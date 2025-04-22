مع شركة IBM، يمكنك توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك بالكامل، ما يوفر ميزة تقنية حقيقية لأعمالك.

إننا نعمل مع نظام بنائي من أفضل الشركاء مثل AWS وMicrosoft وSAP لتقديم أفضل حلول الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات أعمالك. بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لشركة IBM تقديم المساعدة.