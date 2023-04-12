ما هو تحليل السبب الجذري؟

DevOps

ما هو تحليل السبب الجذري؟

تحليل السبب الأساسي (RCA) هو عملية إدارة الجودة التي تبحث من خلالها المؤسسة عن جذر المشكلة أو القضية أو الحادث بعد وقوعه.

المشكلات والحوادث المؤسفة أمر لا مفر منه في أي مؤسسة، حتى في أفضل الظروف. في حين أنه قد يكون من المغري مجرد معالجة أعراض المشكلة عندما تظهر، فإن معالجة الأعراض هي عملية تفاعلية بطبيعتها تضمن تقريبًا سلسلة متكررة—وغالبًا ما تتفاقم—من المشكلات.

الشركات والمؤسسات الأخلاقية، الاستباقية، وحسنة الإدارة، وتلك التي تتبع نهجًا تفاعليًا، كلاهما ستواجهان مشاكل. لكن النوع الأول سيعاني من مشاكل أقل وسيتعافى بشكل أسرع لأنه يمنح الأولوية لتحليل الأسباب الأساسية.

تحليل السبب الأساسي يساعد المؤسسات على فهم السبب الجذري للمشكلة، وتحديد الإجراءات التصحيحية المناسبة، ووضع خطة لمنع تكرارها مستقبلاً. يهدف إلى تنفيذ حلول للمشكلة الأساسية من أجل عمليات أكثر كفاءة بشكل عام.

امرأة سوداء تعمل على كمبيوتر محمول

كن مطلعًا على آخر أخبار التكنولوجيا

احصل على رؤى أسبوعية وأبحاث وآراء الخبراء حول الذكاء الاصطناعي والأمان والسحابة والمزيد في نشرة Think الإخبارية.

اشترك اليوم

متى يجب عليك إجراء تحليل السبب الأساسي؟

تقوم المؤسسات بإجراء تحليلات السبب الأساسي عند ظهور مشكلة أو وقوع حادث، ولكن هناك أي عدد من المشكلات التي تحتاج إلى تحليل السبب الأساسي (RCA). تنقسم محفزات تحليل السبب الأساسي إلى ثلاث فئات رئيسية.

أسباب مادية

عندما تتعطل المواد أو المعدات في العالم الحقيقي بطريقة ما (على سبيل المثال، يتوقف كمبيوتر سطح المكتب عن العمل أو يقدم عنصر من بائع تابع لجهة خارجية أداء دون المستوى المطلوب).

أسباب بشرية (أو خطأ بشري)

عندما يرتكب الأشخاص أخطاءً أو يفشلون في إكمال المهام المطلوبة (على سبيل المثال، فشل أحد الموظفين في إجراء الصيانة الدورية لقطعة من المعدات، مما تسبب في تعطلها).

أسباب تنظيمية

تعطّل في نظام أو عملية أو سياسة يستخدمها الأشخاص لاتخاذ القرارات (على سبيل المثال، شركة تفشل في تدريب أعضاء الفريق على بروتوكولات الأمن السيبراني، مما يجعل الشركة عرضة للهجمات السيبرانية).

IBM DevOps

ما المقصود بعمليات التطوير؟

تشرح Andrea Crawford مفهوم عمليات التطوير، وقيمتها، وكيفية مساهمة الممارسات والأدوات الخاصة بها في المساعدة على نقل التطبيقات عبر مسار تسليم البرمجيات بأكمله؛ بدءًا من الفكرة ووصولًا إلى الإنتاج. يتولى أبرز قادة الفكر في IBM هذا المنهج، ويهدف إلى مساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تعزيز النمو.
استكشف عمليات التطوير

كيفية إجراء تحليل السبب الأساسي

يمكن للمؤسسات إجراء تحليلات السبب الأساسي لمجموعة من الأسباب، تتراوح من انقطاعات خدمة البريد الإلكتروني الشائعة إلى أعطال المعدات الكارثية. بغض النظر عن طبيعة المشكلة أو نطاقها، يجب أن يتضمن إجراء تحليل السبب الأساسي نفس الخطوات الأساسية.

تحديد المشكلة

إذا كنت قد قررت إجراء تحليل السبب الأساسي، فمن المحتمل أن يكون قسمك أو مؤسستك تعاني من مشكلة حادة، أو تتطلع على الأقل إلى إجراء تحسينات جوهرية على عملية معينة. لذلك، يجب أن تكون الخطوة الأولى في عملية تحليل السبب الأساسي هي تحديد وتعريف المشكلة التي تريد معالجتها. بدون مشكلة محددة بوضوح، من المستحيل تحديد السبب الأساسي بشكل صحيح.

عندما يكون لدى القسم فكرة واضحة عن المشكلة، يحين الوقت لصياغة بيان مشكلة يوضح القضية لكل من سيساعد في تحليل السبب الأساسي (RCA).

قم بتجميع فريق RCA

بمجرد تحديد المشكلة وتوضيحها بشكل جلي لجميع الأطراف المعنية، ينبغي على القيادة إنشاء ميثاق للمشروع، والذي سيجمع فريقًا لإكمال التحليل. يجب أن يضم الفريق ميسرًا لقيادة الفريق خلال التحليل، وأي أعضاء فريق لديهم معرفة شخصية أو مهنية بالأنظمة والعمليات والحوادث التي ستحقق فيها.

جمع البيانات ذات الصلة

جمع البيانات هو أساس عملية حل المشكلات. من الضروري، في هذه المرحلة، العثور على كل معلومة يمكن أن تساعدك في تحديد العوامل المساهمة في المشكلة والسبب الأساسي في نهاية المطاف. يمكن أن يشمل ذلك جمع الصور وتقارير الحوادث، وإجراء مقابلات مع الأطراف المتضررة، ومراجعة السياسات والإجراءات الحالية. بعض الأسئلة التي قد ترغب في طرحها أثناء جمع البيانات:

  • متى بدأت المشكلة وكم من الوقت استمرت؟
  • ما هي الأعراض التي لاحظها الفريق؟
  • ما هي الوثائق التي يجب على المؤسسة أو القسم تقديمها لإثبات وجود مشكلة؟
  • كيف ستؤثر هذه المشكلة على الموظفين والأطراف المعنية الآخرين؟
  • من يتضرر أو يتأثر بوجود هذه المشكلة؟

تحديد الأسباب الأساسية المحتملة

هذه هي أهم خطوة في عملية RCA. في هذه المرحلة، يكون الفريق قد جمع كل المعلومات اللازمة ويبدأ في العصف الذهني للعوامل السببية. تتطلب تحليلات السبب الأساسي الفعالة الانفتاح على جميع الأسباب الكامنة المحتملة للمشكلة، لذا يجب أن يدخل جميع أعضاء فريق RCA مرحلة العصف الذهني بعقل منفتح. تجنب محاولات تحديد الأسباب الأساسية حتى يتم تحديد كل الاحتمالات والتحقق منها؛ فالبدء بعملية التحقيق في الحادث بافتراضات مسبقة قد يحيز النتائج ويجعل تحديد السبب الأساسي الحقيقي أكثر صعوبة.

تحديد الأسباب الأساسية

بمجرد أن يمتلك فريق تحليل السبب الأساسي (RCA) قائمة شاملة بالأسباب المحتملة والعوامل المساهمة، يحين الوقت لتحديد الأسباب الأساسية للمشكلة. حلل كل سبب محتمل وافحص التأثير الفعلي لكل منها لتحديد أي الاحتمالات هي الأكثر إشكالية، وأيها لديها أوجه تشابه، وأيها يمكن استبعادها تمامًا. كن مستعدًا لاحتمال وجود أسباب أساسية متعددة للمشكلة.

بعد أن يقلص الفريق قائمة الاحتمالات، رتب الأسباب الأساسية المحتملة المتبقية حسب تأثيرها واحتمالية كونها السبب الأساسي للمشكلة. ستقوم القيادة بفحص وتحليل كل احتمال والتعاون مع فريق RCA لتحديد الأسباب الأساسية الفعلية.

إيجاد الحل وتنفيذه

بمجرد أن يستقر الفريق على الأسباب الأساسية ويضع جميع تفاصيل المشكلة، يجب أن يبدأوا في العصف الذهني للحلول. يجب أن يعمل الحل على معالجة الأسباب الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار لوجستيات تنفيذ الحل وأي عقبات محتملة قد يواجهها الفريق على طول الطريق. هذه العناصر ستشكل خطة العمل التي ستساعد الفريق على معالجة المشكلة الحالية ومنع تكرارها.

صورة الرسالة الإخبارية لأتمتة المراسلة

استكشف إمكانات IBM Instana® Observability

IBM Instana Observability يساعدك في الحصول على عائد استثمار بنسبة 219% وتقليل مدة استكشاف الأخطاء وإصلاحها للمطورين بنسبة 90%.

اقرأ التقرير

منهجيات تحليل السبب الأساسي

في حين أن جميع تحليلات السبب الأساسي (RCAs) ستتضمن نفس الخطوات الأساسية، إلا أن هناك عددًا لا يحصى من طرق تحليل السبب الأساسي التي يمكن أن تساعد المؤسسة على جمع البيانات بكفاءة وفعالية. وعادةً ما تختار الشركة طريقة وتستخدم أدوات تحليل السبب الأساسي، مثل قوالب التحليل والبرمجيات لإكمال العملية.

5 Whys

يرتكز نهج 5 Whys على فكرة أن طرح خمسة أسئلة "لماذا؟" يمكن أن يوصلك إلى السبب الأساسي لأي شيء. طريقة الـ "5 Whys" تحثّ على تجنب الافتراضات والاستمرار في طرح السؤال "لماذا" حتى يتم تحديد السبب الجذري للمشكلة. في حالة التحليل المنظم للسبب الأساسي في مؤسسة ما، قد يحتاج الفريق إلى طرح ثلاثة أسئلة "لماذا" فقط للعثور على السبب الأساسي، ولكن قد يحتاجون أيضًا إلى طرح 50 أو 60 سؤالًا. الغرض من 5 Whys هو دفع الفريق لطرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة للعثور على الإجابات الصحيحة.

تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA)

يعد تحليل نمط الفشل وتأثيراته أحد أكثر الأساليب صرامة لتحليل السبب الأساسي. على غرار تحليل المخاطر، تحدد عملية FMEA كل احتمالات فشل النظام/العملية وتفحص التأثير المحتمل لكل فشل افتراضي. ثم تعالج المؤسسة كل سبب أساسي من المحتمل أن يؤدي إلى الفشل.

مخطط Pareto

مخططات Pareto تجمع بين خصائص المخططات الشريطية والمخططات الخطية لفهم تكرار الأسباب الأساسية الأكثر شيوعًا في المؤسسة. يعرض المخطط الأسباب الأساسية بترتيب تنازلي من التكرار، بدءًا من الأكثر شيوعًا واحتمالًا. ثم يعالج الفريق السبب الأساسي الذي يوفر حله أكبر فائدة للمؤسسة.

تحليل الأثر

إن تحليل الأثر يتيح للمؤسسة تقييم التأثيرات الإيجابية والسلبية المحتملة لكل سبب أساسي محتمل.

تحليل التغيير

تحليلات التغيير مفيدة في الحالات التي يتغير فيها أداء نظام أو عملية بشكل كبير. عند إجراء هذا النوع من RCA، ينظر القسم في كيفية تغير الظروف المحيطة بالمشكلة أو الحادث بمرور الوقت. يمكن أن يساعد فحص التغييرات في الشخصية أو المعلومات أو البنية التحتية أو البيانات، من بين عوامل أخرى، المؤسسة على فهم العوامل التي تسببت في التغيير في الأداء.

تحليل الحدث

تحليل الحدث يُستخدم عادةً لتحديد سبب مشكلة كبرى ووحيدة الحدث، مثل التسرب النفطي أو انهيار مبنى. تعتمد تحليلات الأحداث على عمليات جمع الأدلة السريعة (ولكن الشاملة) لإعادة إنشاء تسلسل الأحداث التي أدت إلى وقوع الحادث. بمجرد تحديد الجدول الزمني، يمكن للمؤسسة تحديد العوامل السببية والعوامل المساهمة بسهولة أكبر.

تحليل شجرة العوامل السببية

تحليل شجرة العوامل السببية، المعروف أيضًا بتحليل العوامل السببية، يسمح للمؤسسة بتسجيل وعرض كل قرار أو حدث أو إجراء أدى إلى مشكلة معينة، وذلك باستخدام شجرة العوامل السببية.

مخطط Ishikawa

مخطط Ishikawa (أو مخطط هيكل السمكة) هو مخطط مرئي يوضح الظروف المحيطة بالمشكلة. يشبه المخطط هيكلًا عظميًا للسمكة، مع قائمة طويلة من الأسباب مجمعة في فئات فرعية ذات صلة.

DMAIC

DMAIC هو اختصار لعملية التعريف والقياس والتحليل والتحسين والتحكم. وتعمل منهجية تحسين العمليات القائمة على البيانات كجزء من ممارسات Six Sigma الخاصة بالمؤسسة.

تحليل السبب الأساسي لـ Kepner-Tregoe

تقترح منهجية RCA هذه العثور على السبب الأساسي للمشكلة من خلال الانتقال من خلال عملية حل المشكلات المكونة من أربع خطوات. تبدأ العملية بتحليل الموقف وتمضي بتحليل المشكلة وتحليل الحل، وتختتم بتحليل المشكلة المحتملة.

تحليل شجرة الأعطال (FTA)

تسمح FTA للمؤسسة بتخطيط العلاقات السببية المحتملة بصريًا وتحديد الأسباب الاساسية باستخدام المنطق البولياني.

تحليل الحاجز

تستند تحليلات الحاجز إلى فكرة أن الحواجز المناسبة يمكن أن تمنع المشاكل والحوادث. يفحص هذا النوع من RCA ، الذي يستخدم غالبًا في إدارة المخاطر، كيف أدى عدم وجود حواجز مناسبة إلى مشكلة ما ويقدم اقتراحات لتثبيت حواجز تمنع تكرار المشكلة.

فوائد تحليل السبب الأساسي

ترغب الشركات التي تستخدم عملية RCA في وضع حد "لمكافحة المشاكل" ومعالجة أعراض المشكلة. بدلاً من ذلك، فإنهم يريدون تحسين العمليات التجارية وتقليل المخاطر وتوفير تجربة أفضل للعملاء. الاستثمار في عملية تحليل السبب الأساسي يوفر إطار العمل لصناعة القرار بشكل أفضل ويمكّن المؤسسة من الاستفادة من:

  • التحسين المستمر: تحليل الأسباب الأساسية هو عملية تكرارية، لا تسعى فقط إلى معالجة المشاكل الحادة، بل تسعى أيضًا إلى تحسين النظام بأكمله بمرور الوقت، بدءًا من السبب الأساسي. تعمل الطبيعة التكرارية لتحليل السبب الأساسي على تمكين المؤسسات من إعطاء الأولوية للتحسين المستمر للعمليات.

  • زيادة الإنتاجية: يمنع تجنب فترات التعطل والتأخير وتسرب العمالة ومشاكل الإنتاج الأخرى داخل المؤسسة من إهدار وقت الموظفين، مما يحررهم للتركيز على المهام الهامة الأخرى.

  • انخفاض التكاليف: عندما تتعطل المعدات أو تتسبب الأخطاء البرمجية في حدوث تأخير، تخسر المؤسسات المال ويصاب العمال بالإحباط. يساعد تحليل السبب الأساسي على التخلص من تكلفة الإصلاح المستمر للمشكلة المتكررة، وهو ما يؤدي إلى عملية أكثر كفاءة من الناحية المالية بشكل عام.

  • اكتشاف العيوب بشكل أفضل: عندما تفشل الشركات في معالجة المشاكل الأساسية، يمكن أن تؤثر بشكل غير مقصود على جودة المنتج النهائي. معالجة المشاكل المستمرة قبل أن تتفاقم تحمي المؤسسة من خسائر الإيرادات والسمعة المرتبطة بعيوب المنتج في المستقبل.

  • تقليل المخاطر: يحافظ تحسين عمليات وأنظمة العمل على تشغيل المعدات بأمان ويساعد العمال على تجنب مخاطر السلامة في مكان العمل.
حلول ذات صلة
IBM Instana Observability

استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة التطبيقات.

         استكشف IBM Instana Observability
    حلول عمليات التطوير

    استخدم أدوات وبرمجيات عمليات التطوير لإنشاء تطبيقات السحابة الأصلية ونشرها وإدارتها عبر أجهزة وبيئات متعددة.

             استكشف حلول عمليات التطوير
      الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية

      تسريع مرونة الأعمال ونموها - حدِّث تطبيقاتك باستمرار على أي منصة باستخدام خدماتنا السحابية وخدمات الاستشارات التي نقدِّمها.

             استكشاف الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتقنيات السحابة
      اتخِذ الخطوة التالية

      استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة التطبيقات.

             استكشف IBM Instana Observability استمتع بتجربة Instana