تعمل الخطوة M-Step على تحديث ثلاث قيم مختلفة لكل توزيع غاوسي:
- يتم تمثيل متوسط التحديث عادة على أنه
- تحديث مصفوفة التباين، التي يتم تمثيلها عادةً على النحو التالي:
- تحديث وزن الخليط، الذي يتم تمثيله عادةً على النحو التالي:
تتمثل الخطوة التالية في تحديث مَعلمات النموذج عن طريق زيادة احتمالية السجل للنموذج الذي ينتج البيانات. كلما كان النموذج أفضل، زادت هذه القيمة.
أي أن المتوسط الجديد لعنصر -th هو متوسط مرجِّح لجميع نقاط البيانات، وتكون الأوزان هي احتمالات انتماء هذه النقاط إلى العنصر .
يمثِّل هذا كيفية التباين الجديد للعنصر هو متوسط مرجح للانحرافات التربيعية لكل نقطة بيانات عن المتوسط الخاص بالعنصر، حيث تكون الأوزان هي احتمالات النقاط المخصصة لهذا العنصر.
أخيرً، يعمل M-Step على تحديث أوزان الخليط:
الوزن الجديد للعنصر -th هو الاحتمال الكلي للنقاط التي تنتمي إلى هذا العنصر، والتي يتم تطبيعها بعدد النقاط .