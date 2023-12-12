ما هو كشف الشذوذ؟

لكشف الشذوذ تاريخ طويل في مجال الإحصاء، حيث كان المحللون والعلماء يدرسون الرسوم البيانية بحثًا عن أي عناصر تبدو غير طبيعية. اليوم، يستفيد كشف الشذوذ من الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (ML) لتحديد التغيرات غير المتوقعة في السلوك الطبيعي لمجموعة البيانات تلقائياً.

يمكن أن تشير البيانات الشاذة إلى وقوع حوادث حساسة في الداخل، مثل فشل في البنية التحتية، أو تغيير مفاجئ من مصدر في مرحلة الإنتاج أو تهديدات أمنية. يمكن أن تسلط الحالات الشاذة الضوء أيضًا على فرص التحسين المعماري أو تحسين استراتيجيات التسويق.

يحتوي كشف الشذوذ على مجموعة من حالات الاستخدام عبر مختلف الصناعات. على سبيل المثال، يستخدم في الشؤون المالية للكشف عن الغش، وفي التصنيع لتحديد العيوب أو أعطال المعدات، وفي الأمن السيبراني لكشف النشاط غير العادي في الشبكة، وفي الرعاية الصحية لتحديد الحالات الصحية غير الطبيعية للمرضى.

يمكن أن يكون كشف القيمة الخارجية أمرًا صعبًا لأن القيمة الخارجية غالبًا ما تكون نادرة، ويمكن أن تكون خصائص السلوك الطبيعي معقدة وديناميكية. من منظور الأعمال، يُعد تحديد الحالات الشاذة الفعلية بدلاً من الإيجابيات الزائفة أو تشويش البيانات أمرًا ضروريًا.