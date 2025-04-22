تأتي المكاسب الكبيرة من الذكاء الاصطناعي الذي يعمل عبر بياناتك وتطبيقاتك.
مع شركة IBM، يمكنك توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك بالكامل، ما يوفر ميزة تقنية حقيقية لأعمالك.
إننا نعمل مع نظام بنائي من أفضل الشركاء مثل AWS وMicrosoft وSAP لتقديم أفضل حلول الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات أعمالك. بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لشركة IBM تقديم المساعدة.
اكتشف كيف يتمكن عملاء IBM من حل المشكلات لتحقيق نتائج فعلية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لدينا. استكشف دراسات الحالة.
سيشهد عملك أكبر فائدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بداية من الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتقالاً إلى معالجة اللغة الطبيعية وصولاً إلى خوارزميات التعلم الآلي المطبقة على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الصحيحة. يمكنك بناء ميزة تنافسية في مجالات مثل خدمة العملاء وسلسلة التوريد وتكنولوجيا المعلومات عبر المجالات المختلفة، بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية.
حقق الكفاءة وامنح وكلاء خدمة العملاء لديك دفعة قوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تحديث التطبيقات الحالية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.
إعادة تصور الموارد البشرية مع استخدام الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي فيها لتحقيق نتائج أفضل للأعمال.
صمِّم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا على نطاق واسع مع IBM وAdobe.
عزِّز الأداء المالي وقيمة الأعمال باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة.
عزِّز الأداء وحسِّن من فعالية التكاليف عبر العمليات التقنية باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تلتزم شركة IBM بتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الثقة والشفافية.
تقدِّم نماذج Granite الأحدث قدرات استدلال جديدة، ونموذجًا مدعومًا بالرؤية، وزيادة في الكفاءة - ما يحقق نتائج تنافسية بتكلفة أقل.
في الحلقة 40 من Mixture of Experts، يناقش الفريق المفاهيم الخطأ حول DeepSeek R1، ويشرح تقنيات تنقية النماذج، ويحلل مشهد المنافسة في مجال المصادر المفتوحة.
يُعَد DeepSeek-R1 مساعدًا رقميًا يتميز بكفاءة OpenAI’s o1 نفسها في بعض معايير الذكاء الاصطناعي للمهام المتعلقة بالرياضيات والترميز، وتم تدريبه باستخدام عدد أقل بكثير من الرقاقات، وتكلفة استخدامه أقل بنحو 96% تقريبًا، وفقًا للشركة.
