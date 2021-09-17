ما المقصود بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات؟

يمكن أن يشتمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على مجموعة من إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي وميزاته، بما في ذلك إخراج البيانات وتجميعها، والخوارزميات، والتنسيق، والتصور.

تتولى الخوارزميات ترميز الخبرة في مجال تقنية المعلومات، ومنطق الأعمال، والأهداف، ما يمكّن منصات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من تحديد أولويات الأحداث الأمنية واتخاذ قرارات الأداء. وتشكل الخوارزميات الأساس للتعلم الآلي (ML) وتمكّن المنصات من وضع خطوط أساس والتكيف مع تغيرات البيانات البيئية.

يستخدم التعلم الآلي الخوارزميات والتقنيات — مثل التعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف والتعلم المعزز والتعلم العميق — لمساعدة الأنظمة على التعلم من مجموعات البيانات الكبيرة والتكيف مع المعلومات الجديدة. وفي الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات، يساعد التعلم الآلي على اكتشاف الأعطال وتحليل الأسباب الجذرية (RCA) وربط الأحداث والتحليل التنبئي.

تجمع برامج الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات البيانات من مختلف مكونات الشبكة ومصادر البيانات. وتفسر التحليلات البيانات غير المنسقة لإنشاء بيانات وبيانات وصفية جديدة تساعد كلاً من الأنظمة والفرق على تحديد الاتجاهات وعزل المشكلات والتنبؤ بمتطلبات السعة وإدارة الأحداث.

تمكّن ميزات الأتمتة في أدوات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من العمل بناءً على رؤى في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، قد تتوقع التحليلات التنبئية زيادة في حركة مرور البيانات وتطلق سير عمل أتمتة لتخصيص مساحة تخزين إضافية حسب الحاجة (وفقًا لقواعد الخوارزمية).

تعرض أدوات العرض المصور للبيانات في الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات البيانات من خلال لوحات المعلومات والتقارير والرسوم البيانية، بحيث يمكن لفرق تقنية المعلومات مراقبة التغييرات واتخاذ قرارات تتجاوز قدرات برامج الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.