في هذا البرنامج التعليمي، سوف نرشدك حول كيفية إنشاء خبير أزياء شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. يستفيد هذا البرنامج التعليمي من النموذج اللغوي الكبير IBM Granite™ Vision 3.2 لمعالجة مدخلات الصور وGranite 3.2 مع أحدث إمكانات الاستدلال المحسنة لصياغة أفكار ملابس قابلة للتخصيص.
كم مرة تجد نفسك تفكر، "ماذا سأرتدي اليوم؟ لا أعرف حتى من أين أبدأ باختيار الملابس من خزانتي!" هذه معضلة يعاني منها الكثير منا. باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، لم يعد هذا الأمر مهمة شاقة.
يتكون حلنا المستند إلى الذكاء الاصطناعي من المراحل التالية:
3. بمجرد تقديم الإدخال، يُجري نموذج Granite Vision 3.2 متعدد الوسائط دورات متكررة على قائمة الصور ويُقدم النتائج التالية:
4. يعمل نموذج Granite 3.2 الذي يتميز بالاستدلال المحسن عندئذٍ كخبير أزياء. يستخدم النموذج اللغوي الكبير إخراج نموذج Vision لتقديم توصية بملابس ملائمة لمناسبة المستخدم.
5. يُعرض اقتراح الملابس وإطار بيانات القطع التي حملها المستخدم والصور الموجودة في التوصية الشخصية الموصوفة على المستخدم.
تحتاج إلى حساب ®IBM Cloud لإنشاء مشروع ™watsonx.ai .
لاستخدام واجهة برمجة تطبيق watsonx، ستحتاج إلى إكمال الخطوات التالية. ملاحظة، يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا البرنامج التعليمي على GitHub.
سجِّل الدخول إلى watsonx.ai باستخدام حساب IBM Cloud الخاص بك.
أنشئ مشروع watsonx.ai.
يمكنك الحصول على معرِّف المشروع من داخل مشروعك. انقر فوق علامة التبويب الإدارة (Manage) ، ثم انسخ معرِّف المشروع من قسم التفاصيل (Details) في صفحة عام (General). ستحتاج إلى هذا المعرِّف في هذا البرنامج التعليمي.
أنشئ مثيل خدمة watsonx.ai Runtime (اختَر خطة Lite، وهي مثيل مجاني).
اربط مثيل خدمة watsonx.ai Runtime بالمشروع الذي أنشأته في watsonx.ai.
للحصول على تجربة أكثر تفاعلية عند استخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه، انسخ مستودع GitHub واتبع تعليمات الإعداد الواردة في ملف README.md ضمن مشروع خبير الأزياء المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتشغيل تطبيق Streamlit على جهازك المحلي. أما إذا كنت تفضل المتابعة خطوة بخطوة، فأنشئ Jupyter Notebook وتابع هذا البرنامج التعليمي.
نحن بحاجة إلى بعض المكتبات والوحدات لهذا البرنامج التعليمي. تأكَّد من استيراد الحزم التالية؛ وإذا لم تكن مثبَّتة، فيمكنك تثبيتها بسرعة باستخدام أمر التثبيت السريع pip.
لتعيين بيانات الاعتماد الخاصة بنا، نحتاج إلى
يمكننا استخدام فئة
يتم
يمكننا أيضًا إنشاء نسخة من واجهة النموذج باستخدام فئة
لتشفير صورنا بطريقة سهلة الفهم بالنسبة إلى النموذج اللغوي الكبير، سنشفرها بالتحويل إلى وحدات بايت ثم نفك تشفيرها بتحويلها إلى تمثيل UTF-8. في هذه الحالة، توجد صورنا في مجلد الصور المحلي. يمكنك العثور على عينة من الصور في مجلد خبير الأزياء المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مستودع GitHub.
الآن بعد أن حمّلنا صورنا وشفرناها، يمكننا استعلام نموذج Vision. موجهنا خاص بالمخرجات المرغوبة للحد من إبداع النموذج حيث إننا نبحث عن مخرجات صالحة بتنسيق JSON. سنخزن الوصف والفئة والمناسبة لكل صورة في قائمة تسمى
المخرجات:
{
"description": "A pair of polished brown leather dress shoes with a brogue detailing on the toe box and a classic oxford design.",
"category": "shoes",
"occasion": "formal"
}
{
"description": "A pair of checkered trousers with a houndstooth pattern, featuring a zippered pocket and a button closure at the waist.",
"category": "pants",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A light blue, button-up shirt with a smooth texture and a classic collar, suitable for casual to semi-formal occasions.",
"category": "shirt",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of khaki pants with a buttoned waistband and a button closure at the front.",
"category": "pants",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A blue plaid shirt with a collar and long sleeves, featuring chest pockets and a button-up front.",
"category": "shirt",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of bright orange, short-sleeved t-shirts with a crew neck and a simple design.",
"category": "shirt",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of blue suede sneakers with white laces and perforations, suitable for casual wear.",
"category": "shoes",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of red canvas sneakers with white laces, isolated on a white background.",
"category": "shoes",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of grey dress pants with a smooth texture and a classic design, suitable for formal occasions.",
"category": "pants",
"occasion": "formal"
}
{
"description": "A plain white T-shirt with short sleeves and a crew neck, displayed from the front and back.",
"category": "shirt",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A black short-sleeved t-shirt with a crew neck and a simple design.",
"category": "shirt",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "Black pants with a zippered pocket and a buttoned fly, showing the waistband and pocket details.",
"category": "pants",
"occasion": "casual"
}
{
"description": "A pair of tan leather boots with a chunky sole and a high-top design, suitable for casual wear.",
"category": "shoes",
"occasion": "casual"
}
والآن بعد أن صنفنا كل قطعة من الملابس والأحذية، سيكون من الأسهل بكثير على نموذج الاستدلال أن يُنشئ طقمًا للمناسبة المحددة. دعونا ننشئ نسخة من نموذج الاستدلال ونقدم له استعلامًا.
لمواءمة أسماء الملفات مع أوصاف الصور، يمكننا حصر قائمة أوصاف الصور وإنشاء قائمة تضم المجلدات التي نخزن فيها الوصف والفئة والمناسبة واسم الملف لكل قطعة في الحقول المخصصة لها.
والآن، دعونا نقدم استعلامًا لنموذج Granite 3.2 المزود بإمكانات استدلال لإنتاج طقم يناسب معاييرنا المحددة باستخدام قائمة
المخرجات:
إليك عملية تفكيري:
- يجب أن يكون الطقم مناسبًا لقضاء صباح غير رسمي في الحديقة خلال فصل الخريف.
- سأختار قميصًا واحدًا، وبنطلونًا واحدًا، وزوجًا واحدًا من الأحذية التي تناسب فئة المناسبات 'غير الرسمية'.
- سأتجنب القطع الرسمية أو الأنيقة للغاية، وسأختار القطع المريحة لأنشطة الحديقة.
إليك ردي:
لقضاء صباح غير رسمي في الحديقة خلال فصل الخريف، أقترح أن ترتدي الطقم التالي:
1. **قميص**: قميص أزرق منقوش بياقة وأكمام طويلة (الملف: "image13.jpeg")
- النمط المنقوش هو نمط كلاسيكي لفصل الخريف ويتناسب بشكل جيد مع أجواء الحديقة غير الرسمية. تمنحك الأكتاف الطويلة بعض الدفء في فترات انخفاض درجات الحرارة في الصباح.
2. **بنطلون**: بنطلون كاكي بحزام خصر مزود بأزرار وزر للإغلاق من الأمام (الملف: "image7.jpeg")
- اللون الكاكي خيار عملي يمكن أن يتناسب مع الأجواء غير الرسمية ويمنحك أيضًا تناسقًا رائعًا مع القميص المنقوش. إنه عملي ومريح للتجول.
3. **حذاء**: بوت جلد باللون البني الفاتح ذو نعل سميك وتصميم رقبة عالية (الملف: "image3.jpeg")
- يقدّم لك البوت الجلديّ باللون البني الفاتح خيارًا أنيقًا ومريحًا في الوقت نفسه. يمنحك النعل السميك ثباتًا وتوازنًا جيدًا، وهو مثالي للتنقل في مسارات الحديقة أو الأراضي غير المستوية.
يوفر هذا المزيج إطلالة عملية ومريحة ومناسبة لنزهة صباحية غير رسمية، مع الحفاظ على الراحة والعملية أيضًا.
من خلال وصف الطقم المُنشأ هذا، يمكننا أيضًا عرض قطع الملابس التي يوصي بها النموذج! ولفعل ذلك، يمكننا ببساطة استخراج أسماء الملفات. في حال ذكر النموذج لاسم الملف نفسه مرتين، ينبغي التحقق مما إذا كانت الصورة لم تُعرض بالفعل في أثناء استعراض قائمة الصور. يمكننا فعل ذلك عن طريق تخزين الصور المعروضة في قائمة
في هذا البرنامج التعليمي، أنشأت نظامًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح حول تنسيق الملابس لمناسبة المستخدم المحددة. باستخدام صور أو لقطات شاشة لملابس المستخدم، تُخصص الأطقم لتلبية المعايير المحددة. كان نموذج Granite-Vision-3-2-2b مهمًا في تسمية كل قطعة وتصنيفها. بالإضافة إلى ذلك، استفاد نموذج Granite-3-2-8B-instruct من إمكاناته الاستدلالية لتوليد أفكار أطقم مخصصة.
يمكن أن تتضمن بعض الخطوات التالية للبناء على هذا التطبيق ما يلي:
تعلّم المفاهيم الأساسية وطوّر مهاراتك من خلال المختبرات العملية والدورات التدريبية والمشاريع الموجهة والتجارب وغيرها.
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
IBM Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي والتي صُمِمَت خصيصًا للأعمال وجرى الارتقاء بها على النحو الأمثل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية والدرابزين.
تعمّق في العناصر الثلاثة الهامة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.