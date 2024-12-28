يستخدم التعلم الخاضع للإشراف مجموعة بيانات تدريبية مُصنّفة لفهم العلاقات بين بيانات الإدخال والإخراج. ينشئ علماء البيانات يدويًا مجموعات بيانات تحتوي على بيانات إدخال إلى جانب التصنيفات المقابلة. يدرب التعلم الخاضع للإشراف النموذج على تطبيق المخرجات الصحيحة على بيانات الإدخال الجديدة في حالات الاستخدام الحقيقية.

أثناء التدريب، تعالج خوارزمية النموذج مجموعات البيانات الكبيرة لاستكشاف الارتباطات المحتملة بين الإدخالات والمخرجات. بعد ذلك، يتم تقييم أداء النموذج باستخدام بيانات الاختبار لمعرفة ما إذا كان قد تم تدريبه بنجاح. التحقق المتبادل هو عملية اختبار نموذج باستخدام جزء مختلف من مجموعة البيانات.

تُعد عائلة خوارزميات الانحدار المتدرج ، بما في ذلك الانحدار المتدرج العشوائي (SGD)، من أكثر خوارزميات التحسين أو خوارزميات التعلم استخدامًا عند تدريب الشبكات العصبية ونماذج التعلم الآلي الأخرى. تقوم خوارزمية تحسين النموذج بتقييم الدقة من خلال دالة الخسارة: وهي معادلة تقيس التناقض بين توقعات النموذج والقيم الفعلية.

منحدر دالة الخسارة، أو التدرج، هو المقياس الأساسي لأداء النموذج. تعمل خوارزمية التحسين على نزول التدرج لتقليل قيمته. طوال فترة التدريب، تقوم خوارزمية التحسين بتحديث معلمات النموذج - قواعد التشغيل أو "إعداداته" - لتحسين النموذج.