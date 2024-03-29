تنطوي ممارسة علم البيانات على تحديات. يأتي ذلك مع بيانات مجزأة، ونقص في مهارات علم البيانات، ومختلف الأدوات والممارسات وأطر العمل التي يمكن الاختيار من بينها وفقًا لمعايير تكنولوجيا المعلومات الصارمة المتعلقة بالتدريب والنشر. كما أنه من الصعب أيضًا تفعيل نماذج التعلم الآلي ذات الدقة غير الواضحة والتنبؤات التي يصعب تدقيقها.

بفضل استخدام أدوات وحلول علم البيانات من IBM، يمكنك تسريع الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع:

- نسيج بيانات ذكي

- دورة حياة عمليات نماذج مبسطة

- القدرة على تشغيل أي نموذج ذكاء اصطناعي مع إمكانية النشر المرن

- حلول ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة وقابلة للتفسير

بعبارة أخرى، يمكنك اكتساب القدرة على تفعيل نماذج علم البيانات على أي سحابة مع الثقة في نتائج حلول الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة دورة حياة حلول الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها باستخدام عمليات النماذج، وتحسين قرارات الأعمال باستخدام التحليلات الإلزامية وتسريع الوقت المناسب للقيمة مع أدوات النمذجة المرئية.

