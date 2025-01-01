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إطلاق العنان للكفاءة: دليل مقارن لإصدارات IBM watsonx Orchestrate لتبسيط سير العمل الأتمتة.
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watsonx Orchestrate المنتج لوحة المعلومات
خيارات النشر

Your مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد رقمي that automates tasks, simplifies سير العمل, and frees your time for what truly matters.

IBM watsonx Orchestrate يمكن نشره كحل SaaS مُدار بالكامل أو حل محلي.
برمجيات كخدمة SaaS متعددة السحابة مُدارة بالكامل

اختر بين watsonx Orchestrate على كتالوج IBM Cloud Catalogue أو AWS

 محلي

ينشر محلياً والاختيار من بين طُرز الاشتراك أو الترخيص الدائم.
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خيارات النشر SaaS SaaS Essentials بدءاً من 500 دولار أمريكي شهرياً*
  • بناء مساعدين الذكاء الاصطناعي الحواري مع مساعد البناء
  • يمكنك الوصول إلى مكتبة المهارات أو إنشاء مهارات مخصصة باستخدام IBM Robotic Process Automation
 اشتر الآن Standard
  • يتضمن كل ما يتضمنه الإصدار الأساسي
  • يضيف أداة إنشاء الأتمتة الموحدة لتعزيز عمليات أعمالك التجارية:
    • الأتمتة سير العمل
    • خدمات اتخاذ القرار
    • معالجة المستندات

القدرات

Essentials

Standard

الحد الأقصى لمساعدي الذكاء الاصطناعي لكل مثيل

10

30

الإصدارات المنشورة لكل مساعد

10 إصدارات

50 إصداراً

حد مهلة الجلسة

24 ساعة (1 يوم واحد)

168 ساعة (7 أيام)

الصناعات الرائدة في البرمجة اللغوية العصبية (معالجة اللغة الطبيعية)

الإجراءات القائمة على المهارة

البحث التحادثي

جمع المعلومات الذكي

الإجراءات الموجهة بالذكاء الاصطناعي

ماجستير في القانون الأساسي

خدمات اتخاذ القرار

سير العمل الأتمتة

معالجة المستندات

بناء الذكاء الاصطناعي التوليدي الأتمتة

منشئ تدفق المهارات

منشئ المهارات المخصصة

أكثر من 1500 مهارة مبنية مسبقاً

40+ التطبيق التكامل التطبيق التكامل

الاحتفاظ ببيانات التحليلات

30 يوماً

30 يوماً

التحليلات مع تحديد المشاكل، وتصدير سجلات المحادثة

لكل موضوع تحليل فشل الإنجاز، التحليلات التحليلات التجارية في الوقت الحقيقي

النية والتعرف على الكيانات

التصحيح التلقائي

التوضيح، الاستطرادات والاستطرادات

نشر على أي من السحابة بما في ذلك IBM أو أمازون أو جوجل أو مايكروسوفت أو بيئات محلية

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

أسئلة التسعير

watsonx Orchestrate متاح كخيار SaaS على كل من IBM Cloud وخدمات Amazon Web Services.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بشركة IBM 

إن أداة إنشاء الأتمتة الموحدة هي أداة تسمح للفرق ببناء الأتمتة بسرعة, وتغليفها كمهارات وتوسيع نطاق الاستثمارات التي قاموا بها بالفعل في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف الأتمتة داخل watsonx Orchestrate ووضعها للعمل عبر مجموعة أدواتهم. وبالاستفادة من سير العمل والقرارات ومعالجة المستندات وأنظمة التكامل وأتمتة العمليات الآلية، يمكن للمستخدمين تسريع وقت التطوير ووقت المعالجة والوقت المناسب للعمليات الآلية. يمكن للمستخدمين أيضًا الجمع بين الأنظمة الداخلية وأدوات الطرف الثالث والمهارات المعدة مسبقًا لإنجاز عدد لا نهائي من التضمين في أعمالهم.

تنفيذ القرارات

القدرة على نمذجة قرارات العمل وإدارتها في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. من خلال التكامل مع قدرات المحادثة watsonx Orchestrate، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النظام بكفاءة أكبر، واستدعاء محركات القرار، والحصول على الرؤى دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.

عمليات تنفيذ نشاط سير العمل

القدرة على إنشاء مهام سير العمل وتنفيذها من خلال أتمتة المهام المتكررة أو المستندة إلى القواعد أو المهام اليدوية. تتضمن المعلومات التكنولوجية تصميم سلسلة من المهام أو العمليات المترابطة وتنفيذها وتحسينها ضمن مجموعة من المهام أو العمليات المترابطة. تشمل الفوائد تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء وتسريع إنجاز المهام.

معالجة المستندات

القدرة على معالجة المستندات من خلال الأتمتة مثل استخراج المعلومات وتفسير المحتوى وتنظيم البيانات من مختلف أنواع المستندات. 

تعرف على المزيد عن استوديو المهارات.

IBM مساعد منشئ المساعد هو أداة مرئية تساعدك على إنشاء وتخصيص ونشر مساعد افتراضي ذكي، يُعرف أيضًا باسم روبوت المحادثة دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يوفر نظام المعلومات التكنولوجية واجهة برمجية لإنشاء تجربة محادثة والتكامل مع الأنظمة الخارجية وإدارة مساعد افتراضي. تعرف على المزيد

لن يستهلك المستخدمون الذين يقومون ببناء مساعدي الذكاء الاصطناعي مهاراتهم لأننا نريد تشجيع الفرق على بناء مساعدي الذكاء الاصطناعي واستهلاك الموارد فقط بمجرد تحقيق قيمة حقيقية. نحن نعتقد أن مساعدي الذكاء الاصطناعي الاصطناعي لديهم القدرة على إحداث ثورة في طريقة عمل الشركات، ونريد إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى هذه التقنية بحيث يمكن لجميع الشركات الاستفادة منها. من خلال جعل مقاعد الباني مجاناً، نزيل الحاجز المالي الذي قد يمنع بعض الشركات من تجربة مساعدي الذكاء الاصطناعي.
هل أنت مستعد لاتخاذ الخطوة التالية؟

اشترِ watsonx Orchestrate من صفحة AWS أو اتصل بـ IBM لمزيد من التفاصيل حول التسعير والتنفيذ.

 اشتر على IBM Cloud كتالوج الشراء من AWS Marketplace
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