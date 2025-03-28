إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمة مدعومة بالتعاطف
توفر NatWest للعملاء المعلومات والدعم الذي يحتاجونه باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء قدّر عائد استثمارك

لا يمكن تجاهل أهمية التكنولوجيا والابتكار في بيئة القطاع المصرفي. يتحقق التقدم يوميًا، و يزيد طلب العملاء على التجارب المالية الجذابة وعالية الكفاءة وشديدة التخصيص. تعد مجموعة NatWest مصرفًا كبيرًا للتجارة والتجزئة في المملكة المتحدة، وهو يدرك الحاجة إلى البقاء في طليعة هذا التطور وهو الآن يقود مسيرة الآفاق الجديدة لتجربة العملاء الرقمية.

 
تسخير الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

شاهد كيف يقوم بنك NatWest بتحويل تجربة العملاء باستخدام Cora+
شاهد الآن (4:32)
الارتقاء بالمحادثة

منذ إطلاق مساعدها الرقمي Cora في عام 2017، كان الذكاء الاصطناعي - خاصةً تقنية IBM watsonx - حجر الزاوية في استراتيجية خدمة العملاء في NatWest. وفي العام الماضي وحده، نجحت قناة الدعم هذه في معالجة ما يقرب من 11 مليون استفسار للعملاء تتعلق بالإدارة المالية. لذا، في عام 2024، أرادت شركة NatWest تحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم إجابات أكثر دقة وتوقع احتياجات العملاء بشكل أفضل.

تشرح ويندي ريدشو، رئيسة قسم المعلومات الرقمية لقسم البيع بالتجزئة في NatWest: "من المهم حقًا أن يشعر عملاؤنا بأن الطرف الآخر يفهمهم جيدًا عندما يتحدثون عن شيء حساس وشخصي مثل المال". "سواء كنا نفعل ذلك من إنسان إلى إنسان، أو كنا نفعل ذلك من كيان رقمي إلى إنسان، فلدينا نفس الاعتبارات - أن العميل يجب أن يشعر بالاهتمام والفهم."

واستنادًا إلى نجاحها الحالي، اختارت شركة NatWest العمل مع شركة IBM مرة أخرى لإنشاء النسخة المطورة من وكيلها الافتراضي - Cora+.
حوالي 150٪ زيادة في الرضا عن بعض الإجابات %94 من العملاء يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية
[نحن] نشهد بعض النتائج التحويلية الجميلة التي يتم تقديمها من خلال [Cora +] - تحسن يصل إلى 150٪ في الرضا عن بعض الأسئلة التي نجيب عليها. مايلز هيلير مدير المنتجات والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي NatWest Group
م Cora إلى Cora+: خطوة ضخمة على الطريق

Cora+ هي منصة تفاعلية متعددة القنوات، وهي تصل بأمان إلى بيانات هائلة من مصادر متعددة، بما في ذلك المنتجات والخدمات والمعلومات المصرفية. يعزز هذا الوصول الموسع إلى البيانات حل تزويد العملاء بالمعرفة الشاملة التي يسهل الوصول إليها، ما يبسط عملية الحصول على المساعدة.

بفضل نظام IBM watsonx Assistant والمبني على IBM Cloud، يوفر Cora+ تفاعلات متطورة تشبه التفاعل البشري للعملاء عبر موقع NatWest الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به. ولإنشاء هذا الحل المحدث، انضمت فرق الأعمال والتكنولوجيا في NatWest إلى موظفي IBM Client Engineering لبناء إثبات أولي للمفهوم، والذي تم تحويله لاحقاً إلى الإنتاج الكامل.

تتخطى Cora+ قدرات سابقتها، فهي لا تقتصر على توفير الوصول إلى المعلومات فحسب—بل تتعلق أيضًا بفهم العملاء. فعلى سبيل المثال، عندما كان يطرح سؤال على Cora، كانت المنصة توجه المستخدم مسبقًا إلى المواقع أو المحتوى الحالي الذي يتناول الموضوع المحدد. ولكن باستخدام تقنية الجيل المعزز للاسترجاع (RAG)، يمكن ل Cora+ أخذ أسئلة اللغة الطبيعية التي يطرحها المستخدمون والإجابة عليها بشكل استباقي داخل الدردشة—دون الحاجة إلى مزيد من البحث.

أدركتNatWest أيضًا ضرورة إعطاء الأولوية لدقة هذه الإجابات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي وملاءمتها، لأن المعلومات غير الصحيحة قد تقوض الثقة بسرعة وتؤثر على العلاقات مع العملاء. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تعاون البنك مع IBM لإنشاء حواجز حماية الحوكمة القوية التي تركز على الشفافية والثقة والدقة في نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي.
بناء الزخم

يعد إدخال Cora+ تقدمًا كبيرًا في تفاعل العملاء لدى NatWest. ونظرًا لأن المؤسسة هي واحدة من أوائل البنوك في المملكة المتحدة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيمكنها إنشاء ميزة تنافسية مميزة من خلال تقديم دعم أكثر تخصيصًا واستجابة للمستفيدين.

يضيف مايلز هيلير، مدير المنتجات والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في NatWest: "عندما أطلقنا Cora+ في الأصل، كنا نعتزم القيام بذلك كتجربة مدتها 12 أسبوعًا". "لكننا قررنا مواصلة تشغيلها والاستمرار في تطويرها لأننا نلاحظ بعض النتائج التحويلية القوية التي يتم تحقيقها من خلالها- حيث شهدنا تحسنًا يصل إلى 150% في الرضا عن بعض الأسئلة التي نجيب عليها. وأعتقد أن ذلك يمنحنا تشجيعًا حقيقيًا للمضي قدمًا في استخدام التكنولوجيا والعمل عن كثب مع شركائنا في شركة IBM لتخطي حدود الممكن في تجربة العملاء."

يعمل Cora+ أيضاً على تحسين تجربة وكيل البنك من خلال تلخيص المحادثات وتقديم رؤى واضحة حول احتياجات العملاء والتفاعلات السابقة. تتيح هذه الإمكانية للوكلاء تقديم دعم أكثر استهدافًا وفعالية.  
شعار مجموعة NatWest
نبذة عن مجموعة NatWest

تعد مجموعة NatWest Group (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أحد رواد الخدمات المصرفية العالمية، حيث تقدم خدمات مصرفية شخصية وتجارية ومتعلقة بالبيع بالتجزئة لأكثر من 19 مليون شخص وأسرة وشركة. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في إدنبرة، اسكتلندا، ولها مكاتب إضافية منتشرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا.

 IBM® Client Engineering IBM Cloud IBM watsonx Assistant™
الإجابة بجرأة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أنشئ وكلاء افتراضيين قادرين على تقديم المعلومات المخصصة والبديهية والدقيقة لعملائك حتى في حالة عدم وجود أحد في المكتب.

 استكشاف IBM watsonx Assistant
قانوني

حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2024. IBM وشعار IBM وIBM Cloud وIBM watsonx وwatsonx Assistant هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت.

لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.

الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.