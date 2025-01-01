جرّب Watsonx ®أوركيستراتي
استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يخففوا من أعباء العمل ويحسنوا الإنتاجية
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استقطاب المواهب (TA)
استقطاب المواهب - تجربة المستخدم تبسيط مهام طلب الوظائف باستخدام مساعد فني مساعد

اكتشف كيف يساعد برنامج watsonx Orchestrate مديري التوظيف على تبسيط مهام طلبات التوظيف، مما يضمن سلاسة وكفاءة عملية التوظيف.

التعقيد: منخفضة الوقت المقدر 3 دقائق
استكشف المزيد استقطاب المواهب - تجربة بناء المواهب إنشاء مساعد فني مساعد لطلب وظيفة

استكشف كيفية إنشاء مساعد باستخدام watsonx Orchestrate لأتمتة عمليات طلب الوظائف وتعزيز الإنتاجية.

التعقيد: متوسط الوقت المقدر: 7 دقائق
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حلول المشتريات
المشتريات - تجربة المستخدم تحليل الفواتير للتخفيف من المخاطر

اكتشف كيف يجعل مساعد المشتريات تحليل المخاطر سلسًا ويسهّل سير العمل لديك.

التعقيد: منخفضة الوقت المقدر: 2 دقيقة
استكشف المزيد المشتريات - البناء - تجربة البناء إنشاء مساعد مشتريات

استكشف كيفية بناء مساعد المشتريات باستخدام أداة إنشاء مساعد المشتريات باستخدام أداة إنشاء مساعد المشتريات من IBM watsonx Orchestrate.

التعقيد: مرتفع الوقت المقدر: 5 دقائق
استكشف المزيد المشتريات - تجربة المستخدم تبسيط إنشاء أوامر الشراء

لاحظ كيف يعمل مساعد المشتريات على تبسيط عملية بدء أوامر الشراء وأتمتة عملية الموافقة من خلال واجهة محادثة سهلة الاستخدام.

التعقيد: متوسط الوقت المقدر 3 دقائق
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سلسلة فيديوهات

استكشف كيف تمكّنك أداة الذكاء الاصطناعي المساعد في watsonx Orchestrate من تصميم مساعدين مخصصين لأتمتة العمل في مختلف المجالات في عملك.

اكتشف ميزة المنشئ في watsonx Orchestrate مع هذا الفيديو، ShowCase جميع الوظائف الرئيسية والتأكيد على قيمتها للمنشئ.

قم بجولة تعريفية على watsonx Orchestrate ، ShowCase كيفية استخدام واجهة مستخدم المنصة واجهة المستخدم (واجهة المستخدم) وتكنولوجيا المعلومات السمة الرئيسية.

قم بتحويل عمليات الشراء لديك باستخدام تقنية IBM watsonx Orchestrate باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي.

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