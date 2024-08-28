ما المقصود باسترجاع المعلومات؟

من الجدير بالذكر أن العديد من المصادر عبر الإنترنت تقارن بين أنظمة استرجاع المعلومات وأنظمة استرجاع البيانات: تعمل أنظمة استرجاع المعلومات على استرجاع المعلومات غير المنسقة، مثل المستندات النصية وصفحات الويب؛ في المقابل، تتعامل أنظمة استرجاع البيانات مع البيانات المنسقة، كما هي موجودة في أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية. وبالتبعية، تستخدم أنظمة استرجاع البيانات لغة الاستعلام المركبة (SQL) لإجراء عمليات البحث.

ومع ذلك، فإن وجه الاختلاف بين نظام استرجاع المعلومات كنظام يتعامل مع البيانات غير المنسقة وغير العلائقية ونظام استرجاع البيانات كنظام يتعامل مع البيانات المنسقة والعلائقية يزيد الأمر غموضًا أكثر من العديد من المصادر عبر الإنترنت. تعمل أنظمة استرجاع المعلومات على فهرسة المعلومات ومن ثَم تنسيقها. على سبيل المثال، في حين أنه من الصحيح أن أنظمة استرجاع المعلومات تتعامل عادةً مع استرجاع المستندات النصية غير المنسقة، إلا إن بعض أنظمة استرجاع المعلومات تستخدم لغة الترميز الموسعة (XML)لتمثيل النصوص وفهرستها. غالبًا ما تصف الأبحاث الأنظمة القائمة على لغة XML بأنها فرع من فروع أنظمة استرجاع المعلومات يسمى الاسترجاع المنسق أو الاسترجاع شبه المنسق.3 واستكشفت الأبحاث كذلك استخدام نماذج استرجاع المعلومات العلائقية على مر عقود من الزمن.4

ومن ثَم فإن وجه الاختلاف بين أنظمة استرجاع المعلومات وأنظمة استرجاع البيانات أكثر غموضًا مما كان يُعتقد عادةً. في الواقع، نظرًا إلى أن البيانات تُعد، بحكم تعريفها، معلومات، فربما يكون من الأفضل النظر إلى أنظمة استرجاع البيانات المنسقة كنوع من أنواع أنظمة استرجاع المعلومات.