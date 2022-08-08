ما المقصود بالتحليلات التنبؤية؟

تستخدم الشركات التحليلات التنبؤية لاكتشاف الأنماط في هذه البيانات لتحديد المخاطر والفرص. غالبًا ما ترتبط التحليلات التنبؤية بالبيانات الكبيرة وعلم البيانات.

اليوم، تغرق الشركات في بحار البيانات، بدءًا من ملفات السجلات وحتى الصور ومقاطع الفيديو. كل هذه البيانات موجودة في مستودعات بيانات متباينة في جميع أرجاء المؤسسة. للحصول على رؤى من هذه البيانات، يستخدم علماء البيانات خوارزميات التعلم العميق والتعلم الآلي لاكتشاف الأنماط والتنبؤ بالأحداث المستقبلية. تشمل بعض هذه التقنيات الإحصائية نماذج الانحدار اللوجستي والانحدار الخطي والشبكات العصبية، وشجرة القرار. بعض هذه التقنيات تستخدم التعلم التنبؤي الأولي لتقديم رؤى تنبؤية إضافية.