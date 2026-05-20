استخدم مجموعة أدوات تطوير الوكلاء لبناء وكلاء LangGraph من البداية أو استيراد الوكلاء الحاليين مباشرةً إلى watsonx Orchestrate.
يمنح IBM watsonx Orchestrate فِرق التطوير عدة مسارات لبناء الوكلاء وإدخالهم إلى بيئة الإنتاج.يمكن إنشاء الوكلاء بأسلوب منخفض الكود أو بكود احترافي باستخدام مجموعة أدوات تطوير الوكلاء (ADK). يستفيد هؤلاء الوكلاء من مجموعة غنية من خيارات الاستدلال، مثل ReAct وFlows وCollaborators وغيرها. يمكن للمطورين أيضًا استيراد وكلاء LangGraph الحاليين لديهم مباشرةً، والاستفادة فورًا من الحوكمة والأمان وإمكانات قابلية الملاحظة من فئة المؤسسات اللازمة لتشغيلهم على نطاق واسع.
تنفيذ الأدوات واستدعاؤها داخل وكلائك بما يُتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي استدعاء واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الخارجية، وبالتالي توسيع قدراتهم.
إنشاء مهام سير عمل تتوقف مؤقتًا للتحقق البشري، وتلتقط السياق، ثم يتم استئنافها تلقائيًا مع إمكانية تتبُّع جاهزة للتدقيق.
استخدام إطار تقييم شامل للتحقق بفاعلية من سلوك الوكلاء، وتحديد حالات الانحدار، وضمان الاستقرار والموثوقية طوال دورة الحياة.
إنشاء مسار مؤتمت يعمل على مراقبة الوكلاء وتقييمهم وإعادة تدريبهم لتحسين الدقة والفاعلية من خلال دمج أدوات مثل OpenTelemetry وLangfuse.
استخدام بوابة الذكاء الاصطناعي لدمج نماذج ذكاء اصطناعي متعددة المزوِّدين في watsonx Orchestrate، مع سياسات توجيه قابلة للتكوين تعزز المرونة والأداء إلى أقصى حد.
بناء وكلاء يتفاعلون مع المستخدمين عبر قنوات وأنماط متعددة، بما في ذلك الصوت والنص.
الاستفادة من أداة بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي دون تعليمات برمجية لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي من خلال خطوات موجَّهة وقوالب، أو إنشاء وكلاء مخصصين باستخدام التعليمات البرمجية أو النمذجة المرئية في Langflow.
استخدام Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune لتوجيه مسار إنشاء الوكيل.
البدء خلال دقائق باستخدام watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK) أو Langflow أو عبر استيراد وكيل LangGraph الحالي مباشرةً. الانتقال من النموذج الأوَّلي إلى بيئة الإنتاج بسرعة، مع حوكمة وقابلية توسُّع مدمجتين.
البناء بشكل أصلي على watsonx Orchestrate باستخدام ADK أو Langflow أو Flow Builder. أو إحضار وكلاء LangGraph الحاليين مباشرةً إلى المنصة. تدعم IBM أطر العمل التي يستخدمها المطورون بالفعل.
سواء بنيت وكيلك على watsonx Orchestrate أم في أي مكان آخر، فستحصل على المستوى نفسه من الأمان والحوكمة وقابلية الملاحظة على مستوى المؤسسات. لا حاجة إلى إعادة الكتابة للانتقال إلى بيئة الإنتاج.
الذاكرة طويلة الأمد، وبيانات اعتماد المنصة، وفرض السياسات، وعمليات التقييم متاحة لكل وكيل على المنصة - سواء أكان أصيلًا أم مستوردًا. يُعامل مستوى التحكم جميع الوكلاء على قدم المساواة بغض النظر عن مصدرهم.
يظهر الوكلاء الأصليون، ووكلاء LangGraph المستوردون، ووكلاء A2A الخارجيون جميعًا في لوحة معلومات موحَّدة واحدة. مستوى تحكم واحد لمراقبة وإدارة وحوكمة محفظة الوكلاء لديك بأكملها على نطاق مؤسسي.
ربط أدواتك ونماذجك وبياناتك في مهام سير عمل وكيلة خاضعة للحوكمة
إنشاء أدوات معرَّفة باستخدام Python أو OpenAPI، والتحقق منها محليًا، ثم استيرادها مباشرةً إلى بيئة Orchestrate لديك.
سحب التدفقات الوكيلة وإفلاتها واختبارها باستخدام عُقد وأدوات قابلة لإعادة الاستخدام - جميعها متصلة عبر بيئة تشغيل Orchestrate.
إضافة خطوات الاعتماد البشري في سير العمل، ومنطق التفرُّع، والتدفقات طويلة التشغيل للتعامل مع العمليات المؤسسية المعقدة.
نقل المسودات إلى بيئة الإنتاج باستخدام التحكم في الإصدارات، وفرض السياسات، وبوابات الاختبار المدمجة.
مراقبة أداء الوكلاء، وزمن الاستجابة، والامتثال في الوقت الفعلي باستخدام تتبُّعات OpenTelemetry ولوحات معلومات جاهزة للتدقيق.
النشر عبر البيئات الهجينة باستخدام الوصول القائم على الأدوار، وتوحيد الهوية، وعزل البيانات.