تنطوي ممارسة علم البيانات على تحديات. يأتي ذلك مع بيانات مجزأة، ونقص في مهارات علم البيانات، ومختلف الأدوات والممارسات وأطر العمل التي يمكن الاختيار من بينها وفقًا لمعايير تكنولوجيا المعلومات الصارمة المتعلقة بالتدريب والنشر. كما أنه من الصعب أيضًا تفعيل نماذج التعلم الآلي ذات الدقة غير الواضحة والتنبؤات التي يصعب تدقيقها.
بفضل استخدام أدوات وحلول علم البيانات من IBM، يمكنك تسريع الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع:
- نسيج بيانات ذكي
- دورة حياة عمليات نماذج مبسطة
- القدرة على تشغيل أي نموذج ذكاء اصطناعي مع إمكانية النشر المرن
- حلول ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة وقابلة للتفسير
بعبارة أخرى، يمكنك اكتساب القدرة على تفعيل نماذج علم البيانات على أي سحابة مع الثقة في نتائج حلول الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة دورة حياة حلول الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها باستخدام عمليات النماذج، وتحسين قرارات الأعمال باستخدام التحليلات الإلزامية وتسريع الوقت المناسب للقيمة مع أدوات النمذجة المرئية.
منصة علم بيانات متكاملة وقابلة للتوسع تتمتع بقدرات تشمل دورة حياة حلول الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي بأكملها
تقنيات التنبؤ والتحسين من أجل اتخاذ قرارات أفضل
تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع عمليات التطوير لتحقيق عائد استثمار أسرع
تعزيز الذكاء البشري بالمعارف الآلية بسرعة وعلى نطاق واسع، ما يؤدي إلى تحسين تجارب العملاء.
تعزيز ذكاء اتخاذ القرارات على منصة سحابية متعددة بفضل Decision Optimization والنمذجة المرئية وأدوات علم البيانات المفتوحة المصدر.
استخدم حلول مراقبة النماذج والذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير لكي يتسنى لك الوثوق في قرارات النماذج والحد من مخاطر تحيز الذكاء الاصطناعي وتزييفه.
خفض تكاليف التصنيع والتوزيع والتخزين باستخدام مجموعة أدوات IBM Decision Optimization.
الكشف عن العوامل غير المعروفة سابقًا التي تعوق الإنتاج باستخدام حل النمذجة والتنبؤ.
تسريع عمليات إعداد التقارير والتخطيط، ما يتيح استجابة أسرع للطوارئ وإغاثة فعالة في حالات الكوارث.
اكتشف الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من استخدام علم البيانات مفتوح المصدر على منصة ذكاء اصطناعي وبيانات السحابة المتعددة.
تعرّف على مدى تميّز القادة ذوي النمو الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي عن غيرهم في مجالاتهم.
تعرف على مدى سهولة تطبيق الشركات للتحليلات الإلزامية باستخدام برنامج IBM Decision Optimization.
التحليل العميق وتعام مهارات علم البيانات المطلوبة، وبناء الحلول باستخدام نماذج حقيقية من الرموز، والتواصل مع مجتمع مطوري IBM Developer في جميع أنحاء العالم.
ابحث عن أخبار التعليم والمناقشات والأحداث وآخر أخبار علم البيانات من IBM.