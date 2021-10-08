تُعد عمليات تكنولوجيا المعلومات الوظيفة الأساسية لقسم تكنولوجيا المعلومات، والذي يتبع عادةً رئيس قسم المعلومات. إنها إحدى الوظائف الأربع (إلى جانب الإدارة الفنية وإدارة التطبيقات وإدارة مكتب الخدمة) المحددة في مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL)، وهي إطار عمل أفضل الممارسات المعياري الواقعي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) في طليعة تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهي تُعدّ أحد أهم التروس في الآلة التي تُحافظ على استمرارية عمل المؤسسة. أصبحت الشركات وعملاؤها معتمدين بشكل كبير على الوصول الفوري إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات—البيانات وتطبيقات البرامج وموارد السحابة العامة والسحابة الخاصة —لدرجة أن أي انقطاع بسيط في هذه الخدمات قد يؤدي إلى عواقب بعيدة المدى ومكلفة.

في السنوات الأخيرة، تتولى برامج الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات، مما يشكل مجالًا فرعيًا جديدًا لعمليات تكنولوجيا المعلومات يُعرف باسم عمليات الذكاء الاصطناعي، ويشار إليه باختصار AIOps.

يتم استخدام القدرات الذكاء الاصطناعي مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) لأتمتة مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات مثل تحصيل كميات هائلة من البيانات وتجميعها، وفصل تنبيهات الأحداث المهمة وتحديد أولوياتها عن ضوضاء بيانات عمليات تكنولوجيا المعلومات، وربط البيانات لتحديد الأسباب الأساسية واقتراح الحلول.