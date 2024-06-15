ما المقصود بتقليل العينات؟

تقليل العينات طريقة شائعة لمعالجة البيانات حيث إنها تعالج حالات عدم التوازن في مجموعة البيانات بإزالة البيانات من فئة الأغلبية بحيث تتطابق مع حجم فئة الأقلية. وهذا يتعارض مع طريقة زيادة العينات، التي تتضمن إعادة ترتيب نقاط فئة الأقلية. تحتوي كل من مكتبة scikit-Learn في Python و Matlab على دوال مدمجة لتنفيذ تقنيات تقليل العينات.

غالبًا ما يتم الخلط بين تقليل العينات في علم البيانات وتقليل العينات في معالجة الإشارات الرقمية (DSP). وإن كانا متشابهين في المضمون. تقليل العينات لمعالجة الإشارات الرقمية (المعروف أيضًا باسم تخفيف البيانات) هو عملية تنقيص النطاق الترددي ومعدل التردد النموذجي في وحدة ضبط التردد، وبالتالي إزالة بعض البيانات الأصلية من الإشارة الأصلية. وغالبًا ما يتم إجراء عملية تقليل تردد أخذ العينات عن طريق تقليل معدل التردد النموذجي بعامل صحيح معين، مع الاحتفاظ بواحد فقط من كل nth عينة. يتم ذلك عن طريق استخدام مرشح التردد المنخفض، المعروف أيضًا باسم مرشح منع التعرج، لتقليل مكونات التردد/التشوش العالية لإشارة زمنية منفصلة بواسطة عامل العدد الصحيح المذكور مسبقًا.

يمكن أيضًا الخلط بين تقليل عدد العينات لموازنة البيانات وتقليل عدد العينات لمعالجة الصور. عندما تحتوي البيانات على الكثير من الميزات، كما هو الحال في صور التصوير بالرنين المغناطيسي عالية الدقة، يمكن أن تصبح العمليات الحسابية باهظة الثمن. يعمل تقليل عدد العينات في معالجة الصور على خفض الأبعاد لكل نقطة بيانات من خلال التلافيف. وهذا يختلف عن موازنة مجموعة البيانات: فهو أسلوب تحسين يستلزم لاحقًا استخدام الاستيفاء لاستعادة البيانات الأصلية.