إن أداة إنشاء الأتمتة الموحدة هي أداة تسمح للفرق ببناء الأتمتة بسرعة, وتغليفها كمهارات وتوسيع نطاق الاستثمارات التي قاموا بها بالفعل في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف الأتمتة داخل watsonx Orchestrate ووضعها للعمل عبر مجموعة أدواتهم. وبالاستفادة من سير العمل والقرارات ومعالجة المستندات وأنظمة التكامل وأتمتة العمليات الآلية، يمكن للمستخدمين تسريع وقت التطوير ووقت المعالجة والوقت المناسب للعمليات الآلية. يمكن للمستخدمين أيضًا الجمع بين الأنظمة الداخلية وأدوات الطرف الثالث والمهارات المعدة مسبقًا لإنجاز عدد لا نهائي من التضمين في أعمالهم.

تنفيذ القرارات

القدرة على نمذجة قرارات العمل وإدارتها في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. من خلال التكامل مع قدرات المحادثة watsonx Orchestrate، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النظام بكفاءة أكبر، واستدعاء محركات القرار، والحصول على الرؤى دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.

عمليات تنفيذ نشاط سير العمل

القدرة على إنشاء مهام سير العمل وتنفيذها من خلال أتمتة المهام المتكررة أو المستندة إلى القواعد أو المهام اليدوية. تتضمن المعلومات التكنولوجية تصميم سلسلة من المهام أو العمليات المترابطة وتنفيذها وتحسينها ضمن مجموعة من المهام أو العمليات المترابطة. تشمل الفوائد تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء وتسريع إنجاز المهام.

معالجة المستندات

القدرة على معالجة المستندات من خلال الأتمتة مثل استخراج المعلومات وتفسير المحتوى وتنظيم البيانات من مختلف أنواع المستندات.

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