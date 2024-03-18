ما المقصود بالتصفية القائمة على المحتوى؟

نُشر في: 21 مارس 2024
المشاركون: Jacob Murel Ph.D.، Eda Kavlakoglu
التصفية القائمة على المحتوى هي أحد نوعين أساسيين لأنظمة التوصية. فهي توصي بالعناصر للمستخدمين وفقًا لميزات كل منتج على حدة.
التصفية القائمة على المحتوى هي أسلوب لاسترجاع المعلومات يستخدم ميزات العناصر لاختيار العناصر ذات الصلة باستفسار المستخدم وإعادتها. وفي غالب الأحيان يأخذ هذا الأسلوب في الاعتبار ميزات العناصر الأخرى التي أبدى المستخدم اهتمامًا بها.1 لكن مصطلح القائمة على المحتوى قد يكون مضللاً بعض الشيء، حيث تطابق بعض خوارزميات التوصية القائمة على المحتوى العناصر وفقًا للميزات الوصفية (على سبيل المثال، البيانات التعريفية/الوصفية) المرتبطة بالعناصر بدلًا من المحتوى الفعلي للعنصر.2 ومع ذلك، فإن العديد من الأساليب القائمة على المحتوى-على سبيل المثال، استرجاع الصور القائم على المحتوى أو تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية-تطابق العناصر وفقًا لسمات العناصر الجوهرية.
التصفية القائمة على المحتوى هي أحد نوعين أساسيين لأنظمة التوصية. أما النوع الآخر فهو أسلوب التصفية التعاونية. ويضع هذا النهج الأخير المستخدمين في مجموعات مميزة بناءً على سلوكهم. وباستخدام خصائص المجموعة العامة، يُعيد عناصر معينة إلى مجموعة كاملة بناءً على مبدأ أن المستخدمين المتشابهين (من حيث السلوك) يهتمون بعناصر مماثلة.3
شهد كلا الأسلوبين كثير من التطبيقات العملية في السنوات الأخيرة، بدءًا من التجارة الإلكترونية مثل Amazon وصولًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث. وتعمل الأنظمة التعاونية وأنظمة التوصيات القائمة على المحتوى معًا لتشكيل أنظمة توصية هجينة. في الواقع، تبنت Netflix في عام 2009 نظام توصية هجين من خلال مسابقة جائزة Netflix.
تعرَّف على المعوقات التي تَحُول دون اعتماد الذكاء الاصطناعي، لا سيما عدم تطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وعدم إيجاد حلول لإدارة المخاطر.
تدمج أنظمة التوصية القائمة على المحتوى (CBRS) خوارزميات التعلم الآلي وتقنيات علوم البيانات للتوصية بعناصر جديدة والإجابة على الاستفسارات.
في أنظمة التوصية القائمة على المحتوى (CBRS)، يقارن محرك التوصية بشكل أساسي بين ملف تعريف المستخدم وملف تعريف العنصر للتنبؤ بتفاعل المستخدم مع العنصر وتقديم توصيات بالعناصر وفقًا لذلك.
في كثير من الأحيان تمثل أنظمة التوصية القائمة على المحتوى (CBR) العناصر والمستخدمين كتضمينات في فضاء متجهي. وتُحوَّل العناصر إلى متجهات باستخدام الأوصاف التي تقدمها البيانات الوصفية أو المواصفات الداخلية كميزات. على سبيل المثال، لنفترض أننا نبني ملفات تعريف للعنصر للتوصية بروايات جديدة للمستخدمين كجزء من متجر كتب على الإنترنت. ثم ننشئ ملفات تعريف لكل رواية باستخدام البيانات الوصفية الممثلة لها مثل المؤلف والنوع الأدبي وما إلى ذلك. يمكن تمثيل القيمة الخاصة بالرواية لفئة معينة باستخدام القيم المنطقية (Boolean)، حيث تشير القيمة 1 إلى أن الرواية تندرج ضمن تلك الفئة، والقيمة 0 إلى عدم وجودها. وباستخدام هذا النظام، يمكننا تمثيل مجموعة صغيرة من الروايات وفقًا للنوع الأدبي:
فهنا يمثل كل نوع أدبي بُعدًا مختلفًا في الفضاء المتجهي الخاص بنا، وتُعبر القيم الخاصة بكل رواية عن موقعها في ذلك الفضاء المتجهي. على سبيل المثال، توجد رواية "Little Women [نساء صغيرات]" عند (1,0,1)، ورواية "Northanger Abbey [دير نورثانجر]" عند (0,0,1)، وهكذا. ويمكننا تصور هذا الفضاء المتجهي للعينة على النحو التالي:
كلما اقتربت متجهات الروايتين من بعضها في الفضاء المتجهي، اعتبر النظام أن تلك الروايتين أكثر تشابهًا وفقًا للميزات المقدمة.5 على سبيل المثال، تتشارك روايتا "Peter Pan [بيتر بان]" و"Treasure Island [جزيرة الكنز]" تمامًا في خصائصهما، حيث تقعان في النقطة المتجهية نفسها (1,1,0). ووفقًا لنظامنا، فإنهما متطابقتان. فهما في الواقع تتشاركان العديد من العناصر السردية (مثل الجزر المعزولة والقراصنة) والموضوعات (مثل النمو أو المقاومة). وعلى النقيض من ذلك، على الرغم من أن رواية Little Women هي أيضًا رواية موجهة للأطفال، فإنها ليست مغامرة بل تعتبر رواية نمو/بلوغ. ورغم أن Little Women تعد رواية أطفال مثل رواية Peter Pan وTreasure Island، فإنها تفتقر إلى القيم الشكلية المتعلقة بالمغامرة، وتملك قيمة شكلية 1 كرواية نمو/بلوغ، والتي تفتقر إليها الروايتان الأخيرتان. وهذا يجعل رواية Little Women أقرب إلى رواية Northanger Abbey في الفضاء المتجهي، إذ تتشاركان نفس القيم الشكلية للمغامرة وخصائص رواية النمو.
ونظرًا لتشابههما في هذا الفضاء، فإذا كان المستخدم قد اشترى رواية Peter Pan من قبل، فإن النظام سيوصي ذلك المستخدم بالروايات الأقرب إلى رواية Peter Pan – مثل Treasure Island – كشراء محتمل في المستقبل. ولاحظ أنه إذا أضفنا المزيد من الروايات والسمات القائمة على النوع (مثل الخيال، والقوطية، وما إلى ذلك)، فإن مواقع الرواية في الفضاء المتجهي ستتحرك. على سبيل المثال، إذا أضفنا بعدًا لنوع الخيال، فقد تتحرك روايتا Peter Pan وTreasure Island بشكل طفيف/هامشي عن بعضهما البعض، إذ تُعتبر الأولى رواية يغلب عليها الخيال بينما الثانية ليست كذلك.
لاحظ أيضًا أنه يمكن إنشاء المتجهات للعناصر باستخدام المواصفات الداخلية للعناصر بوصفها ميزات. على سبيل المثال، يمكننا تحويل العناصر النصية الأولية (مثل المقالات الإخبارية) إلى صيغة منظمة وتعيينها على فضاء متجهي، مثل نموذج حقيبة الكلمات (Bag of Words). وفي هذا النهج، تصبح كل كلمة مستخدمة في مجموعة النصوص بُعدًا مختلفًا في الفضاء المتجهي، وتظهر المقالات التي تستخدم كلمات مفتاحية رئيسية متشابهة أقرب إلى بعضها البعض في الفضاء المتجهي. ويمكن أن تساعد طريقة تردد المصطلح-معكوس تردد الوثيقة (TF-IDF)، وهي امتداد لنموذج حقيبة الكلمات، في قياس تكرار المصطلحات لكل مقالة بالمقارنة بمستودع المقالات الإخبارية بالكامل.6 ويمكن تطبيق طرق مشابهة على عناصر الصور من خلال تضمين الصور.
كيف يحدد نظام التصفية القائم على المحتوى التشابه بين أي عدد من العناصر؟ كما ذُكر، فإن القرب في الفضاء المتجهي هو أحد الأساليب الرئيسة. ولكن قد تختلف المقاييس الخاصة المستخدمة لتحديد ذلك القرب. وتتضمن المقاييس الشائعة ما يلي:
يشير تشابه جيب التمام إلى قياس الزاوية بين متجهين. يمكن أن تكون أي قيمة بين -1 و1. فكلما زادت درجة جيب التمام، زاد تشابه العنصرين، حيث توصي بعض المصادر بهذا المقياس لفضاءات الميزات عالية الأبعاد. ويتم تمثيل تشابه جيب التمام بالصيغة التالية، حيث يشير كل من x وy إلى متجهين في الفضاء المتجهي:7
تقيس المسافة الإقليدية طول قطعة مستقيمة افتراضية تربط نقطتين متجهتين. فقد تكون درجات المسافة الإقليدية منخفضة تصل إلى الصفر دون حد أقصى. وكلما كانت المسافة الإقليدية بين متجهي عنصرين أصغر، زاد تشابههما. وتُحسَب المسافة الإقليدية باستخدام هذه الصيغة، حيث يمثل المتغيران x وy متجهين لعنصرين.8
الجداء النقطي هو حاصل ضرب جيب تمام الزاوية بين متجهين والمقدار الإقليدي لكل متجه من نقطة الأصل المحددة. وبعبارة أخرى، هو جيب تمام متجهين مضروب في الطول المتوقع لكل منهما-الطول هو إزاحة المتجه عن نقطة الأصل المحددة، مثل النقطة (0,0). ويعد الجداء النقطي هو الأفضل للاستخدام في مقارنة العناصر ذات المقادير المختلفة بشكل ملحوظ-على سبيل المثال عند التفكير في شعبية الكتب أو الأفلام. ويُعبَّر عن الجداء النقطي بهذه الصيغة، حيث يمثل المتغيران d وq مرة أخرى متجهين لعنصرين.9
تنشئ الأنظمة القائمة على المحتوى نموذج تصنيفي أو انحداري قائم على المستخدم لتوصية مستخدم معين بعناصر. في البداية، تأخذ الخوارزمية الأوصاف والخصائص المتعلقة بتلك العناصر التي أبدى مستخدم معين اهتمامًا بها سابقًا-وهذا هو ملف تعريف المستخدم. وتشكل هذه العناصر مجموعة البيانات التدريبية التي تُستَخدَم لإنشاء نموذج تصنيف أو انحدار خاص بذلك المستخدم. وفي هذا النموذج، تمثل سمات العناصر المتغيرات المستقلة، بينما يمثل سلوك المستخدم (مثل التقييمات، والإعجابات، والمشتريات، وما إلى ذلك) المتغير التابع. ويهدف النموذج المدرب على هذا السلوك السابق إلى التنبؤ بسلوك المستخدم المستقبلي تجاه العناصر المحتملة والتوصية بالعناصر بناءً على هذه التنبؤات.12
تتكون مشكلة البداية الباردة بشكل أساسي من كيفية تعامل النظام مع المستخدمين الجدد أو العناصر الجديدة. إذ يشكل كل منهما تحديًّا في التصفية التعاونية، لأنه يوصي بالعناصر عن طريق وضع المستخدمين في مجموعات بناءً على التشابهات المُستَنتَجة في السلوك والتفضيلات. ولا يمتلك المستخدمون الجدد سجلًا يوضح تشابههم مع الآخرين، والعناصر الجديدة لا تمتلك تفاعلًا كافيًا من قبل المستخدمين (مثل التقييمات) لتتم التوصية بها. وبينما تواجه التصفية القائمة على المحتوى صعوبة في التعامل مع المستخدمين الجدد، إلا أنها تتعامل ببراعة مع دمج العناصر الجديدة. ويرجع ذلك إلى أنه يعتمد في التوصية على الخصائص الداخلية أو البيانات الوصفية الخاصة بالعناصر بدلًا من التفاعل السابق للمستخدم.13
وتتيح التصفية القائمة على المحتوى درجة أعلى من الشفافية من خلال تقديم ميزات قابلة للتفسير تشرح سبب التوصيات. فعلى سبيل المثال، قد يوضح نظام توصيات للأفلام سبب التوصية بفيلم معين، مثل تشابه النوع أو الممثلين مع أفلام شاهدها المستخدم سابقًا. وبالتالي، يمكن للمستخدم اتخاذ قرار أكثر استنارة حول ما إذا كان سيشاهد الفيلم المقترح أم لا.14
ومع ذلك، فإن أحد العيوب الرئيسة للتوصية القائمة على المحتوى هو محدودية الميزات. فالتوصيات القائمة على المحتوى مشتقة حصريًا من الميزات المستخدمة لوصف العناصر. ومع ذلك قد لا تتمكن ميزات العناصر في النظام من التقاط ما يفضله المستخدم. فمثلاً، إذا عدنا إلى مثال نظام توصيات الأفلام، لنفترض أن مستخدمًا شاهد فيلم Gaslight الذي أُنتِج في عام 1944 وأعجه. فقد يرشح نظام التوصية القائمة على المحتوى أفلامًا أخرى من إخراج George Cukor أو بطولة Ingrid Bergman، ولكن قد لا تكون هذه الأفلام مشابهة لفيلم Gaslight. وإذا كان المستخدم يفضل عنصرًا محددًا من الحبكة (على سبيل المثال، الزوج المخادع) أو عنصرًا في الإنتاج (مثل المصور السينمائي) غير مُمَثل في ملف تعريف العنصر، فلن يقدم النظام توصيات مناسبة. ولا يمكن تحقيق التمييز الدقيق بين ما قد يعجب المستخدم أو لا يعجبه بناءً على بيانات غير كافية.15
نظرًا لأن التوصية القائمة على المحتوى توصي بالعناصر بناءً على اهتمامات المستخدم المثبتة سابقًا فقط، فإن توصياته غالبًا ما تكون مشابهة للعناصر التي أعجبت المستخدم في الماضي. وبعبارة أخرى، تفتقر أنظمة التوصية القائمة على المحتوى إلى وجود منهجية لاستكشاف الجديد وغير المتوقع. وهذا هو ما يُعرف بالتخصص المفرط. وعلى النقيض من ذلك، نظرًا لأن الأساليب التعاونية تعتمد في التوصيات على مجموعة من المستخدمين الذين لديهم اهتمامات مشابهة لمستخدم معين، فإنها قد توصي في كثير من الأحيان بعناصر قد لا يكون المستخدم قد فكر فيها من قبل، وتظهر بخصائص تختلف عن العناصر التي أعجبت المستخدم سابقًا ولكنها تحتفظ بعنصر غير مُمَثل يجذب نوعية معينة من المستخدمين.16
بينما تناولت الدراسات السابقة التوصيات بوصفها مسألة تنبؤية أو تصنيفية، تدفع مجموعة كبيرة من الأبحاث الحديثة بأنه يتعيَّن فهمها على أنها مشكلة تخص اتخاذ القرار المتسلسل. وفي هذا النموذج، قد يكون التعلم المعزز أكثر ملاءمة لمعالجة التوصية. ويدفع هذا النهج بأن التوصيات تُحدَّث آنيًّا بناءً على تفاعل المستخدم مع العناصر؛ مع تخطي المستخدم العناصر المُقتَرَحة أو النقر عليها أو تقييمها أو شرائها، يطور النموذج سياسة مثلى من هذا التفاعل للتوصية بعناصر جديدة.17 تقترح الدراسات الحديثة مجموعة متنوعة من تطبيقات التعلم المعزز لمعالجة اهتمامات المستخدمين المتغيرة على المدى الطويل، والتي تشكل تحديات لكل من التصفية القائمة على المحتوى والتصفية التعاونية على حد سواء.18
استعرض حالة الاستخدام لنظام توصية، والأسس النظرية لعينة من هذه الأنظمة، وتفاصيل هذه الحالة التجارية حيثما أمكن.
استكشاف استخدام أنظمة النشر/الاشتراك القائمة على المحتوى لنشر البيانات في التطبيقات واسعة النطاق التي تتطلب إمكانيات تصفية تعبيرية.
تتطلب التطبيقات واسعة النطاق خدمة نشر بيانات قابلة للتوسع مع قدرات تصفية متقدمة مثل أنظمة النشر/الاشتراك القائمة على المحتوى التي تدعم التصفية من نوع top-k.
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