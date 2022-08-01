هندسة عملاء IBM

يمكنك الابتكار والتعاون مع خبراء IBM بسرعة لحل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا في مؤسستك

رجال أعمال يتبادلون الأفكار حول استراتيجية في اجتماع في غرفة الاجتماعات
الاستثمار في نجاح عملائنا
هندسة العملاء لدى IBM  يقدم قسم هندسة العملاء لدى IBM نتائج أعمال هادفة وقابلة للتوسع في جميع المجالات. من خلال فريقنا متعدد التخصصات الذي يتمتع بمهارات عالية ونهجنا الذي يركز على الإنسان، نقدم لك حلولاً وتجارب قائمة على القيمة تلبي احتياجات مؤسستك. سواء أردتَ عرضًا توضيحيًا مخصصًا في بيئتك أو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) لإثبات القيمة، نلتقي بك أينما كنت ونعمل مع مؤسستك في أي مرحلة من مراحل التحول الرقمي التي تخوضها. هندسة العملاء هي استثمار موجّه لك للمشاركة في الإبداع والابتكار بالاستفادة من منهجيات وتقنيات IBM.
فريق watsonx في قسم هندسة العملاء لدى IBM
فريق watsonx يضم فريق watsonx في قسم هندسة العملاء لدى IBM أكبر فريق عالمي من مهندسي الذكاء الاصطناعي. يقوم خبراؤنا، بالشراكة مع IBM Consulting، بصياغة حلول قوية لمشاكل الأعمال الأكثر إلحاحًا التي يواجهها العملاء باستخدام نماذج الأساس، و الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعتمد على watsonx وأنماطنا التقنية وطريقة هندسة القيمة.
ما يمكنك توقعه
حل حالات الاستخدام التجارية المعقدة

طوِّر حلولاً تتمحور حول المستخدم لأكثر المشاكل إلحاحاً مع نتائج أعمال قابلة للقياس.
إثبات القيمة خلال أسابيع

نعمل معاً على تحديد الحل المقترح وتقديم القيمة في غضون أيام إلى أسابيع.
الابتكار على نطاق واسع

نحن نشارك في الإنشاء بشكل متكرر لننمو جنبًا إلى جنب مع مؤسستك، ونقدم لك قابلية التوسع على مستوى المؤسسة، مع النشر بأمان على المنصات التي تختارها.
تعاون مع الخبراء العالميين

استفد من خبراتنا العميقة في المجال من خلال الفرق الرشيقة لدينا والتي تضم قادة تكنولوجيا الأعمال ومهندسي التقنية ومهندسي الحلول والمصممين وعلماء البيانات.
التحديث بسرعة

يمكنك البناء بسرعة باستخدام السحابة الهجينة من IBM وتقنيات الذكاء الاصطناعي للبقاء في صدارة سوق دائم التغير.
الوصول إلى أنماط أثبتت كفاءتها

يمكنك المُضي قُدمًا بالتحول الرقمي باستخدام تقنيات ومسرعات ومنهجيات IBM التي أثبتت جدواها.
في غضون ... أيام، كان لدينا إثبات للمفهوم، وقد أظهرت النتائج أنه يمكننا تحسين تغطيتنا بنسبة 500% وخفض تكاليفنا بنسبة 80%. Joni Rolenaitis المدير التنفيذي للبيانات، خدمات معلومات الأعمال Experian
لقد كانت هذه تجربة رائعة... فقد زودتنا شركة IBM برؤى متعددة لأعمالنا، وحددت لنا العناصر الرئيسية لعمليات أعمالنا، وأهمية البيانات، وكيفية التعامل مع مشروع الذكاء الاصطناعي. Jesús Salvador Rueda قائد الابتكار والهندسة ADIF
قصص عملاء مميزة
إدارة المحتوى للمستقبل

كيف اكتشفت مجموعة Lloyds Banking Group فوائد IBM FileNet على IBM Cloud Pak® for Business Automation.
عمليات مرافق موثوقة ومستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي

كيف يمكن لشركات الطاقة والمرافق أن تتبنى حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) لمواجهة تحديات الاستدامة.
وقت الابتكار: 3 أسابيع

يجمع مسرع التكنولوجيا الجديد الذي أطلقته IBM بين الخبرة العميقة في الإدارة المالية والتحليل والتخطيط الموسع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي الحواري لدعم المستشارين الماليين

تعرّف على كيفية تعاون Investia مع قسم هندسة العملاء لدى شركة IBM في كندا لاختراق سوق الخدمات المالية سريع التغير باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تعرّف على معامل الخبراء لدى IBM

التنفيذ بسهولة. بعد العمل مع قسم هندسة العملاء، يمكن لمختبرات الخبراء المساعدة في التخفيف من مخاطر التنفيذ، والوصول إلى آفاق جديدة لأعمالك، وتحقيق أقصى استفادة من تقنيات IBM.

 

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