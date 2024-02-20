ما المقصود بالذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال؟

يؤثر الذكاء الاصطناعي، أو تطوير أنظمة الكمبيوتر والتعلم الآلي لمحاكاة قدرات الذكاء البشري في حل المشكلات واتخاذ القرارات، على مجموعة من العمليات التجارية. تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز تحليل البيانات واتخاذ القرارات وتحسين تجارب العملاء وإنشاء المحتوى وتحسين عمليات تقنية المعلومات والمبيعات والتسويق وممارسات الأمن الإلكتروني وغيرها. ومع تحسن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطورها، تظهر تطبيقات جديدة للأعمال.

يُستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم القوى العاملة البشرية في تحسين مهام سير العمل وجعل العمليات التجارية أكثر كفاءة. وتُحقق هذه المكاسب بطرق مختلفة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة وتوليد المعلومات بناءً على خوارزميات التعلم الآلي ومعالجة كميات هائلة من مجموعات البيانات بسرعة واستخراج معارف ذات مغزى والتنبؤ بالنتائج المستقبلية بناءً على تحليل البيانات. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تشغيل عدة أنواع من أتمتة الأعمال، بما في ذلك الأتمتة المؤسسية وأتمتة العمليات، ما يساعد على تقليل الأخطاء البشرية وتوفير الوقت للقوى العاملة البشرية للعمل على مستوى أعلى.

وفقًا لشركة McKinsey & Company، تضاعف استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية منذ عام 2017.1 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إمكانية تخصيص تقنية الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسة. يتوقع 63% من المشاركين في استطلاع McKinsey زيادة استثماراتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.2 ولاستخدام الذكاء الاصطناعي في إستراتيجية أعمال فعالة، يجب أن يكون لدى المؤسسة فهم واضح لوظائفها التجارية وكيفية عمل الذكاء الاصطناعي وجوانب الأعمال التي يمكن تحسينها من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي.

في حين أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة وزيادة إنتاجية الموظفين لا يزال شائعًا، فإن الشركات تتخطى حالات الاستخدام هذه وتستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في المبادرات الإستراتيجية عالية المستوى التي تساعد على تحقيق قيمة أكبر للأعمال.