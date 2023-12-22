ما هي حقيبة الكلمات؟

على الرغم من أن المصنِّفات الاحتمالية التي تستخدم نهج حقيبة الكلمات أثبتت فعاليتها إلى حدٍ كبير، إلا أن هناك عدة عيوب لهذا النهج.

الارتباط بين الكلمات. يفترض نهج حقيبة الكلمات أن الكلمات مستقلة عن بعضها البعض في مستند أو مجموعة نصوص. فعلى سبيل المثال، كلمة انتخابات من المرجح أن تظهر في سياق مشترك مع كلمة "رئيس" أكثر من كلمة "شاعر". وعند قياس تكرار المصطلحات الفردية، لا يأخذ نهج حقيبة الكلمات في الاعتبار الارتباطات في الاستخدام بين الكلمات. ونظرًا لأن نهج حقيبة الكلمات يستخرج كل كلمة في مستند كميزة في نموذج حقيبة الكلمات، مع كون تكرار المصطلح هو وزن هذه الميزة، يمكن نظريًا أن تتسبب كلمتان أو أكثر مرتبطتان في إحداث مشكلة تعدد الارتباطات في المصنِّفات الإحصائية التي تستخدم هذا النموذج. ومع ذلك، أظهر الافتراض التبسيطي لطريقة "بايز الساذج" (Naïve Bayes) أنه يمكن إنتاج نماذج قوية على الرغم من هذه النواقص المحتملة.5

الكلمات المركبة. يمتد ارتباط الكلمات ليشمل تمثيلات حقيبة الكلمات للعبارات المركبة، حيث تعمل كلمتان أو أكثر كوحدة دلالية واحدة. فعلى سبيل المثال، قد يُمثل نموذج حقيبة الكلمات البسيط عبارة "مستر دارسي" ككلمتين منفصلتين وغير مرتبطتين، رغم أنهما تعملان معًا كوحدة واحدة. وهذا التمثيل باستخدام حقيبة الكلمات يفشل في عكس الطبيعة الدلالية والنحوية للمفاهيم المكونة من عدة كلمات.

الكلمات متعددة المعاني. كثيرٍ من الكلمات تحمل معانٍ متعددة تختلف بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تعني كلمة "bat" إما أداة رياضية أو حيوانًا، وعادةً ما تحدث هذه المعاني في سياقات مختلفة تمامًا. وبالمثل، يمكن أن تتغير معاني الكلمات حسب موقع النبرة (التركيز) في اللغة المنطوقة-مثل الفرق بين "CON-tent" و"con-TENT". ونظرًا لأن حقيبة الكلمات لا تأخذ في الاعتبار السياق والمعنى عند نمذجة الكلمات، فإنها تدمج جميع هذه المعاني المختلفة تحت كلمة واحدة، مما يؤدي إلى فقدان معلومات مهمة قد تكون حاسمة في تصنيف النصوص.

التناثر/التشتت. في نموذج حقيبة الكلمات، كل كلمة هي ميزة، أو بُعد، في النموذج، وكل مستند يُعتبر متجهًا. ونظرًا لأن المستند لا يستخدم كل كلمة في المفردات التي ينتجها النموذج، قد تكون العديد من قيم الميزات لمتجه معين صفرية. فعندما تكون غالبية القيم للمتجهات صفرية، يصبح النموذج متشتتًا/متناثرًا (وإذا تم تمثيل المتجهات كمصفوفة، تسمى هذه المصفوفة مصفوفة متشتتة/متناثرة)، حيث يؤدي تشتت/تناثر النموذج إلى زيادة في الأبعاد، مما يؤدي بدوره إلى الإفراط في التخصيص مع بيانات التدريب.6