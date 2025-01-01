استكشف كيف تمكّنك أداة الذكاء الاصطناعي المساعد في watsonx Orchestrate من تصميم مساعدين مخصصين لأتمتة العمل في مختلف المجالات في عملك.

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اكتشف ميزة المنشئ في watsonx Orchestrate مع هذا الفيديو، ShowCase جميع الوظائف الرئيسية والتأكيد على قيمتها للمنشئ.