ما قانون الذكاء الاصطناعي الصادر عن الاتحاد الأوروبي؟

يُعد قانون الذكاء الاصطناعي الصادر عن الاتحاد الأوروبي أول إطار عمل تنظيمي شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، حيث يحظر القانون بعض حالات استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صريح، ويطبق متطلبات صارمة للحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية على بعضها الآخر.

يحدد القانون أيضًا بعض القواعد لنماذج الذكاء الاصطناعي عامة الأغراض، مثل نموذج الأساس مفتوح المصدر "Granite" التابع لشركة IBM ونموذج "Llama 3" التابع لشركة Meta.

يمكن أن تتراوح العقوبات بين 7.5 ملايين يورو أو 1.5% من حجم المبيعات السنوي في جميع أنحاء العالم إلى 35 مليون يورو أو 7% من حجم المبيعات السنوي في جميع أنحاء العالم، اعتمادًا على نوع عدم الامتثال.

وبالطريقة نفسها التي يمكن أن تُلهم بها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الدول الأخرى لتبني قوانين خصوصية البيانات ، يتوقع الخبراء أن يحفز قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي عملية تطوير معايير حوكمة الذكاء الاصطناعي و الأخلاقيات في جميع أنحاء العالم.