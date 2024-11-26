ما المقصود بالترجمة الآلية؟

تواجه أدوات الترجمة الآلية العديد من المشكلات نفسها التي تواجهها الترجمة البشرية. تنطوي التطورات في مجال الترجمة الآلية على أساليب متطورة بشكل متزايد لمعالجة هذه المشكلات، ومن المفيد إلقاء نظرة عامة على بعض المشكلات المركزية في هذا السياق.

إحدى القضايا الأساسية هو غموض الكلمات. مثال توضيحي كلاسيكي؛ جملة: الدجاج جاهز للأكل. يمكن أن تشير كلمة الدجاج هنا إلى الحيوان الحي أو إلى لحمه المطهو. هذا مثال على كيفية تأثير الكلمات متعددة المعاني والمترادفة في الترجمة. مثال آخر بارز على هذا الغموض هو التعبيرات الاصطلاحية. على سبيل المثال، عبارة "Beat around the bush" ليست لها أي علاقة بالأشجار أو الشجيرات. يمكن أن تظل الضمائر غامضة في العديد من الجمل، خاصةً عند التعامل معها بشكل منفصل.2

تؤثِّر التغييرات في القواعد اللغوية، مثل النحو والصرف، بين اللغات المختلفة أيضًا على الترجمة. على سبيل المثال، غالبًا ما تأتي الأفعال في اللغة الألمانية في نهاية الجملة، بينما تظهر عادةً في منتصف الجملة في الإنجليزية، أما ترتيب الكلمات فليست له أهمية في اللاتينية. وهذا يفسِّر الاختلافات في طرق الترجمة بين المترجمين المحترفين. في بعض الحالات، تكون الترجمة حرفية، بينما تهدف أساليب أخرى إلى نقل المعنى والمضمون الثقافي للنص من خلال ترجمات غير دقيقة.3

تشكِّل النصوص الشعرية تحديًا فريدًا أمام تحقيق ترجمات دقيقة. الإيقاع والقافية والجناس كلها عوامل تؤثِّر بشكل فريد على جودة الترجمة الشعرية.4 تركِّز أبحاث الترجمة الآلية عادةً على النصوص النثرية. تقدِّم هذه النظرة العامة بعض المخاوف في عملية الترجمة البشرية التي توجد أيضًا في تقنية الترجمة الآلية.