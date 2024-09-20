تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخوارزميات لاكتشاف الأنماط والرؤى في البيانات، أو للتنبؤ بقيم المخرجات من مجموعة معينة من متغيرات الإدخال. يمكن أن تؤثر الخوارزميات المتحيزة في هذه الرؤى والمخرجات بطرق تؤدي إلى قرارات أو إجراءات ضارة، وتعزز التمييز وعدم المساواة وتسهم في إدامتهما، كما تؤدي إلى إضعاف الثقة في الذكاء الاصطناعي والمؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. وقد تنشأ عن هذه الآثار مخاطر قانونية ومالية للشركات. على سبيل المثال، بموجب قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، قد يؤدي عدم الامتثال لممارسات الذكاء الاصطناعي المحظورة إلى تكبّد غرامات يصل قدرها إلى 35000000 يورو أو 7% من حجم المبيعات السنوي في جميع أنحاء العالم، أيهما أكثر.

يثير التحيز الخوارزمي القلق بشكل خاص عند وجوده مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تدعم القرارات المغيرة للحياة في مجالات مثل الرعاية الصحية وإنفاذ القانون والموارد البشرية. قد يخترق التحيز الخوارزميات بعدة طرق، مثل بيانات إدخال التدريب المنحرفة أو المحدودة أو قرارات البرمجة غير الموضوعية أو تفسير النتائج.

يمكن الشروع في الحد من التحيز الخوارزمي من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الشفافية وقابلية التفسير، عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.