بعد تجربة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في البداية، أصبحت المؤسسات المالية تعطي الأولوية لتأثير الأعمال. حيث تساعد الأدوات والتقنيات اللازمة لزيادة إنتاجية الذكاء الاصطناعي، المدعومة بإستراتيجية السحابة الهجينة وأتمتة العمليات، وتمكّن الشركات مما يلي:

مواجهة النقص في المهارات البشرية بتطوير التعليمات البرمجية بشكل متسارع

تقليل فترات تعطل التشغيل

مراقبة إدارة المخاطر والامتثال

قيادة التحول الرقمي

تحسين تجربة العملاء

تسريع تحديث التطبيقات

إعداد عملية تأهيل الموظفين الجدد وتجارب الموظفين عمومًا

تحسين كفاءة عمليات الأعمال

قادت شركة IBM الابتكار في مجال الخدمات المالية لأكثر من 100 عام وتُعد شريكًا موثوقًا به لأكثر من 90 بنكًا من كبرى البنوك في العالم.

توفر IBM Consulting الخدمات الاستشارية والإستراتيجية وخدمات التنفيذ والتعاقد الخارجي. وتشمل إمكانات مجال الخدمات المالية تحديث الخدمات المصرفية الأساسية، وتحويل المدفوعات، والخدمات المصرفية المدعومة من موردي البرمجيات المستقلين (ISV)، وعمليات الأعمال الذكية، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، والأمن الإلكتروني.

توفر IBM Technology برمجيات وأنظمة للعملاء بالتعاون مع مقدمي الخدمات السحابية وموردي البرمجيات المستقلين ومقدمي خدمات تكامل الأنظمة. تشمل مجموعتنا التقنية البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمان وأدوات الحوسبة السحابية والأنظمة المحلية.