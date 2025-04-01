IBM watsonx Assistant هو منتج يساعد في بناء وكلاء افتراضيين أفضل لتعزيز إنتاجية المؤسسة، وتمكين الفرق من تقديم تجارب ذاتية متكاملة ومتصلة والتوسع بسلاسة على مستوى أعمالك التجارية.

— واجهة سهلة الاستخدام مع منشئ محادثة بالسحب والوضع وقوالب مُعدة مسبقًا

— نماذج لغوية كبيرة مبتكرة ، ونماذج حديث كبيرة، ومعالجة/فهم اللغة الطبيعية (NLP, NLU)، والجمع الذكي للسياقات، لفهم سياق كل حوار باللغة الطبيعية بشكل أفضل.

— توليد معزّز بالاسترداد (RAG) للحصول على إجابات حوارية دقيقة وسياقية ومحدثة على مدار الساعة، ترتكز على قاعدة المعرفة الخاصة بشركتك.