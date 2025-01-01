اكتشف كيف يساعد برنامج watsonx Orchestrate مديري التوظيف على تبسيط مهام طلبات التوظيف، مما يضمن سلاسة وكفاءة عملية التوظيف.
استكشف كيفية إنشاء مساعد باستخدام watsonx Orchestrate لأتمتة عمليات طلب الوظائف وتعزيز الإنتاجية.
اكتشف كيف يجعل مساعد المشتريات تحليل المخاطر سلسًا ويسهّل سير العمل لديك.
استكشف كيفية بناء مساعد المشتريات باستخدام أداة إنشاء مساعد المشتريات باستخدام أداة إنشاء مساعد المشتريات من IBM watsonx Orchestrate.
لاحظ كيف يعمل مساعد المشتريات على تبسيط عملية بدء أوامر الشراء وأتمتة عملية الموافقة من خلال واجهة محادثة سهلة الاستخدام.
استكشف كيف تمكّنك أداة الذكاء الاصطناعي المساعد في watsonx Orchestrate من تصميم مساعدين مخصصين لأتمتة العمل في مختلف المجالات في عملك.
اكتشف ميزة المنشئ في watsonx Orchestrate مع هذا الفيديو، ShowCase جميع الوظائف الرئيسية والتأكيد على قيمتها للمنشئ.
قم بجولة تعريفية على watsonx Orchestrate ، ShowCase كيفية استخدام واجهة مستخدم المنصة واجهة المستخدم (واجهة المستخدم) وتكنولوجيا المعلومات السمة الرئيسية.
قم بتحويل عمليات الشراء لديك باستخدام تقنية IBM watsonx Orchestrate باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي.
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن IBM watsonx Orchestrate؟ تعرف على كيفية دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفريقك.