تاريخيًا، واجه مقدمو الخدمات المالية الحاليون صعوبة في الابتكار. وجدت دراسة أجرتها شركة McKinsey أن البنوك الكبيرة كانت أقل إنتاجية بنحو 40% من البنوك الرقمية.1 تتقدم العديد من الشركات الناشئة في القطاع المصرفي في تطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يجعل من الضروري على البنوك التقليدية مواكبة هذا التطور والبدء بالابتكار.

على الدوام يستخدم المصرفيون معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل الكمّ الهائل من البيانات المتوفرة لديهم داخليًا أو المستخلصة من مصادر خارجية. وهم يستخدمون أدوات تحليل البيانات للكشف عن الرؤى والتوجهات، واتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الاستثمارات الرئيسية وإدارة الثروات.

ويعتمد القطاع المصرفي، على وجه الخصوص، بشكل متزايد على مزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على قدرته التنافسية. يريد العملاء الحصول على تجارب مصرفية رقمية سلسة: التطبيقات التي تتوقع احتياجاتهم والقدرة على التفاعل مع الأشخاص أو المساعدين الافتراضيين اعتمادًا على مدى تعقيد مشكلتهم. تحتاج الشركات إلى تحسين تجربة المستخدمين للحفاظ على سعادة هؤلاء العملاء. ويُعَد اعتماد ونشر حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب إدارة البيانات الفعَّالة، خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.

في حين أن الذكاء الاصطناعي فائق الإمكانات في حد ذاته، فإن الجمع بينه وبين الأتمتة يُتيح المزيد من الإمكانات. تجمع الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بين ذكاء التقنية وموثوقية الأتمتة. ولقد كانت الأدوات التقليدية مثل أتمتة العمليات الآلية (RPA) مفيدةً في تبسيط المهام المتكررة، إلا أن البنوك بدأت الآن في اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل للتعامل مع مهام سير العمل الأكثر تعقيدًا.

يمتلك وكيل الذكاء الاصطناعي القدرة على صناعة القرار بشكل مستقل، وعلى سبيل المثال، يمكنه توجيه التطبيق من البداية إلى النهاية. يمكنه التفاعل مع العميل، والتحقق من المستندات، وفحص الجدارة الائتمانية وفقًا لقواعد البيانات الداخلية والخارجية، والتنبيه بشأن أي مشكلات تتعلق بالامتثال. يتكيّف مع المعلومات المتغيرة ويتخذ قرارات في الوقت الفعلي بدلًا من الالتزام بقواعد محددة مسبقًا، وكل ذلك بأقل تدخل بشري.