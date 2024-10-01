ما نموذج التشفير/فك التشفير؟

يشبه إلى حد كبير المشفِر، إذ يتكون فاك التشفير من طبقة اهتمام ذاتي وشبكة أمامية التغذية. وبين هاتين الطبقتين، يحتوي فاك التشفير على طبقة الانتباه متعدد الرؤوس المتخفية. وهذا يمثل الفرق بين المشفِر وفاك التشفير. في حين أن المشفِر يُنشئ تضمينات رمز مميز سياقية في وقت واحد، تستخدم طبقة الانتباه متعدد الرؤوس في فاك التشفير إخفاءً ذاتي الانحدار.
أولًا، يستقبل فاك التشفير متجه السياق من المشفِر. ويستخدم فاك التشفير هذه التضمينات الموضعية لحساب درجات الانتباه لكل رمز مميز. وتحدد درجات الانتباه هذه إلى أي درجة سيؤثر كل رمز مميز من تسلسل الإدخال على الرموز المميزة اللاحقة فيه؛ بعبارة أخرى، تحدد الدرجات مقدار الوزن الذي يتمتع به كل رمز مميز في تحديدات الرموز المميزة الأخرى عند توليد تسلسلات المخرجات.
ومع ذلك، فإن ميزة مهمة في هذا الأمر هي أن فاك التشفير لن يستخدم الرموز المميزة المستقبلية لتحديد الرموز المميزة السابقة في التسلسل نفسه. تعتمد مخرجات كل رمز مميز على الرموز التي تم إنشاؤها فقط على الرموز التي تسبقها؛ بمعنى آخر، عند توليد مخرجات الرمز المميز، لا يأخذ فاك الشفير في الاعتبار الكلمات أو الرموز المميزة التالية بعد الرمز المميز الحالي. كما هو الحال مع العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف هذا إلى تقليد الفهم التقليدي لكيفية معالجة البشر للمعلومات، وتحديدًا اللغة. ويسمى هذا النهج في معالجة المعلومات الانحدار الذاتي.7