيات السحابية
الحصول على مساعدة في صياغة استراتيجية سحابة لمؤسستك
الامتثال
إدارة الامتثال التنظيمي والحوكمة الداخلية
الحوسبة السرية
حماية بياناتك أثناء تخزينها وأثناء نقلها وأثناء استخدامها
ترحيل البيانات
نقل بياناتك إلى السحابة باستخدام أدوات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) الحديثة
استضافة مخصصة
الحصول على عزل وتحكم كاملين لأحمال التشغيل الحساسة
عمليات التطوير
أتمتة وتحسين عمليات بناء النظام ونشره
حوسبة الحافة
إدارة ونشر موارد حوسبة الحافة
الحوسبة السحابية
إدارة البنية التحتية، بينما تقوم بإدارة البيئة لديك
استضافة الألعاب
استضافة لعبتك على خوادمنا ذات الأداء الأمثل
حوسبة وحدات معالجة الرسومات (GPU)
توفير وحدات معالجة الرسومات NVIDIA على خوادم IBM Cloud
الحوسبة عالية الأداء
تشغيل المشكلات التي تتطلب حوسبة مكثفة على IBM Cloud
إدارة السحابة الهجينة
الحصول على مساعدة في بناء التطبيقات على مجموعة تقنية حديثة
إدارة البنية التحتية
إدارة البنية التحتية
SAP
تنفيذ أحمال تشغيل SAP والتأكد من أمنها وتوفُّرها
الأمان
تأمين تطبيقات وبيانات السحابة العامة
الخوادم الخاصة الافتراضية
الحصول على أقصى قدر من المرونة دون التضحية بالأمان
VMware
نقل أحمال تشغيل VMware إلى IBM Cloud
السحابة المؤسسية
تحسين أداء تطبيقاتك وقابليتها للتوسع
تعرف على المزيد
الخدمات السحابية

يتم تقديم مجموعة كاملة من الخدمات الذاتية والخدمات المدارة عبر منصة IBM Cloud

 البنية التحتية كخدمة (IaaS)
خوادم افتراضية وخوادم بدون نظام تشغيل
المنصة كخدمة (PaaS)
تبسيط العمليات من خلال منصة سحابية مرنة وقابلة للتوسع لتطوير التطبيقات ونشرها وتشغيلها وإدارتها. تشغيل الحاويات والأتمتة والتطبيقات القابلة للنشر وحلول قواعد البيانات وخدمات الأمن وقابلية الملاحظة على منصة واحدة.
الحوسبة بدون خادم
تشغيل الحاوية أو التعليمات البرمجية للتطبيق أو مهمة مجمّعة ضمن وقت تشغيل حاوية مُدارة بالكامل.
العمليات

أتمتة عمليات أعمالك وعمليات تقنية المعلومات

 الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء
إنشاء مساعد خدمة عملاء باستخدام Watson
إدارة عمليات الأعمال
تحسين وأتمتة عمليات شركتك
روبوت المحادثة
إنشاء روبوت محادثة مخصص للنطاق باستخدام Watson
إدارة القرارات
استخدام قواعد الأعمال والذكاء الاصطناعي لأتمتة قرارات العمل
معالجة الوثائق
تصنيف واستخراج المعلومات من المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي
إدارة المحتوى في المؤسسة
تخزين بيانات الأعمال وتحليلها والتصرف بناءً عليها
التكامل
الأتمتة على مستوى الأنظمة باستخدام الذكاء الاصطناعي
تخطيط العمليات
نمذجة وتحليل عمليات الأعمال
سير العمل
استخدام المنطق القائم على القواعد لأتمتة العمل اليدوي
تعرف على المزيد
نوع المنظمة

الحصول على حلول مخصصة تناسب مجال عملك

 السوق متوسطة الحجم
خيارات السحابة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
شريك
العمل مع IBM Cloud لتقديم خدمة أفضل لعملائك
الشركات الناشئة
احصل على أرصدة من خلال برنامج رواد الأعمال العالمي IBM Global Entrepreneur
ابدأ الآن باستخدام IBM Cloud مجانًا

أنشئ حسابك المجاني اليوم على IBM Cloud واحصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 عرضًا لخطة Lite.

 استكشِف الطبقة المجانية الخاصة بنا طريقة البدء