تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم 

استخدم مجموعة أدوات تطوير الوكلاء لبناء وكلاء LangGraph من البداية أو استيراد الوكلاء الحاليين مباشرةً إلى watsonx Orchestrate.

بناء وكلاء جُدُد أو استخدام الوكلاء الحاليين

يمنح IBM watsonx Orchestrate فِرق التطوير عدة مسارات لبناء الوكلاء وإدخالهم إلى بيئة الإنتاج.يمكن إنشاء الوكلاء بأسلوب منخفض الكود أو بكود احترافي باستخدام مجموعة أدوات تطوير الوكلاء (ADK). يستفيد هؤلاء الوكلاء من مجموعة غنية من خيارات الاستدلال، مثل ReAct وFlows وCollaborators وغيرها. يمكن للمطورين أيضًا استيراد وكلاء LangGraph الحاليين لديهم مباشرةً، والاستفادة فورًا من الحوكمة والأمان وإمكانات قابلية الملاحظة من فئة المؤسسات اللازمة لتشغيلهم على نطاق واسع.

كل ما يحتاجه وكلاؤك في بيئة الإنتاج

تكامل الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات

تنفيذ الأدوات واستدعاؤها داخل وكلائك بما يُتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي استدعاء واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الخارجية، وبالتالي توسيع قدراتهم.

 الموافقات بشرية ضمن سير العمل

إنشاء مهام سير عمل تتوقف مؤقتًا للتحقق البشري، وتلتقط السياق، ثم يتم استئنافها تلقائيًا مع إمكانية تتبُّع جاهزة للتدقيق.

 التقييم واختبار الانحدار

استخدام إطار تقييم شامل للتحقق بفاعلية من سلوك الوكلاء، وتحديد حالات الانحدار، وضمان الاستقرار والموثوقية طوال دورة الحياة.

 حلقات التعليقات للضبط المؤتمت

إنشاء مسار مؤتمت يعمل على مراقبة الوكلاء وتقييمهم وإعادة تدريبهم لتحسين الدقة والفاعلية من خلال دمج أدوات مثل OpenTelemetry وLangfuse.

 مرونة النماذج

استخدام بوابة الذكاء الاصطناعي لدمج نماذج ذكاء اصطناعي متعددة المزوِّدين في watsonx Orchestrate، مع سياسات توجيه قابلة للتكوين تعزز المرونة والأداء إلى أقصى حد.

 التفاعل متعدد الوسائط

بناء وكلاء يتفاعلون مع المستخدمين عبر قنوات وأنماط متعددة، بما في ذلك الصوت والنص.

 بناء الوكلاء والأدوات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الاستفادة من أداة بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي دون تعليمات برمجية لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي من خلال خطوات موجَّهة وقوالب، أو إنشاء وكلاء مخصصين باستخدام التعليمات البرمجية أو النمذجة المرئية في Langflow.

 هندسة المطالبات الحوارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

استخدام Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune لتوجيه مسار إنشاء الوكيل.

لماذا يختار المطورون watsonx Orchestrate 

إطار العمل الذي تفضله، وبالطريقة التي تختارها

البناء بشكل أصلي على watsonx Orchestrate باستخدام ADK أو Langflow أو Flow Builder. أو إحضار وكلاء LangGraph الحاليين مباشرةً إلى المنصة. تدعم IBM أطر العمل التي يستخدمها المطورون بالفعل.

 
النشر في بيئة الإنتاج دون البدء من جديد

سواء بنيت وكيلك على watsonx Orchestrate أم في أي مكان آخر، فستحصل على المستوى نفسه من الأمان والحوكمة وقابلية الملاحظة على مستوى المؤسسات. لا حاجة إلى إعادة الكتابة للانتقال إلى بيئة الإنتاج.
خدمات مؤسسية تعمل مع كل وكيل

الذاكرة طويلة الأمد، وبيانات اعتماد المنصة، وفرض السياسات، وعمليات التقييم متاحة لكل وكيل على المنصة - سواء أكان أصيلًا أم مستوردًا. يُعامل مستوى التحكم جميع الوكلاء على قدم المساواة بغض النظر عن مصدرهم.
مكان واحد لحوكمة كل شيء

يظهر الوكلاء الأصليون، ووكلاء LangGraph المستوردون، ووكلاء A2A الخارجيون جميعًا في لوحة معلومات موحَّدة واحدة. مستوى تحكم واحد لمراقبة وإدارة وحوكمة محفظة الوكلاء لديك بأكملها على نطاق مؤسسي.

طريقة العمل

ربط أدواتك ونماذجك وبياناتك في مهام سير عمل وكيلة خاضعة للحوكمة
تحديد الأدوات باستخدام Agent Development Kit (ADK)

إنشاء أدوات معرَّفة باستخدام Python أو OpenAPI، والتحقق منها محليًا، ثم استيرادها مباشرةً إلى بيئة Orchestrate لديك.

 إنشاء نماذج أولية للتدفقات بصريًا في Langflow

سحب التدفقات الوكيلة وإفلاتها واختبارها باستخدام عُقد وأدوات قابلة لإعادة الاستخدام - جميعها متصلة عبر بيئة تشغيل Orchestrate.

 التنسيق باستخدام Agentic Workflow Builder

إضافة خطوات الاعتماد البشري في سير العمل، ومنطق التفرُّع، والتدفقات طويلة التشغيل للتعامل مع العمليات المؤسسية المعقدة.

 النشر بثقة

نقل المسودات إلى بيئة الإنتاج باستخدام التحكم في الإصدارات، وفرض السياسات، وبوابات الاختبار المدمجة.

 المراقبة والتحسين

مراقبة أداء الوكلاء، وزمن الاستجابة، والامتثال في الوقت الفعلي باستخدام تتبُّعات OpenTelemetry ولوحات معلومات جاهزة للتدقيق.

 التوسُّع بأمان

النشر عبر البيئات الهجينة باستخدام الوصول القائم على الأدوار، وتوحيد الهوية، وعزل البيانات.

