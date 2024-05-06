لقد تجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع الشركات الرقمية المحلية إلى صناعات مختلفة مثل التصنيع والتمويل والرعاية الصحية. بينما تسرع الشركات في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها تنتقل من مشاريع الذكاء الاصطناعي المتفرقة إلى التحول الرقمي الكامل، حيث تطبق أنظمة الذكاء الاصطناعي في العديد من الأقسام وعمليات الأعمال.

تشمل مشاريع الذكاء الاصطناعي الشائعة تحديث جمع البيانات وإدارتها بالإضافة إلى أتمتة وتبسيط إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات). بالإضافة إلى ذلك، يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي—الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء محتوى أصلي—على تحويل العمل ضخم الحجم وتعزيز الإنتاجية. يتضمن ذلك تحديث التعليمات البرمجية وأتمتة سير العمل واستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار تجربة العملاء وخدمتهم.

يكون الذكاء الاصطناعي أكثر قيمة عندما يكون منسوجًا بعمق في نسيج عمليات المؤسسة. ومع ذلك، يمثل توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي تحديات بارزة تتجاوز مجرد نشر نموذج أو نموذجين في الإنتاج.

مع توسع تطبيق الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، تزداد المخاطر والتعقيدات، بما في ذلك احتمالية تراجع مستوى الأداء والرؤية المحدودة لسلوك نموذج الذكاء الاصطناعي. ومع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي، يستمر حجم البيانات في الازدياد بشكل كبير. لذا، يجب على المجموعات الاستفادة من هذه البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي واختباره وتحسينه، ولكن يجب عليها إعطاء الأولوية للحوكمة والأمن في أثناء قيامها بذلك.

لهذا السبب، تحتاج المؤسسات الملتزمة بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي إلى الاستثمار في عوامل التمكين الرئيسية مثل مخازن الميزات وأصول الرموز البرمجية وعمليات التعلم الآلي (MLOps). تساعد هذه العوامل على إدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفعالية في مختلف وظائف الأعمال.

تهدف عمليات التعلم الآلي إلى تحديد أفضل الممارسات والأدوات لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره وتهيئته بسرعة وأمان وكفاءة. وهذا هو الأساس لنجاح توسيع نطاق استخدام للذكاء الاصطناعي، ويتطلب استثمارات إستراتيجية في العمليات والأشخاص والأدوات لتعزيز سرعة طرح المنتجات في السوق مع الحفاظ على التحكم في عمليات النشر.

من خلال تبني عمليات التعلم الآلي، يمكن للشركات التغلب على التحديات التي تواجههم في أثناء توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته الكاملة لتعزيز الابتكار والنمو المستدامين القائمين على البيانات. كما يمكن أن يؤدي استخدام منصات الذكاء الاصطناعي مثل الخدمات السحابية ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي والتقليل من الطلب على المواهب المتخصصة.

يجب على الشركات تبني بنية تقنية مفتوحة وجديرة بالثقة، تعتمد بشكل مثالي على بنية تحتية سحابية هجينة، لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات تقنية المعلومات المتعددة بأمان. تدعم هذه البنية نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في جميع أنحاء المؤسسة، ما يعزز التعاون الآمن والفعال بين مختلف وحدات الأعمال.



يتطلب التوسع الناجح في استخدام الذكاء الاصطناعي تحولاً شاملاً للمؤسسة. وهذا يعني الابتكار مع التركيز الأساسي على الذكاء الاصطناعي والاعتراف بأن الذكاء الاصطناعي يؤثر—وهو عنصر أساسي—في العمل بأكمله، بما في ذلك ابتكار المنتجات وعمليات الأعمال والعمليات التقنية، فضلاً عن الأشخاص والثقافة.