تضمن معايير جودة البيانات اتخاذ الشركات لقرارات قائمة على البيانات لتحقيق أهداف أعمالها. فإذا لم تتم معالجة مشكلات البيانات، مثل البيانات المكررة والقيم المفقودة والقيم المتطرفة، بشكل صحيح، فإن الشركات تزيد من خطر مواجهة نتائج سلبية في أعمالها. ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Gartner، فإن ضَعف جودة البيانات يكلِّف المؤسسات 12.9 مليون دولار أمريكي في المتوسط كل عام1. ونتيجةً لذلك، ظهرت أدوات جودة البيانات للتخفيف من الأثر السلبي المرتبط بضَعف جودة البيانات.

عندما تفي جودة البيانات بمعيار الاستخدام المقصود، يمكن لمستهلكي البيانات الوثوق بالبيانات والاستفادة منها لتحسين عملية صنع القرار، ما يؤدي إلى تطوير استراتيجيات أعمال جديدة أو تحسين الاستراتيجيات الحالية. ومع ذلك، عندما لا يتم استيفاء معيار ما، توفِّر أدوات جودة البيانات قيمة من خلال مساعدة الشركات على تشخيص مشكلات البيانات الأساسية. وتحليل السبب الأساسي يُمكِّن الفِرَق من معالجة مشكلات جودة البيانات بسرعة وفاعلية.

جودة البيانات ليست مجرد أولوية للعمليات اليومية للأعمال؛ فمع دمج الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في سير العمل لديها، ستكون البيانات عالية الجودة ضرورية لاعتماد هذه الأدوات بشكل فعَّال. ومن المعروف عمومًا أن المدخلات السيئة تؤدي إلى مخرجات سيئة، وهذا ينطبق أيضًا على خوارزميات التعلم الآلي. فإذا كانت الخوارزمية تتعلم التنبؤ أو التصنيف من خلال بيانات رديئة، فمن المتوقع أن تَنتُج عنها نتائج غير دقيقة.