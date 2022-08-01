الاستثمار في نجاح عملائنا هندسة العملاء لدى IBM يقدم قسم هندسة العملاء لدى IBM نتائج أعمال هادفة وقابلة للتوسع في جميع المجالات. من خلال فريقنا متعدد التخصصات الذي يتمتع بمهارات عالية ونهجنا الذي يركز على الإنسان، نقدم لك حلولاً وتجارب قائمة على القيمة تلبي احتياجات مؤسستك. سواء أردتَ عرضًا توضيحيًا مخصصًا في بيئتك أو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) لإثبات القيمة، نلتقي بك أينما كنت ونعمل مع مؤسستك في أي مرحلة من مراحل التحول الرقمي التي تخوضها. هندسة العملاء هي استثمار موجّه لك للمشاركة في الإبداع والابتكار بالاستفادة من منهجيات وتقنيات IBM.

فريق watsonx في قسم هندسة العملاء لدى IBM فريق watsonx يضم فريق watsonx في قسم هندسة العملاء لدى IBM أكبر فريق عالمي من مهندسي الذكاء الاصطناعي. يقوم خبراؤنا، بالشراكة مع IBM Consulting، بصياغة حلول قوية لمشاكل الأعمال الأكثر إلحاحًا التي يواجهها العملاء باستخدام نماذج الأساس، و الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعتمد على watsonx وأنماطنا التقنية وطريقة هندسة القيمة.

ما يمكنك توقعه حل حالات الاستخدام التجارية المعقدة طوِّر حلولاً تتمحور حول المستخدم لأكثر المشاكل إلحاحاً مع نتائج أعمال قابلة للقياس. إثبات القيمة خلال أسابيع نعمل معاً على تحديد الحل المقترح وتقديم القيمة في غضون أيام إلى أسابيع. الابتكار على نطاق واسع نحن نشارك في الإنشاء بشكل متكرر لننمو جنبًا إلى جنب مع مؤسستك، ونقدم لك قابلية التوسع على مستوى المؤسسة، مع النشر بأمان على المنصات التي تختارها. تعاون مع الخبراء العالميين استفد من خبراتنا العميقة في المجال من خلال الفرق الرشيقة لدينا والتي تضم قادة تكنولوجيا الأعمال ومهندسي التقنية ومهندسي الحلول والمصممين وعلماء البيانات. التحديث بسرعة يمكنك البناء بسرعة باستخدام السحابة الهجينة من IBM وتقنيات الذكاء الاصطناعي للبقاء في صدارة سوق دائم التغير. الوصول إلى أنماط أثبتت كفاءتها يمكنك المُضي قُدمًا بالتحول الرقمي باستخدام تقنيات ومسرعات ومنهجيات IBM التي أثبتت جدواها.

في غضون ... أيام، كان لدينا إثبات للمفهوم، وقد أظهرت النتائج أنه يمكننا تحسين تغطيتنا بنسبة 500% وخفض تكاليفنا بنسبة 80%. Joni Rolenaitis المدير التنفيذي للبيانات، خدمات معلومات الأعمال Experian