ما هو التعرف على الصور؟

التعرف على الصور هو تطبيق للتعلم الآلي (أو تكنولوجيا التعلم الآلي) الذي يمكّن البرامج والأجهزة من التعرف على الأشياء والأماكن والأشخاص والكتابة والإجراءات في الصور الرقمية أو الفيديو.

تمكّن التقنية أجهزة الكمبيوتر من تحديد عيوب المنتجات، وتساعد المهنيين الطبيين على اكتشاف الحالات غير الطبيعية، وهي جزء لا يتجزأ من تطوير المركبات ذاتية القيادة.

يعد التعرف على الصور مهمة أساسية في مجال رؤية الكمبيوتر، وهو المجال الأوسع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) الذي يمكّن البرامج والآلات من فهم البيانات المرئية والتفاعل معها.

يستخدم المهندسون نماذج التعلم الآلي التقليدية والتعلم العميق في التعرف على الصور. عادةً ما تكون هذه الأساليب منفصلة، ويعتمد الجمع بينها أو استخدامها بشكل مستقل على المشكلة المحددة ومتطلبات الموارد.