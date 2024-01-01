بعد تجربة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في البداية، أصبحت المؤسسات المالية تعطي الأولوية لتأثير الأعمال. حيث تساعد الأدوات والتقنيات اللازمة لزيادة إنتاجية الذكاء الاصطناعي، المدعومة بإستراتيجية السحابة الهجينة وأتمتة العمليات، وتمكّن الشركات مما يلي:
قادت شركة IBM الابتكار في مجال الخدمات المالية لأكثر من 100 عام وتُعد شريكًا موثوقًا به لأكثر من 90 بنكًا من كبرى البنوك في العالم.
توفر IBM Consulting الخدمات الاستشارية والإستراتيجية وخدمات التنفيذ والتعاقد الخارجي. وتشمل إمكانات مجال الخدمات المالية تحديث الخدمات المصرفية الأساسية، وتحويل المدفوعات، والخدمات المصرفية المدعومة من موردي البرمجيات المستقلين (ISV)، وعمليات الأعمال الذكية، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، والأمن الإلكتروني.
توفر IBM Technology برمجيات وأنظمة للعملاء بالتعاون مع مقدمي الخدمات السحابية وموردي البرمجيات المستقلين ومقدمي خدمات تكامل الأنظمة. تشمل مجموعتنا التقنية البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمان وأدوات الحوسبة السحابية والأنظمة المحلية.
شاهِد بعضًا من التطبيقات الواقعية للذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات المصرفية
طوّر أنظمة وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي فائقة الإمكانات وادمجها وأدرها لتعزيز الأدوار الرئيسية وسير العمل والعمليات.
حوّل خدمة عملاء قطاع الخدمات المصرفية باستخدام الذكاء الاصطناعي المقدم من شركة IBM وقدّم تجارب محسّنة وزود الإيرادات واخفض التكاليف. طوّر مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي ليتمكنون من فهم استفسارات العملاء المعقدة، وتوفير الخدمة الذاتية للعملاء، ودعم الوكلاء البشريين، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الحواري عبر جميع القنوات ونقاط التواصل. تتيح حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تفاعلات محسّنة مع العملاء، والمحتوى المخصص، وتفاعل سلس عبر قنوات التواصل المتعددة. ارتقِ بخدمة عملائك المصرفية من خلال إمكانات الذكاء الاصطناعي المقدمة من IBM والتي أثبتت جدارتها في مجال خدمة العملاء.
استمتع بكافة إمكانات بياناتك، وأزل صوامع البيانات، وادمج بسلاسة المصادر والمواقع والتنسيقات المتباينة. يمكنك تخصيص عمليات التكامل لتتماشى مع حالات الاستخدام المصرفية. يُمكّنك نهجنا مما يلي:
طوّر مجال الموارد البشرية وقم بتحديثه من خلال وضع وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي في صميمه لتحقيق نتائج أفضل للأعمال وإطلاق العنان لإمكانات الموظفين والعمل. قم بتلبية التوقعات المتطورة ومعالجة فجوات المهارات بمرونة وتحويل مجال الموارد البشرية لتحقيق التوازن بين الإستراتيجية والتنفيذ، وتعزيز مبادرات التحول. تدمج حلول IBM للموارد البشرية ديناميكيات القوى العاملة في عمليات التحويل الأوسع نطاقًا، ومن ثَم تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة الأعمال، وتطوير المواهب، وتسريع التحول الرقمي. تساعد خبرتنا في المجال على تحقيق أهداف المواهب الفريدة، وإطلاق العنان لمستويات جديدة من أداء القوى العاملة وإنتاجيتهم.
في قطاع الخدمات المالية، تُعد المراقبة الشاملة ضرورية لعمليات تقنية المعلومات الفعالة والمرنة.
التحدي: يغلب على مجال تقنية المعلومات اليوم التعقيد، في ظل وجود آلاف التطبيقات وربما عشرات الآلاف من عمليات التكامل. ونتج عن ذلك صوامع تشغيلية، وأعطال، وخسائر اقتصادية. أضف إلى ذلك الرقابة التنظيمية المطبقة على تقنية المعلومات المصرفية وتجلي الحاجة إلى أدوات تعمل بسرعة الذكاء الاصطناعي.
الأتمتة الذكية من IBM تساعد فريقك على ربط الإشارات وتصورها واكتشاف التوجهات الخفية وتوقع الحوادث وأتمتة إدارة دورة حياة التقنيات. نحن نمكّنك من تعزيز إنتاجية تقنية المعلومات كمصدر للميزة التنافسية.
حسّن الأداء المالي من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، بدءًا من التخطيط ومرورًا بالتسجيل ووصولاً إلى إعداد التقارير، لتعزيز الإنتاجية المثلى والابتكار. استخدم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعمل على أتمتة سير العمل والعمليات المهمة، ما يساعد فرقك على زيادة عائد الاستثمار وتحقيق نمو الأعمال المستدام.
أنشئ بسهولة مساعدين ووكلاء شخصيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملك
أتمتة عمليات سير العمل المعقدة لديك باستخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي
استفِد من بياناتك أينما كانت باستخدام بحيرة البيانات الهجينة المفتوحة للذكاء الاصطناعي والتحليلات
استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات استباقيًا عبر مجموعة التطبيقات
حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات
بالنسبة إلى أصحاب الرؤى الذين يتوقعون الكثير من بيانات مؤسساتهم، يمكننا إطلاق العنان لقيمة بياناتك حتى تتمكن من الاستفادة من استثماراتك في الذكاء الاصطناعي
إيجاد تجربة مصرفية آمنة ومبتكرة عبر الإنترنت باستخدام أنظمة ™IBM® Z و™IBM® Storage
خدمة الخبراء، بأداء أسرع بنسبة 60%: دعم بنك Crédit Mutuel لفعاليتهم في خدمة العملاء مع IBM Watson
إعادة تصور تجربة رقمية مخصصة في الخدمات المصرفية لتعزيز رضا العملاء.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأسهم التي يُرجح أن تشهد نموًا كبيرًا
رسم مسار تحقيق أهداف الاستدامة باستخدام أدوات حوكمة بيانات التقارير وأدوات سير العمل المتوفرة في مجموعة Envizi ESG Suite
تنفيذ حل SaaS التحليلي لإدارة نفقات تقنية المعلومات بأفضل شكل ممكن
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