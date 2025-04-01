watsonx Assistant
تعزيز إنتاجية المؤسسة باستخدام وكلاء افتراضيين متقدمين ذوي تأثير كبير
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شخص يحمل هاتفًا ويتفاعل مع روبوت محادثة
تتوفر تقنية الذكاء الاصطناعي الحواري لتقديم خدمة عملاء سريعة وودودة

IBM watsonx Assistant هو منتج يساعد في بناء وكلاء افتراضيين أفضل لتعزيز إنتاجية المؤسسة، وتمكين الفرق من تقديم تجارب ذاتية متكاملة ومتصلة والتوسع بسلاسة على مستوى أعمالك التجارية.

— واجهة سهلة الاستخدام مع منشئ محادثة بالسحب والوضع وقوالب مُعدة مسبقًا

— نماذج لغوية كبيرة مبتكرة ، ونماذج حديث كبيرة، ومعالجة/فهم اللغة الطبيعية (NLP, NLU)، والجمع الذكي للسياقات، لفهم سياق كل حوار باللغة الطبيعية بشكل أفضل.

توليد معزّز بالاسترداد (RAG) للحصول على إجابات حوارية دقيقة وسياقية ومحدثة على مدار الساعة، ترتكز على قاعدة المعرفة الخاصة بشركتك.
البدء في استخدام watsonx Assistant

يمكنك تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي الأول خلال دقائق.
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تقرير Forrester
خفِّض التكلفة وزيادة الإيرادات عند استخدام watsonx Assistant
شاهد Assistant وهو يؤدي مهامه

العمل بشكل أكثر ذكاءً باستخدام مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين

يُعد watsonx Orchestrate حلاً جاهزًا للمؤسسات يساعد في إنشاء مساعدين ووكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وإدارتهم لأتمتة العمليات ومهام سير العمل، بدءًا من الموارد البشرية والمشتريات وحتى المبيعات وتجربة العملاء

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حالات الاستخدام  يمكن تكوين watsonx Assistant بسرعة لتلبية الاحتياجات الخاصة لقسمك. خدمة العملاء

تزيد روبوتات المحادثة الفعَّالة لخدمة العملاء المبيعات بما تقدمه من إجابات سريعة ودقيقة وفي الوقت نفسه توفر ميزانية مركز الاتصال.

 watsonx Assistant لخدمة العملاء تعرف على Cora+، روبوت محادثة لشركة NatWest مدعوم ببرنامج watsonx Assistant الموارد البشرية

يمكن لأتمتة الموارد البشرية تحسين تجربة الموظف وتوفير الوقت لجميع موظفيك. يمكن للموظفين الحصول على إجابات للأسئلة على مدار الساعة طول أيام الأسبوع.

 watsonx Assistant للموارد البشرية التسويق

تساعدك برامج تسويق روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة العملاء وتعزيز الجيل الجديد من هذه البرامج من خلال خدمة دعم عملاء سريعة ومخصصة.

 watsonx Assistant للأغراض التسويقية
المزايا استكشف كيف يمكنك تسريع التواصل مع العملاء وتعزيز الإنتاجية وزيادة أرباحك.
الذكاء الاصطناعي

نماذج لغوية كبيرة فعَّالة من watsonx، مصممة لحالات الاستخدام التجارية المستهدفة.

 استكشف فاعلية الذكاء الاصطناعي
المنشئ المرئي 

لا توجد مهارات ترميز مطلوبة لتصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي على واجهتنا سهلة الاستخدام.

استكشف كيفية تصميم روبوت محادثة
عمليات التكامل

سُبل للتواصل مصممة مسبقًا مع مجموعة كبيرة من القنوات وأنظمة الأعمال وتطبيقات تابعة لجهات خارجية.

 استكشف عمليات التكامل
الأمان

تمت إضافة ميزة الأمان للحماية من المتسللين ومن إساءة استخدام بيانات العملاء.

 استكشف خصوصية البيانات
التحليلات

لوحة معلومات فعَّالة للتحليلات وتقارير مستفيضة لتتبع أداء المحادثة.

 استكشف رؤى بيانات روبوت المحادثة
توافر الخدمة الذاتية

يوفر المساعد الافتراضي الذكي إجابات وإجراءات بالاعتماد على الخدمة الذاتية خارج ساعات العمل للحصول على تجربة عملاء متواصلة.

 استكشف خدمة العملاء المحسنة

الكشف عن القدرات الجديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي لمراكز الاتصال

قل وداعًا للتسجيلات الصوتية لمركز الاتصالات وقدِّمْ تجربة محسنة باستخدام مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي

اقرأ المدونة

الصناعات

الأعمال المصرفية الحكومة الرعاية الصحية التأمين التجزئة الاتصالات
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ اليوم في تصميم وكيلك الافتراضي أو حدد موعدًا للحصول على عرض توضيحي مع أحد المتخصصين في المنتجات لمناقشة ما يمكن أن يفعله watsonx Assistant في أعمالك التجارية.

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مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق اشترك في نشرتنا الإخبارية الخاصة بالذكاء الاصطناعي كن شريكًا للأعمال في شركة IBM كيفية بناء روبوت محادثة التعلُّم المجتمع
الحواشي

تُعرض جميع أمثلة العملاء المنقولة أو المذكورة كإيضاحات للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد يحققونها. وستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة. ولا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام؛ لأن نتائج كل عميل تعتمد بشكل كامل على أنظمة العميل والخدمات المطلوبة.