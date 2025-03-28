ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S

استخدمت ÇimSA مجموعة أدوات IBM® CPLEX® Optimization Studio لحل مشاكل تحسين الأعمال المعقدة وتقديم الحلول بشكل أسرع. وقد ساعدت مجموعة الأدوات، التي تم نشرها من خلال جهد تعاوني من فريق واحد بين IBM Lab Services وIBM Data Science Elite وشريك أعمال IBM Lumtify، على خفض تكاليف التصنيع والتوزيع بنسبة 3% وخفض تكاليف المخزون بنسبة 10%.
خلال فترة من التوسع في جميع أنحاء العالم، احتاجت ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. إلى حل لتحسين عملية صنع القرار للمساعدة على إدارة شبكة سلسلة التوريد الخاصة بها وتمكين الإدارة من إيجاد فرص لتحسين الخدمة مع خفض التكاليف.
واستخدمت ÇimSA برنامج CPLEX Optimization Studio لتشغيل سيناريوهات ”ماذا لو“ المعقدة بسرعة، وتحسين قرارات العمل لتحسين خدمة العملاء وخفض تكاليف تصنيع الأسمنت وتخزينه وتوزيعه.
نظرًا لازدهار قطاع التشييد والبناء في جميع أنحاء العالم، نمت صناعة الأسمنت العالمية بمعدل سنوي متوسط قدره 5.1% بين عامي 2003 و2018. وقد احتلت تركيا مكانها بعد الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية كرابع أكبر منتج للأسمنت في العالم. وقد زادت ÇimSA، وهي واحدة من أكبر مصنعي الأسمنت في تركيا ورائدة في إنتاج الأسمنت الأبيض، من إنتاجها السنوي إلى أكثر من ستة ملايين طن. إلى جانب تلبية الطلب المحلي على الأسمنت، وقد طورت ÇimSA أيضًا شبكة توزيع عالمية للتصدير إلى أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.
لقد أنشأت ÇimSA شبكة معقدة من المرافق في ظل وجود العديد من الأفران والمطاحن والصوامع في أكثر من 10 مواقع وسبع محطات توزيع على مستوى العالم. كما تكبدت الشركة تكاليف عامة هائلة تتعلق بإدارة سلسلة التوريد وتصنيع الأسمنت ونقله. ولتحسين العمليات - مع مراعاة التقلبات في أسعار صرف العملات والضرائب والطلب وتغيرات القدرة التصنيعية - استخدم مديرو ÇimSA بشكل متزايد أداة حوسبة قديمة لتخطيط المبيعات والعمليات.
ولكن مع نمو الشركة، وصلت أداة التخطيط إلى حدودها. يقول Nevzat Çakmak، مدير المشروعات لدى ÇimSA: ”لم تكن أداتنا السابقة متكاملة بشكل كافٍ ولم تتمكن من إدخال جميع أبعاد العمل التي كنا بحاجة إلى أخذها في الحسبان“. ”لقد اقتصرنا على عدد قليل من السيناريوهات ولم نكن قادرين على إنشاء جميع سيناريوهات ”ماذا لو“ التي كنا بحاجة إليها لدعم عملية صنع القرار".
يقول Sabri Suyunu، خبير التحليلات والمؤسس المشارك لشركة Lumtify شريك الأعمال لشركة IBM: ”كان النظام السابق يعاني أيضًا من مشاكل في بطء حساب الحلول. وكان الأمر يستغرق 24 ساعة قبل أن تتمكن ÇimSA من رؤية نتائج مشكلة التحسين. كما كان النظام القديم غير قادر على دمج جميع البيانات المطلوبة لإنشاء نماذج دقيقة".
مع استمرار ÇimSA في الاستحواذ على مرافق إنتاج جديدة والتوسع في أسواق جديدة، يحتاج فريق الإدارة العليا للشركة إلى مزيد من السرعة والمرونة في عمليات المبيعات وأداة التخطيط. عندما بدأ Çakmak وفريق تكنولوجيا المعلومات لديه في البحث عن حلول تحسين أكثر تقدمًا، شارك Suyunu تجربته. ”يقول Suyunu: "كنا قد استخدمنا IBM CPLEX Optimization Studio لمدة ثماني سنوات بالفعل"، ويضيف: "لقد اقترحتُ ذلك لأنه كان سريعًا وسهل الاستخدام ويتمتع بالقدرة على حل جميع مشاكل ÇimSA المعقدة المتعلقة بالتحسين“.
تستخدم مجموعة أدوات CPLEX Optimization Studio تقنية علم البيانات وتحسين القرارات لنمذجة مشاكل تحسين الأعمال المعقدة وحلها. كما أنها تمكن المستخدمين من تطوير نماذج التحسين ونشرها بسرعة وإنشاء تطبيقات مخصصة مصممة لتحسين نتائج الأعمال.
بعد اتخاذ قرار نشر مجموعة أدوات CPLEX Optimization Studio، كانت الخطوة الأولى التي اتخذتها ÇimSA نحو التنفيذ هي الحصول على جميع بيانات الأعمال ذات الصلة اللازمة لتطوير نماذج تحسين دقيقة. ”يقول Suyunu: “كان إعداد البيانات وضمان اكتمالها هو التحدي الأكبر الذي واجهنا". ”ثم قمنا بعد ذلك بتطوير نموذج رياضي من خلال تقنيات النمذجة المتقدمة في CPLEX. وبعد كتابة النموذج، تمكنا من بدء عمليات الضبط الدقيق والاختبار لحل مشاكل سلسلة التوريد واسعة النطاق التي تتضمن الملايين من متغيرات القرارات وقيودها“.
بالنسبة إلى مشروع النمذجة الأول، تناولت IBM Lab Services وIBM Data Science Elite وLumtify واحدة من أهم أولويات التحسين لدى ÇimSA: ألا وهي تصميم شبكة سلسلة التوريد العالمية لديها. يقول Çakmak: ”في ظل وجود العديد من مرافق الإنتاج المختلفة في مواقع مختلفة، ينبغي اتخاذ قرارات بناءً على سيناريوهات "ماذا لو" مختلفة“. ”يقول Eray Çakici، خبير التحسين في فريق النخبة لعلوم البيانات لدى IBM: “ليس من السهل حل هذه المسائل يدويًا أو باستخدام جدول بيانات، ومع ذلك يمكن لـ CPLEX تشغيل ملايين المتغيرات في الحلول لتحقيق النجاح في تحسين سلسلة التوريد.
إلى جانب النفقات المتعلقة بالنقل والكهرباء، تمثل تكلفة حرق الوقود لتسخين قمائن الأسمنت إلى 2,000 درجة مئوية أحد أكبر مدخلات التكلفة في صناعة الأسمنت. ويمثل تحديد ما إذا كان سيتم استخدام الفحم أو فحم الكوك البترولي أو الغاز الطبيعي أو أنواع الوقود الأخرى في منشأة الإنتاج واتخاذ قرار بشأن المورد والسعر وجدول التسليم تحديًا صعبًا ومستمرًا بشكل خاص. لذا، جعلت ÇimSA من تحسين مزيج الوقود ثاني أكبر مشروع من مشاريع CPLEX الرئيسية للتحسين. ”يقول Çakmak: “يجيب CPLEX عن الأسئلة الرئيسية المتعلقة بمزيج الوقود مثل متى يتم تزويده وما الجهة التي تقوم بتزويده والكمية والسعر". ويضيف: ’‘ثمة وفورات كبيرة في التكاليف عندما تتمكن من تحقيق ذلك بشكل صحيح".
أحد مفاتيح التطبيق الناجح لـ CPLEX Optimization Studio من ÇimSA هو واجهة المستخدم المصممة المخصصة. يقول Suyunu: ”كان فريق واجهة IBM موهوبًا للغاية. فقد قاموا بترميز جميع التصميمات التي أنشأناها في أسرع وقت ممكن إلى شاشات سهلة الاستخدام. إذ يمكن إدارة المعلمات والمدخلات على الشاشة، ومن ثم يمكنك تشغيل النموذج مرة أخرى ورؤية النتائج الجديدة على الشاشة".
في أثناء التنفيذ، أُعجبت ÇimSA بالتعاون بين Lumtify وIBM. يقول Çakmak "لم يكونا كفريقين مختلفين. فقد تصرفوا وكأنهم فريق واحد. عندما كنا نتعمق في أي مشكلة، سرعان ما كانوا يستجيبون لها ويحلونها دائمًا".
بعد استيعاب البيانات وإنشاء النماذج وتصميم واجهات المستخدم واختبار الحلول، بدأت ÇimSA العمل بمنصة CPLEX Optimization Studio الجديدة في مطلع عام 2020 - في الوقت الذي عطلت فيه جائحة كوفيد-19 عمليات الأعمال في جميع أنحاء العالم.
يقول Çakmak: "كنا في الماضي نعقد اجتماعات تخطيط التحسين مع الإدارة العليا كل شهر. ولكن بسبب بيئة التخطيط المتغيرة بسرعة بسبب الجائحة، أصبحنا نعقد هذه الاجتماعات الآن مرة واحدة في الأسبوع، وأصبحت مجموعة الأدوات هذه أكثر أهمية لدعم عملية صنع القرار".
وفي أحد الأمثلة على حالات الاستخدام، قدمت مجموعة الأدوات للإدارة معلومات ووجهات نظر مهمة حول خطوط الإنتاج التي يجب إغلاقها في أثناء الجائحة وخطوط الإنتاج التي يجب إبقاؤها مفتوحة. يقول Suyunu: ”صُمم النظام لمساعدة الإدارة على اتخاذ قرارات مستنيرة ومساعدتها على التغلب على صعوبات هذه الفترة. وفي الواقع، أصبحت المنصة مفيدة للغاية لدرجة أن اجتماعات مجلس الإدارة بدأت تُعقد عبر هذه الأداة".
يقول Çakmak: "يمكننا الآن التنبؤ بالنتائج المحتملة لقراراتنا. ويُعدّ نظام CPLEX فعالاً للغاية في تقديم المخرجات بطريقة مفهومة للغاية إلى إدارتنا العليا".
بالرغم من استمرار ÇimSA في توسيع نطاق استخدام منصة CPLEX بما يتجاوز حالات الاستخدام الأولية لتصميم الشبكة العالمية وتحسين مزيج الوقود، فقد حققت الشركة مزايا كبيرة في مجال الأعمال، بما في ذلك:
إن السرعة التي يحل بها CPLEX Optimization Studio المشاكل ويقدم تقارير السيناريوهات تجعل المعلومات أكثر فائدة. فبدلاً من الانتظار طوال الليل لمعالجة تقارير السيناريوهات، يقدم النظام الجديد نتائج أسرع بمعدل 12 مرة، وعادةً ما ينتج المخرجات بعد 10-15 دقيقة من الضغط على زر ”التشغيل“.
يقول Suyunu: ”لقد أصبحت CPLEX أداة لا غنى عنها بالنسبة إلى CimSA. فهو حل مصمم خصوصًا ويتمتع بالمرونة التي تتيح الإضافة إليه وتطويره حسب الحاجة.“ وخلال العام القادم، تخطط الشركة لتوسيع نطاق مجموعة الأدوات لتشمل مجالات حيوية أخرى من الأعمال، بما في ذلك تخطيط المخزون.
يقول Çakmak: "هذه أداة مرنة للغاية وتتميز بتوفير إجابات لأي سيناريو. إنها تعدنا للمستقبل من خلال مساعدتنا على اتخاذ قرارات أفضل".
تأسست ÇimSA في عام 1972 ويقع مقرها الرئيسي في إسطنبول بتركيا (ينقلك الرابط إلى خارج موقع ibm.com)، وهي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للأسمنت الأبيض في العالم وتصدر إلى 65 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتدير الشركة ستة مصانع في تركيا ومصنعًا واحدًا في هيوستن بولاية تكساس وتستحوذ على مصنع آخر في إسبانيا. وتقوم الشركة بالشحن من سبع محطات دولية في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا وروسيا وجمهورية شمال قبرص التركية. وقد حققت ÇimSA، وهي شركة تابعة لشركة Sabanci Holding، إيرادات مبيعات بقيمة 1.726 مليار ليرة تركية في عام 2019 ويعمل بها ما يقرب من 2,000 موظف حول العالم.
يقع مقر Lumtify شريك الأعمال لشركة IBM في إسطنبول، تركيا (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وقد قدمت الشركة خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 13 عامًا للشركات الصناعية التركية وتجار البيع بالتجزئة وشركات المنتجات الاستهلاكية وشركات الطاقة والموارد الطبيعية وكيانات الخدمات العامة ومؤسسات الخدمات المالية. تشمل مجالات تخصصها النمذجة الرياضية وتحسين النظام والتحليلات وعلوم البيانات وذكاء الأعمال والتحول الرقمي والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر 2020.
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